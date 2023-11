Se cumplen 12 años de que los españoles votaron la amnistía fiscal y rebajar el despido.

El 20 de noviembre de 2011 se celebraron las elecciones generales que ganó M.Rajoy. Qué lejano suena; no existía Podemos, Vox seguía dentro del PP… El caso es que en la página 754 -o por ahí, más o menos- del programa electoral del PP decía textualmente que iban a. Y tú lo votaste sabiéndolo y porque te gustaba.

Recordad que un despido improcedente no es más que un despido ilegal, porque es aquel en que la empresa no puede probar que exista ninguna causa legal que lo justifique. Por eso tiene que pagar al trabajador una indemnización por haberle echado sin razón. Al no haber legalidad y existir el derecho constitucional al trabajo, incluso podría llamarse despido anticonstitucional. Pero eso da igual, porque los españoles votaron al PP y en la página 279, línea 96, de su programa ponía que se bajara la indemnización cuando a un trabajador lo echaran ilegalmente, porque a su empresario le saliera de los c… Huy perdón: cuando lo echaran improcedentemente, que es una palabra chulísima y a ver si la lees tres veces seguidas en voz alta sin equivocarte.

También hay que recordar hoy que el PP también quitó los salarios de tramitación de los despidos improcedentes. Antes de que los quitaran, si la empresa quería hacer un despido improcedente tenía que ingresar en 48 horas la indemnización completa de 45 d/año. En caso contrario, el trabajador podía demandar y cobrar su salario completo entre despido y sentencia (salarios de tramitación), aparte de la indemnización de 45 d/año. Pero como los quitaron, ahora la empresa ya no tiene nada que ganar ni reconociendo que el despido sea improcedente ni menos aún pagando la indemnización completa en 48h. Ahora te pueden hacer un despido objetivo como excusa o bien un despido disciplinario “a ver si cuela” y, si tú demandaras, la empresa te pagaría la indemnización completa actual de improcedente de 33 d/año, no la de antes de 45 d/año, si llegaras hasta el final (juicio y sentencia) y ganaras; pero no tendría que pagarte el salario entre despido y sentencia. ¿Para qué pagar antes por las buenas si por las malas se paga lo mismo y más tarde? Eso sin olvidar la encerrona que te pueden montar entre varias partes, incluyendo los abogados “laboralistos”, para que aceptes una enorme rebaja de la indemnización y no ir a juicio. Así todos trabajan menos pero también cobran, mientras que tú les pagas la fiesta a todos.

En resumen, el despido ilegal lo rebajó el PP por partida triple: bajando el nº de días por año, bajando el tope y forzando que “aceptes” rebajas totalmente desproporcionadas. Pero se hizo porque los españoles lo votaron, ya que estaba en la página 666 del programa electoral del PP, hablando de memoria.

En el programa del PP de 2011 también ponía que le iban a dar una amnistía fiscal a todos los que tuvieran dinero B en un paraíso fiscal, debajo del colchón o en una caja de seguridad del banco. Solo tenían que decirle a Hacienda que lo tenían y pagar un 10%; pero no un 10% de la cantidad, sino solo un 10% de los intereses que hubieran sacado en 3 años de esa cantidad. Sin tener que explicar de dónde había salido ese dinero B, aunque fuera de actividades delictivas: ¿narcotráfico, corrupción de cualquier tipo, proxenetismo…? Daba igual, porque los españoles leyeron la página #19498F del programa del PP y votaron que se perdonaran los impuestos a los delincuentes e incluso el propio delito fiscal, porque generaban empleo o algo así. Pero el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha amnistía fiscal en 2017, por lo que cabe concluir que el PP dio un golpe de estado porque aprobó una ley inconstitucional, según dicen ahora que funcionan este tipo de cosas. Por cierto; habrá muchos afiliados y votantes de UGT que quizá no sepan que José Ángel Fernández Villa, lider "histórico" de UGT, declaró 1.400.000€ en dicha amnistía fiscal. Casi 233 millones de pesetas.

Es una pena que no hayamos podido encontrar las páginas del programa electoral del PP donde decía que iban a hacer todo eso, porque os habríamos puesto un enlace al PDF. Pero es que el PDF estaba en un disco duro que unos hombres malos desconocidos rompieron a martillazos o algo así. Pero no dudéis ni por un segundo de que es verdad que esas cosas estaban en el programa electoral del PP y vosotros las votasteis. Porque si no hubieran estado, ¿cómo se llamaría que las hubieran aplicado igualmente? Pensemos un momento o bien dejémonos guiar por los gestores eficaces y españoles de bien: ¿no sería “fraude electoral”? ¿No sería que el gobierno de M.Rajoy fue “ilegítimo” y posteriormente “ilegal”? Vaya lío.