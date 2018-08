El "truco" de empezar las vacaciones los sábados.

La situación típica es la siguiente: Porfirio el que se tiró por la ventana tiene jornada de lunes a viernes y solicita vacaciones de una semana de lunes a domingo. La empresa se las concede pero le dice que no son 7d de vacaciones sino que son 9d porque el convenio dice que las vacaciones son en días naturales. Por supuesto Porfirio está de acuerdo porque si lo dice el jefe por algo será, que seguro que lo pone en la página 7 de la reforma laboral y que la culpa es de los socialistas, de los catalanes y de los sindicatos que comen cazuelas de gambas de esas gordas.

Dentro de las empresas de los empresaurios hispánicos se practican muchísimas trampas laborales siempre orientadas a pagar menos salarios y en general a denegar el disfrute de los derechos a los trabajadores. En Laboro tienes una sección completa dedicada a estos " truquitos de empresa ". El denominador común de todos o casi todos ellos es que son muy burdos, propios de los auténticos gañanes y macarras que suelen ser los empresaurios. Son trucos que no solo no resistirían la valoración de un juez tras una demanda sino que incluso ni siquiera resistirían una conversación con alguien que disfrutara del simple sentido común. Esto de empezar las vacaciones los sábados no es más que otro de esos trucos en los que al "mago" se le ve el plumero desde la última fila.

Si no se tratara de Porfirio sino de un chico listo, éste sabría o deduciría por sí mismo que es cierto que las vacaciones pueden comenzar el día en que se acuerde y que nadie impide que se pueda acordar que comiencen un sábado. Pero que si el primer fin de semana fue de vacaciones entonces no fue de descanso semanal, por la misma razón de que una ventana no es una silla. Por lo que si fueron 9d de vacaciones entonces la empresa le debe 2d de descanso semanal generados la semana en que las inició. Además de que si tuviera 2d menos de vacaciones ese año, con casi total seguridad se pasaría de la jornada máxima anual, con lo que estaríamos hablando de horas extras ilegales.

Desde otro punto de vista, el chico listo solicitó vacaciones de lunes a domingo, no de sábado al domingo siguiente. Por lo que el primer fin de semana de supuestas vacaciones no habría sido solicitado por el chico listo sino que habría sido impuesto por la empresa. Por lo que serían 2d de vacaciones nulas al no haberse cumplido el derecho de todo trabajador a conocerlas con al menos 2m de antelación (art.38 ET).

En previsión de todo ello, muchos convenios indican que las vacaciones son en días laborables y por tanto descontando no solo los días de descanso semanal sino también los festivos. Hay también otros convenios que, aunque fijan las vacaciones en días naturales, indican que no pueden comenzar en días de descanso semanal. Pero aunque no sea el caso de tu convenio, puedes tener en cuenta que el solapamiento sin compensación del descanso semanal generado con las vacaciones no puede producirse nunca porque son conceptos totalmente diferentes. Incluso tampoco puede producirse el solapamiento del descanso semanal con el descanso diario de 12h entre jornadas.

Por tanto, el chico listo podría irse de vacaciones tranquilamente y al volver o incluso mucho después, incluyendo después de finalizar la relación laboral, presentar demanda solicitando el disfrute o pago de los 2d de descanso semanal que le faltaron, para lo que tendría un plazo de 12m. O bien presentar demanda de impugnación de las 2 primeras fechas de vacaciones por no haberlas solicitado ni conocido con 2m de antelación, para lo que tendría un plazo de 20dh.

¿Y por una "tontería" así hay que gastarse el dinero reclamando? Pues no habría por qué, dado que muchos trabajadores están afiliados a un sindicato que se supone que les cubre las demandas dentro de la cuota. O bien tienen la posibilidad de autorrepresentarse en el juicio.

