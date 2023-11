Lo malo de putodefender España haciendo la “huelga” de Vox.

Secundar la "huelga" general de Vox, convocada para mañana, tiene varios inconvenientes legales. Aunque seguro que los voxtrencos estarán dispuestos a derramar hasta la última gota, no va a ser de su sangre roja, sino de su dinero. Quizá ya sepan que les van a descontar el día de salario y la parte proporcional de pagas extras por hacer huelga, pero quizá muchos desconozcan palmariamente los demás inconvenientes económicos y de otro tipo. Así que vamos a explicar esos "otros" inconvenientes.

El primer inconveniente es que una huelga -sorpresa- es una de las múltiples causas de suspensión de la relación laboral. Esto quiere decir que durante una huelga no solo no se trabaja ni se cobra, sino que deja de funcionar la relación temporalmente. Por lo que la empresa puede no pagar la cotización a la Seguridad Social de cada día de huelga de todo trabajador que participe en ella.

La Seguridad Social es quien abona las prestaciones. Las prestaciones son lo que los voxtrencos llaman "paguitas" cuando las cobran los extranjeros de color diferente, pero no cuando las cobran ellos o su familia. El importe de muchas de esas prestaciones depende de dos factores principales: 1- el nº de días cotizados, 2- el importe cotizado en esos días, que depende del salario cobrado. Por lo que perdiendo un día de cotización pueden bajar las prestaciones. Depende del caso particular que bajen mucho, que bajen poco, o que no bajen nada; peroy mucho más posible que se reduzca su importe y/o su duración.

Por ejemplo, la prestación por desempleo. Es la que los voxtrencos llaman “el paro” cuando la cobran ellos y “paguitas para porros” cuando la cobra cualquiera que no sean ellos. Resulta que para cobrar el paro hay que tener 360 días cotizados a la SS y que no se hayan gastado para cobrar el paro en otra ocasión anterior. ¿Eso quiere decir que a quien lo echen o se le acabe el contrato teniendo 359 días cotizados no cobra el paro? Pues sí, quiere decir exactamente eso. Además, la duración del paro está relacionada con el nº de días cotizados mediante una tabla por intervalos. Por ejemplo, con 360 días cotizados se tiene derecho a paro durante 120 días, pero llegando a 540 días cotizados se tiene derecho a paro durante 180 días. ¿Esto quiere decir que quien tuviera cotizado 539 días cobrarías 120 días de paro igual que si solo tuviera cotizados 360 días? Pues sí, quiere decir exactamente eso.

Vamos con la otra prestación más conocida de la Seguridad Social para trabajadores en activo: la incapacidad temporal o, popularmente, la "baja médica". Como la relación laboral se suspende en la huelga, si un trabajador se pusiera enfermo o tuviera un accidente y le dieran la baja mientras estuviera en huelga, no tendría derecho a esta prestación. Por lo que estaría tooooda la baja sin cobrar. Imaginad la sorpresita para los flipaos ignorantes, que hemos visto en la televisión estos días, si sufrieran un accidente al liarla parda en la huelga de mañana.

Hay que ver la de dificultades que pusieron los progres para cobrar las pagui... huy perdón, las prestaciones, que en este caso se trata de que las cobre un patriota español que haya hecho huelga para putodefender España. ¿Pero no era que las paguitas las regalaban los progres para comprar votos y que a los menas les dan 2.000€ cada mes o no sé qué? Pues resulta que no, que todas las prestaciones tienen unos requisitos y no se las dan a quien no los cumple. Un requisito fundamental en las principales prestaciones es tener suficiente tiempo cotizado; requisito que no solo no beneficia sino que perjudica a los extranjeros de color diferente, porque en proporción hay muchos más trabajando sin alta en la SS porque su empresaurio no quiere pagar esas cotizaciones. Qué casualidad que los empresaurios más defraudadores en este aspecto -los del campo y la hostelería- sean los más voxtrencos de todos. Esos mismos empresaurios que dicen putodefender España van a ser los primeros en putodescontar el día de salario y cotización a todos los trabajadores que hagan huelga en su empresa.

El segundo inconveniente, mucho menos conocido, es que también se puede descontar la parte proporcional del descanso semanal a un trabajador que haga huelga. Por ejemplo, el que trabaje 5 días a la semana y descanse 2, genera 2/5 = 0,4 días de descanso semanal por cada día de trabajo. Como la relación laboral se suspende, el día de huelga no se genera descanso semanal, por lo que se podría descontar 1,4 días de salario por cada día de huelga a un trabajador con esa jornada. Uno por la huelga y 0,4 de la parte proporcional del descanso de esa semana que no se habría generado.

Ojo, que estamos suponiendo que la huelga de Vox fuera legal, cosa que decidirían los tribunales después de la huelga, no antes. Pero si la huelga fuera declarada ilegal, la empresa no solo podría hacer todos los descuentos ya explicados al huelguista, sino que también podría descontarle la parte proporcional de vacaciones. La empresa incluso podría sancionar o despedir al huelguista flipao que hubiera promocionado o instigado la huelga ilegal, hubiera impedido o dificultado el trabajo o la entrada al centro de trabajo, etc. Sería causa de despido disciplinario sin indemnización ni preaviso. Putodefender España tiene la pega de que genera bajas en las tropas. ¿Que el Capitán Trueno podría presentar demanda si le despidieran por defender Españñña de los sarracenos en el polígono industrial? Pues claro que sí, que la ponga y que la gane. Es lo que tienen los voxtrencos, que cuando son para ellos sí que les gustan las cosas de los progres como las indemnizaciones de despido y las paguitas; sin olvidar el divorcio, el aborto, que los homosexuales adopten hijos…

Por último, tenemos otro inconveniente un poco especial. Resulta que los cargos políticos de Vox no van a perder el día de salario ni de cotización. Ni los diputados, ni los senadores, ni los diputados regionales, ni los concejales… Por la sencilla razón de que no tienen una relación laboral ni con el Congreso, ni con la asamblea regional que sea, ni con el Ayuntamiento, por lo que no pueden hacer huelga porque ese concepto legal no existe para ellos. Los que pueden hacer huelga son los trabajadores contratados por el partido Vox, por su fundación, por su sindicato… además de los funcionarios voxtrencos. Pero en toda huelga abundan los listillos que dan la turra a los demás para que la hagan, mientras que ellos la "hacen" con un día de vacaciones, un día de asuntos propios o "moscoso", un día de descanso semanal… O directamemnte ni siquiera les descuentan tampoco nada de eso.

Es imposible que haga de verdad una huelga quien sencillamente no trabaja salvo para salir en la tele, pero sí que cobra como si trabajara. Esos quieren que los obreros voxtrencos hagan la huelga y la paguen, pero que sean los cargos políticos y otros beneficiarios de Vox los que se lleven los frutos. Los políticos voxtrencos van a salir en la tele haciendo como que apoyan a los obreros en huelga; pero es más que evidente que, en general, todo lo que hacen y dicen son simples. No es más que eso.