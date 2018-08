Trabajar con alta en la SS pero sin haber firmado el contrato.

Todos sabéis que en Españistán no solo existen los empresaurios sino que también existen sus " asesorías Pepe ". Hoy vamos a hablar de una situación que solo se puede dar en una asesoría tipo Pepe, porque solo una de esa clase es capaz de perpetrar semejante animalada. Es tan gorda que algunos no os creeréis que pueda existir, pero existe y en Laboro se han conocido varios casos.

La situación consiste en contratar a un trabajador, darle de alta en la SS e. Pues sí, hay empresaurios y asesorías Pepe que hacen eso y se quedan tan tranquilos. Es decir, hacerlo todo de una forma teóricamente correcta salvo por ese "pequeño detalle" de que el trabajador no firmó el contrato. Como es obvio, el trabajador no firma el contrato porque al empresaurio no le da la gana. No le da la gana porque no quiere darle una copia del contrato. Y no quiere que tenga una copia porque no quiere que el trabajador sepa cuáles son las condiciones de su trabajo. En su reducido cerebro, por lo visto Pepe y Manolo el del Bar se creen que falsificar firmas es una cosa que no se mira o no se puede mirar en los temas de trabajo pero sí en los de herencias o por lo visto se creen que un contrato no firmado puede servir para algo. Su deficiente mecanismo mental les impulsa a razonar algo como esto: "como tener a un trabajador sin alta en la SS está mu castigao porque viene la inspección y te cruje pues me invento un contrato y una firma que por eso no pasa na".

La animalada es tan grande que se acaban los adjetivos para describirla, porque no haber firmado el contrato no puede perjudicar al trabajador en ningún caso pero sí que puede perjudicar al empresaurio e incluso también a su asesoría Pepe. Y no estamos hablando de perjuicios cualesquiera sino de posibles temas penales, es decir multas, prisión, antecedentes y menudencias de esas. Las posibles consecuencias de trabajar sin que el contrato estuviera firmado por el trabajador serían las siguientes:

El empresaurio no podría decir que no hubiera relación laboral, porque existirían el alta en la SS y en el SEPE que solo él puede realizar. Pero al no haber contrato escrito, al no estar firmado, sería una relación laboral con contrato de trabajo verbal, que es válido pero s e presume indefinido y a jornada completa a no ser que la empresa pruebe lo contrario. Un brindis por los putos genios que meten en el SEPE contratos temporales que el trabajador no haya firmado. De todas formas, aunque lo hubiera firmado sería igualmente equivalente a indefinido en el caso más que probable que fuera un temporal en fraude.

a no ser que la empresa pruebe lo contrario. Un brindis por los genios que meten en el SEPE contratos temporales que el trabajador no haya firmado. De todas formas, aunque lo hubiera firmado sería igualmente equivalente a indefinido en el caso más que probable que fuera un temporal en fraude. No tener su copia no le impide al trabajador pedir al SEPE una copia simplificada incluso desde su casa tumbado en el sofá. Es una de las múltiples herramientas informáticas que todo trabajador puede usar, pero tu empresaurio no tiene ni puta idea de que existan. Si es que esto de la informática e internet es un invento de rojos que solo sirve para perjudicar a los españoles de bien que quieren salvar la patria de su disgregación y cosas de esas. Venga un chupito por los putos genios que no les dan copia del contrato a los trabajadores porque no lo han firmado o que no se la dan aunque lo hayan firmado.

idea de que existan. Si es que esto de la informática e internet es un invento de rojos que solo sirve para perjudicar a los españoles de bien que quieren salvar la patria de su disgregación y cosas de esas. Venga un chupito por los genios que no les dan copia del contrato a los trabajadores porque no lo han firmado o que no se la dan aunque lo hayan firmado. Si Pepe o Manolo el del bar hubieran echado un "gurrapato" en lugar de la firma del trabajador, entonces hay unos señores malvados que se llaman fiscales que son mu listos y se saben el art.392 del código penal sobre las falsificaciones de documentos públicos cuya pena es de 6m a 3a de prisión.

Si, ante alguna demanda del trabajador, Manolo el del bar presentara a juicio el contrato con la firma falsa, cometería otro delito diferente y aparte del anterior, penado con 6m por el art.393 CP.

Las condiciones mínimas de trabajo serán siempre las que diga el convenio aplicable, tanto si el trabajador no hubiera firmado el contrato como si lo hubiera firmado y estableciera unas condiciones peores.

puto

Por tanto, la genialidad de presentar al SEPE un contrato sin firma y más aún con firma falsa no solo no le sirve de nada algenio sino que además puede producir que cuando echara al trabajador este pudiera transformar una finalización de temporal en un despido improcedente, cobrar unas diferencias salariales a jornada completa e incluso despedirse amistosamente de Manolo con una denuncia penal, que es gratis.