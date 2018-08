Algunos trabajadores a tiempo parcial tendrán derecho a cobrar el paro durante más tiempo.

En noviembre de 2017 se informó en Laboro de que una sentencia de la justicia europea había declarado discriminatoria la forma de calcular la duración del "paro" para algunos trabajadores a tiempo parcial . Pues bien, el gobierno actual, que no el anterior, ha reaccionado a dicha sentencia realizando una reforma, es decir cambiando la legislación de forma favorable a los trabajadores aplicando u obedeciendo dicha sentencia. Cosa que no es nada habitual y menos aún tan rápido. De hecho, hablando de memoria, es la primera vez que sucede al menos en los últimos 8 años.

Un empleado tiene un contrato de tiempo parcial del 50% y trabaja de lunes a miércoles. Los trabajadores de tiempo completo trabajan de lunes a sábado.

Antes de la reforma, este trabajador necesitaba estar de alta 720d para tener derecho al paro. Tras la reforma solo necesitará 360d, como el resto de trabajadores.

Antes de la reforma, a este trabajador le duraba el paro la mitad de tiempo que al resto de trabajadores. Tras la reforma será la misma duración. Por ejemplo, con 900d de alta en la SS solo tenía derecho a 120d de paro, pero tras la reforma tendrá derecho a los mismos 300d que el resto de trabajadores.

El perjuicio en la forma de cálculo anterior a esta reforma lo sufrían los trabajadores de tiempo parcial que trabajaban menos días semanales que los trabajadores de jornada completa, porque, pero no el resto de días de la semana que no trabajaban. En cambio sí que se les contaban todos los días a los trabajadores de jornada completa e incluso también a los trabajadores de tiempo parcial que trabajaran el mismo nº de días que los de jornada completa pero menos horas. Pero con la nueva reforma,, tanto si los trabajaran como si no. Veamos un ejemplo: