Desmontando el bulo de que la subida del SMI aumenta el paro.

Todos habréis oído el sesudo análisis de los megaexpertos que dicen que gracias a la gran subida del SMI del 2019 va a aumentar el paro, porque las pequeñas empresas no podrán pagar esa subida. Más aún lo habréis oído en la fuente de información favorita e incluso única de muchos trabajadores, es decir en el bar. Desmontar este bulo es tan sencillo como divertido y sin duda vais a disfrutar mucho con la lectura de este artículo, como en su día sucedió cuando se desmontó el bulo de la insostenibilidad de las pensiones , el cuento del contrato único y la dualidad del mercado de trabajo y el bulo de que el despido en España es caro . Al lío:

Los megaexpertos suelen utilizar un ejemplo como el siguiente: Manolo el del bar tiene contratados 4 camareros a los que pagaba el salario mínimo del 2018, que eran 858,55€ con pagas extras incluidas, por lo que cada trabajador le costaba aproximadamente 1.100€ mensuales incluyendo las cotizaciones a la SS. En el 2019 este salario mínimo ha subido a 1.050€ con pagas extras incluidas, por lo que cada trabajador pasará a costarle unos 1.350€ mensuales con las cotizaciones. El megaexperto dice que Manolo no va a poder pagarlos. ¿Como lo sabe? Pues porque es megaexperto y sale en la tele y a callarse todo el mundo. ¿Acaso tú sales en la tele? Pues eso. Sigamos: como Manolo no puede pagar la subida, tiene que despedir a un camarero. De esa forma pagaría por 3 trabajadores incluso menos de lo que pagaba antes por 4. Por lo que el paro va a subir.

Pero puestos a argumentar solo con conjeturas y suposiciones, se pueden hacer otras diferentes pero mucho más cercanas a la realidad.El argumento megaexperto parte de dos conjeturas o suposiciones. Es decir que el argumento solo funciona cuando se cumplen dos condiciones. La 1ª es que hubiera sido legal que la empresa solo hubiera pagado el SMI del 2018. La 2ª es que la empresa no pueda pagar la diferencia entre el SMI del 2018 y el SMI del 2019. Pues bien, puede que en algunos casos aislados se cumplan realmente ambas condiciones, pero en la inmensa mayoría de los casos no se cumple ninguna de las dos, especialmente la 1ª.

La primera condición es que fuera legal haber pagado solo el SMI del 2018. Esta condición no se cumple en la mayoría de casos, por la sencilla razón de que las empresas no pueden pagar el salario que les de la gana sino que tienen que pagar obligatoriamente el salario correcto según el convenio correcto. No vale el truco de "equivocarse" de convenio, de "acogerse" a otro convenio ni menos aún el truco de decir que "no tenemos convenio". El convenio es una norma legislativa igual que la Ley del IVA o la ley del IRPF, es decir que toda empresa tiene que aplicar el convenio que le toque tanto si le gusta a Manolo como si no. Incluyendo los autónomos con empleados, porque todo autónomo es una empresa exactamente igual que una sociedad. Por tanto, una empresa puede pagar legalmente solo el SMI solo en caso de que no exista convenio o bien sí que exista pero no tenga tablas salariales o sí que las tenga pero con el mismo importe que el SMI. Eso se producía en muy pocos casos hasta el 2018 inclusive. Son muy pocas las actividades que no tienen convenio aplicable y menos aún las que tienen convenio pero sin salarios o solo con el SMI del 2018. Lo que quiere decir que si Manolo estaba pagándoles solo el SMI del 2018 a sus 4 camareros, probablemente se estaba pasando por el arco del triunfo los salarios del 2018 del convenio provincial de hostelería, por no decir seguro al 100%.

La segunda condición es que la empresa no pueda pagar la subida. Como se expone anteriormente, esta subida del SMI del 2018 al SMI del 2019 es de unos 250€ mensuales por trabajador, con las pagas extras y las cotizaciones incluidas. Por lo que quien dice que no puede pagarla está diciendo que el beneficio económico que obtiene de su trabajador es inferior a 250€ mensuales. Eso no se lo cree nadie porque ninguna empresa y menos aún un autónomo contratan a un trabajador para "sacarle" solo 250€ mensuales. Por la misma razón por la que tú no te buscarías un segundo empleo a jornada completa para sacarle solo 250€ mensuales de beneficio. No merecería la pena. Hay que tener en cuenta que la asesoría cobra a la empresa por sus servicios, es decir que cobra por contratar al trabajador, cobra por hacerle las nóminas, cobra por el alta en la SS, cobra por gestionar las bajas y las cotizaciones... cobra por todo, como es lógico.

¿Que habrá algún caso? Seguro que sí. Pero habrá muchísimos más que no. ¿Que sería una suposición que hubiera un convenio con salarios superiores al SMI y que el beneficio obtenido por trabajador fuera superior a 250€ mensuales? Claro que lo sería. Igual que es una suposición el caso contrario. A ver si es que solo van a poder suponer los megaliberales megaexpertos con chaleco de esos que parece que se han caído de un barco. Salvo que si supusieras que hubiera un convenio aplicable con salarios superiores al SMI tendrías muchas más posibilidades de acertar que si supusieras lo contrario. Lo mismo que si supusieras que el beneficio por empleado superara los 250€ mensuales, sobre todo si fuera cierto que no hubiera convenio y la empresa pudiera pagar solo el SMI.

