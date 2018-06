Los derechos laborales vacíos o cómo vender la moto a los trabajadores.

En el Estatuto de los Trabajadores hay algunos derechos que podríamos calificar como vacíos por la sencillísima razón de que. Sí señor, algún listillo consideró en su momento que servía de algo decir en el ET que las empresas tienen que hacer tal o cual cosa pero solo si quieren y si no quieren no tienen por qué hacerla.

¿A que mola? Así tú también puedes ser legislador o negociador en nombre de los trabajadores o lo que haga falta. Solo tienes que poner "derechos" no reclamables u "obligaciones" voluntarias y todo arreglado. Pero como nadie se entera, ese listillo podría salir en la tele diciendo que su gobierno le ha dado no se qué derecho a los trabajadores o que su sindicato ha pactado algo perjudicial porque a cambio les han dado otra cosa.

En el ET hay multitud de ejemplos. El más reciente es el "derecho" a disfrutar la 5ª semana de paternidad separada de las 4 primeras. Cuando entre en vigor, el texto dirá:

"El período de suspensión será ininterrumpido salvo la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro momento dentro de los nue ve meses siguientes a la fecha de nacimiento del hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa a las que se refiere el párrafo anterior. Dicho acuerdo se adoptará al inicio del período de suspensión. "

Es decir que solo tendrías derecho a separar la 5ª semana si el empresario estuviera de acuerdo 😁. Hay más ejemplos:

"Derecho" a adaptar la jornada sin reducirla... solo si la empresa quiere o lo pone en el convenio.

"Derecho" a acumular el permiso de lactancia en jornadas completas... solo si la empresa quiere o lo pone en el convenio.

"Derecho" a cobrar plus de nocturnidad... solo si la empresa quiere o lo pone en el convenio.

"Derecho" a cobrar las horas extras a un precio superior a las ordinarias... solo si la empresa quiere o lo pone en el convenio.

"Derecho" a que el contrato en prácticas o de formación se convierta en contrato indefinido... solo si la empresa quiere o lo pone en el convenio.

Ya veis qué derechos más raros. Puestos así también tienes derecho a cobrar un millón de euros anuales si el empresario está de acuerdo... o a una moto toda llena de cilindros, o a una casa en la sierra, o a un cortijo con toros... Basta con añadir la siguiente coletilla: "... en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella." Veamos un ejemplo:

Artículo 38.4 ET: Los trabajadores tendrán derecho a triplicar la duración del periodo anual de vacaciones retribuidas en los términos que se establezcan en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con el empresario respetando, en su caso, lo previsto en aquella.

¿Quieres probar a redactar tu propio derecho de los trabajadores de esta forma? Como ves es muy fácil. Pones lo que quieras, en plan carta a los reyes magos, y al final le añades la coletilla. Publica tu propio derecho laboral en los comentarios de este artículo, que es gratis. Así os echáis unas risas. Aunque no os creáis que es broma al 100% porque en algunos convenios ponen cosas así y pretenden vender la moto de que es un logro para los trabajadores.