Qué trabajadores se beneficiarán más del nuevo SMI de 900€.

En este nuevo artículo de Laboro vamos a hablar de a qué trabajadores afecta la subida del SMI a 900€, porque no todos son limpiadoras ni muchísimo menos. Son muchos más de los que crees y sobre todo son trabajadores de "tipo" diferente al que crees. Veremos algunosdel 2019. Recordemos que este nuevo SMI es de 14 pagas mensuales de 900€ a jornada completa (1.050€ con las pagas extras prorrateadas); es decir 12.600€ anuales. La parte proporcional en caso de contrato a jornada parcial.

Es obvio que los trabajadores que se beneficiarán en general son los que actualmente cobran una cantidad inferior. Por un lado están los trabajadores que no tienen convenio colectivo; principalmente las empleadas de hogar. Ojo con el viejo truco: "aquí no tenemos convenio", porque en muchísimos casos es mentira. O con el truco de aplicar el convenio de otra provincia u otro diferente del obligatorio. Las empresas no pueden optar por no aplicar el convenio ni se pueden "acoger" al convenio que les apetezca. Es decir que podría suceder que te creyeras que no tienes convenio y que te tienen que subir el salario a 900€ pero que la realidad fuera que sí que tuvieras convenio y que no solo te tuvieran que subir el salario a 900€ sino incluso a más, porque el salario de ese convenio fuera superior, y que además pudieras reclamar diferencias con intereses de los 12m anteriores.

Aparte de los trabajadores sin convenio, que son pocos pero los hay, también hay muchos trabajadores con convenio y que cobran menos del nuevo SMI de 900€. Como es evidente, a todos estos trabajadores les tendrán que subir el salario hasta al menos el nuevo SMI sin necesidad ni obligación de esperar a que se firme una modificación del convenio. Todos los suscriptores de Laboro saben que existe una cosa que se llama la jerarquía normativa, por la que un convenio no puede empeorar lo dispuesto en el ET o en cualquier otra norma legislativa. El nuevo SMI de 900€ se ha aprobado mediante Real Decreto, por lo que está por encima del convenio. Es decir que ese Real Decreto ha modificado todas las tablas salariales de todos los convenios que tengan salarios inferiores a 900€. Así de simple. En resumen, todos los trabajadores de cualquier convenio o sin convenio tienen derecho a cobrar al menos el nuevo SMI de 900€ desde la nómina de enero de 2019 inclusive. Sin ninguna otra condición ni dilación. Pero ¿cuáles son los convenios que tienen salarios inferiores al nuevo SMI? Pues por ejemplo, sin ser una relación exacta ni exhaustiva, los siguientes:

Convenio de aparcamientos . El personal de tropa y los técnicos medios cobran menos del nuevo SMI. Los técnicos superiores están forrados porque cobran 941€ y llevan corbatas y comen sopa.

. El personal de tropa y los técnicos medios cobran menos del nuevo SMI. Los técnicos superiores están forrados porque cobran 941€ y llevan corbatas y comen sopa. Convenio de atención a las personas dependientes, que es el que se aplica en las residencias privadas de ancianos , centros de día, etc. ¡Qué sorpresa! Resulta que tienen salarios inferiores al nuevo SMI las limpiadoras, los pinches de cocina, ayudantes de oficios varios y el resto del personal no cualificado.

, centros de día, etc. ¡Qué sorpresa! Resulta que tienen salarios inferiores al nuevo SMI las limpiadoras, los pinches de cocina, ayudantes de oficios varios y el resto del personal no cualificado. Las autoescuelas . Salarios muy inferiores al nuevo SMI para los oficiales y auxiliares administrativos, mecánicos, conductores y limpiadoras. Los profesores se compran marisco fresco con sus 937€.

. Salarios muy inferiores al nuevo SMI para los oficiales y auxiliares administrativos, mecánicos, conductores y limpiadoras. Los profesores se compran marisco fresco con sus 937€. Los bingos . Cobran un poquito por encima del nuevo SMI, pero resulta que todos los trabajadores tienen el mismo sueldo anual de convenio de 942€, desde el jefe sala hasta el portero. La tabla salarial más corta y sencilla de la historia, porque solo tiene una línea.

. Cobran un poquito por encima del nuevo SMI, pero resulta que todos los trabajadores tienen el mismo sueldo anual de convenio de 942€, desde el jefe sala hasta el portero. La tabla salarial más corta y sencilla de la historia, porque solo tiene una línea. El convenio de elaboradores de productos cocinados para su venta a domicilio, que dicho así suena muy raro pero es el que tienen las pizzerías o cualquier otra empresa de comida con reparto a domicilio. Aquí tienen salarios muy inferiores al nuevo SMI los repartidores, auxiliares, ayudantes, conductores y mozos de almacén.

o cualquier otra empresa de comida con reparto a domicilio. Aquí tienen salarios muy inferiores al nuevo SMI los repartidores, auxiliares, ayudantes, conductores y mozos de almacén. En las guarderías tienen salarios muy inferior al nuevo SMI los auxiliares, personal de cocina, limpieza, mantenimiento, administrativos y servicios generales. Los mismísimos educadores infantiles tienen un salario actual de 858€.

tienen salarios muy inferior al nuevo SMI los auxiliares, personal de cocina, limpieza, mantenimiento, administrativos y servicios generales. Los mismísimos educadores infantiles tienen un salario actual de 858€. En el convenio de "academias" privadas cobran menos del nuevo SMI en casi todos los puestos: los instructores, auxiliares administrativos, comerciales, televendedores, monitores y por supuesto las limpiadoras y el resto de personal de servicios.

cobran menos del nuevo SMI en casi todos los puestos: los instructores, auxiliares administrativos, comerciales, televendedores, monitores y por supuesto las limpiadoras y el resto de personal de servicios. En las inmobiliarias tienen salarios inferiores al nuevo SMI los comerciales, visitadores, recepcionistas, auxiliares administrativos, limpiadoras...

tienen salarios inferiores al nuevo SMI los comerciales, visitadores, recepcionistas, auxiliares administrativos, limpiadoras... En el convenio de consultoras ( informáticos y otras hierbas) tienen salarios inferiores al nuevo SMI en la mayoría de puestos del área de administración y soporte técnico. Lo mismo que los auxiliares, telefonistas, limpiadoras, recepcionistas, dibujantes y técnicos de 2ª del convenio de ingenierías .

y otras hierbas) tienen salarios inferiores al nuevo SMI en la mayoría de puestos del área de administración y soporte técnico. Lo mismo que los auxiliares, telefonistas, limpiadoras, recepcionistas, dibujantes y técnicos de 2ª del convenio de . En las gestorías cobran menos del nuevo SMI los auxiliares, ordenanzas y limpiadoras. Será para dar ejemplo a los clientes.

cobran menos del nuevo SMI los auxiliares, ordenanzas y limpiadoras. Será para dar ejemplo a los clientes. ¿Te acuerdas de las mutuas? Sí hombre, ese sitio donde hay médicos que no te quieren dar la baja porque dicen que no tienes una enfermedad profesional ni es un accidente de trabajo. A lo mejor es por eso que en las mutuas tienen salarios inferiores al nuevo SMI todos los nuevos trabajadores no titulados durante los dos primeros años.

Para finalizar tenemos el mejor de todos: el convenio de peluquerías, centros de estética y gimnasios. En este convenio todos los trabajadores de cualquier puesto tienen salarios inferiores al nuevo SMI.

Eso por no hablar de otros muchos convenios sectoriales pero de ámbito provincial, en los que habrá muchísimas tablas con salarios inferiores al nuevo SMI. Los trabajadores de los sectores del comercio, limpieza, hostelería y oficinas y despachos deberían estar atentos y comprobarlo. Por no hablar tampoco de los convenios sectoriales estatales y provinciales que no tienen salarios inferiores al nuevo SMI pero sí muy cercanos. Es decir que el nuevo SMI de 900€ podría conducir a la situación absurda de que hubiera empresas en las que la limpiadora o el recepcionista empezaran a cobrar casi lo mismo que un técnico medio, por poner un ejemplo. Eso va a pasar.

¿Acaso las empresas que menos cobran a sus clientes o que menos margen de precios tienen para competir son los parkings, las inmobiliarias, las guarderías o las residencias de ancianos? No lo parece. ¿Entonces por qué son las que menos pagan? Pues por muy sencillo: porque pueden. ¿Y por qué pueden? Porque ha habido unos sindicatos que les han firmado unos convenios con esos salarios. Como trabajo para las navidades tenéis que mirar estos convenios, o cualesquiera otros que tengan salarios inferiores al nuevo SMI, y averiguar qué sindicatos en concreto los han firmado todos o casi todos. Como es un trabajo mu difícil os sube medio punto para el próximo examen.

Los trabajadores que cobran menos del nuevo SMI no son ni los más tontos ni los más inútiles sino que sencillamente son los que trabajan en los puestos en los que no se requiere mucha formación. Puestos que digamos que cualquiera puede desempeñar. El trabajador que ahora cobra menos del nuevo SMI no es por culpa de su baja formación sino por culpa de la poca cualificación que requiere el puesto. Lo que vale poco o nada es el puesto y no el trabajador. Sin olvidar que son muchísimos los trabajadores cualificados que están en puestos no cualificados.

Todos sabéis que los liberalistos están argumentando que el nuevo SMI de 900€ podría aumentar el desempleo. Claro, eso debe ser porque son pobres de pedir las empresas o empresarios que montan una residencia privada de ancianos, un parking, una mutua, un bingo o una guardería. Además, siguiendo este "razonamiento" genial, si el nuevo SMI aumenta el desempleo entonces cualquier salario mínimo aumenta el desempleo y entonces cualquier salario en general aumenta el desempleo. Lo que pasa es que en su argumento se les olvida que en la Constitución hay otros artículos aparte del 155. Por ejemplo tenemos el 35 que dice:Por tanto un salario mínimo que no satisfaciera esas necesidades sería sencillamente anticonstitucional. O dicho de otra forma: un empleo con un salario inferior no sería un empleo sino otro cosa, que podríamos llamar explotación, subempleo o sencillamente una mierda pinchá en un palo. Por tanto, lo que hace disminuir el nuevo SMI no es el número de empleos sino el número de mierdas pinchás en un palo.