Sí que hay montones de trabajadores que pagan por trabajar.

Los trabajadores en Españistán suelen comentar eso de que "solo nos falta pagar por trabajar". Se creen que es broma pero resulta que no lo es. Hay muchísimos trabajadores que pagan por trabajar en Españistán y la mayoría ni se dan cuenta. Evidentemente no estamos hablando de que haya trabajadores que paguen por trabajar pero no cobren nada sino sencillamente de trabajadores que cobran un salario mensual de X euros pero aparte pagan otra cantidad mensual inferior, por ejemplo X-300€, por seguir trabajando. De esos los hay a patadas. ¿Cómo es posible? Pues muy sencillo:

Hay varias formas o trucos para hacerlo. El mas simple y efectivo es. Es un truco mucho más habitual de lo que te puedas creer, especialmente en sectores con poco valor añadido y que necesitan personal poco formado. Para entendernos: en el comercio, en la vigilancia, en la limpieza, en la hostelería... en el I+D Españistano. Por ejemplo, la nómina de Porfirio es de 1.200€ netos y Porfirio la firma aunque solo le dan 900€. Recordemos que una nómina no es más que un recibo del salario, con lo que al firmarla reconoce haber cobrado 1.200€. Es decir que. Porfirio estaría pagando 300€ al mes por trabajar.

Además eso no sería pagarle 300€ a la empresa sino pagarle 300€ al empresaurio, que no es lo mismo; pero este tipo de trabajadores desconoce esa diferencia. Si Porfirio firma una nómina de 1.200€ netos puede estar seguro al 100% que la empresa contabiliza como gasto no solo esos 1.200 netos sino la cantidad bruta de la nómina y sus cotizaciones a la SS. El empresaurio saca ese dinero completo realmente de la caja o del banco, porque el pago a Porfirio es en efectivo según dice la nómina. El empresaurio ingresa en Hacienda la retención y en la SS las cotizaciones, pero a Porfirio solo le entrega 900€ en vez de 1.200€, lo que quiere decir que los 300€ de diferencia se los ha quedado el empresaurio personalmente. No se han quedado en la empresa para ayudarla a salir de la crisis ni nada de eso. Se los ha trincado el empresaurio y además limpios porque los impuestos de esos 300€ los ha pagado Porfirio. Para Hacienda, Porfirio ha cobrado la cantidad que diga la nómina, que para algo la ha firmado y coincide con la contabilidad de la empresa. Por lo que Porfirio pagará IRPF según la cantidad que diga la nómina. Pero muchos de esos trabajadores se creen que no pagan a Hacienda porque la declaración del IRPF les sale negativa y la interpretan como una paga extra más.

Puede que algunos trabajadores penséis o digáis que vosotros nunca serías como Porfirio y no firmaríais una "nómina falsa", por así llamarla. Es decir que nunca pagaríais por trabajar. ¿Seguro que no? A ver, pensadlo otra vez. ¿Seguro, seguro que no? Ah, vale, estupendo. Pero es que a lo mejor sí que estáis pagando por trabajar pero de otra forma diferente y ni os estáis enterando. Hay otras dos formas básicas de pagar por trabajar. Una son las horas extras ilegales y la otra es la clasificación profesional incorrecta.

Supongamos que un trabajador hiciera 5 horas extras ilegales semanales. Al mes serían unas 22 y al año unas 236, descontando vacaciones y algún festivo que tuviera la suerte de disfrutar. Si la jornada laboral máxima anual fueran 1685h, este trabajador estaría pagando un 14% de su salario por trabajar. ¿Que cobra 1000€ al mes? Pues está pagando 140€ mensuales por tener trabajo.

Supongamos que el salario correcto por tu clasificación profesional correcta fuera 5.000€ anuales superior al que te están pagando. Por ejemplo que hicieras funciones de ingeniero con salario de convenio de 25.000€ pero pusieran en el contrato una categoría de oficial o cualquier otra sacada de la manga y solo te pagaran 20.000€. Tú estarías pagando 5.000€ anuales o el 20% anual de tu salario por tener trabajo, es decir 417€ mensuales. Más que Porfirio el que firma las nóminas falsas.

Eso por no hablar del caso doble, muy frecuente también, en el que un trabajador por un lado cobra un 20% menos por mala clasificación y además echa tranquilamente un 15% de horas extras gratis. Con lo que estaría pagando un 35% de su salario por trabajar.