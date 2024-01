Cómo evitan aplicar las subidas del salario mínimo en las tablas salariales.

real

Desde 2019, cada vez que sube el SMI se quedan por debajo del mismo muchas tablas salariales de convenios colectivos que CC.OO. y UGT firmaron considerando justo que hubiera trabajadores que cobraran, por ejemplo, solo 750 u 800€. Incluso en convenios aplicables a empresas con miles de empleados y centros de trabajo por toda España y hasta en el extranjero. Empresas con beneficios millonarios que se podrían gastar en pagar mejores salarios, pero parece que consideran mejor para ellas gastárselo en pagar otras cosas. En estos casos, CC.OO. y UGT se deberían reunircon la patronal y firmar unas nuevas tablas que aplicaran la subida del SMI, porque a ello les obliga eldecreto del SMI. Pero en muchos casos o no lo hacen o hacen otra cosa "parecida", utilizando una serie de “trucos” o estrategias.

Truco 1: no firmar.

Es el truco más sencillo: no firmar nuevas tablas salariales. Eso lo llevan haciendo toda la vida, por lo que es facilísimo encontrar convenios en los que han pasado muchos años, incluso más de 10, en los que no se han firmado nuevas tablas. Convenios en los que no solo no se ha aplicado la última subida del salario mínimo, sino tampoco las subidas de varios años anteriores. Es muy habitual en convenios provinciales “de bajo nivel”, como el de hostelería, el de limpieza, el de comercio, el de transporte… pero también se aplica en convenios estatales “de alto nivel”. Por ejemplo el convenio estatal que se aplica a las empresas de informática (convenio TIC) de 2017 tenía tablas firmadas con antelación hasta las del año 2019 inclusive. En las tablas de 2019 había nada menos que 7 salarios que se quedaron por debajo del mínimo de 2019, por lo que se quedaron más aún por debajo del mínimo en los años siguientes. Pero no actualizaron esas tablas hasta que firmaron el siguiente convenio TIC en abril de 2023. Más de 4 años con tablas por debajo del mínimo.

Truco 2: firmar antes de la subida.

Antes del año 2019, prácticamente nadie hablaba del salario mínimo porque era bajísimo. Por ejemplo, el de 2018 era de 735,90€. Pero todos sabéis que desde el año 2019 ha habido unas subidas espectaculares del salario mínimo, que lógicamente se anuncian incluso con anticipación, porque el Gobierno que las hace quiere que los trabajadores sepan que las han hecho. Por lo que el segundo truco es también muy simple: antes de que se apruebe la subida del salario mínimo del año X, CC.OO. y UGT firman tablas salariales de ese año con salarios que van a ser inferiores al nuevo salario mínimo de ese año X, por poco que lo suban. Un ejemplo es el convenio estatal de las empresas de seguros y mutuas, en el que firmaron las tablas de 2022 y 2023 deprisa y corriendo a principios de año, antes de que el Gobierno aprobara los salarios mínimos de esos años. Fijaos en que, tanto en este caso como en el anterior, estamos hablando de empresas que tienen muchísimo dinero.

Truco 3: firmar sin subir.

Este truco es más fácil aún que los anteriores, que ya es decir. Consiste en que CC.OO. y UGT firmen nuevas tablas salariales con salarios inferiores al mínimo después de que se apruebe ese salario mínimo. ¿Pero eso no es ilegal? Pues por supuestísimo que lo es. Cómo no va a ser ilegal que CC.OO. y UGT firmen un documento con efectos para terceros (los trabajadores) que viole un real decreto gubernamental. Con dos c…, sujétame el cubata. Es tan ilegal que incluso la ley de infracciones y sanciones sociales (LISOS) lo tipifica como falta grave: “establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo”.

Uno de los ejemplos más llamativos es el convenio de limpieza de edificios y locales de Valencia. Sus últimas tablas fueron firmadas por UGT el 17/10/22, cuando ya estaban vigentes los salarios mínimos de 2021 y 2022, pero eso no les impidió poner salarios inferiores a esos mínimos en 4 categorías diferentes de las tablas de 2021 y 2022. Además, ese mismo día aprovecharon para firmar también las tablas de 2023 a 2025, por lo que cada año va a haber más categorías con salarios inferiores al mínimo; concretamente 6 categorías en 2023, 8 categorías en 2024 y probablemente 9 en 2025. Como veis, en este convenio también han aplicado el truco 2. No oe creáis que este es un sector sin importancia, porque hay empresas "cárnicas" con cientos o miles de limpiadoras que se llevan las contratas de limpieza de las administraciones y empresas públicas, bancos, cadenas hoteleras...

Una variante de este truco es firmar tablas cuyos salarios solo lleguen al mínimo cuando se sume un complemento del convenio. Pero la mayoría de complementos solo se cobran cuando se cumplen unas condiciones, no siempre. Por ejemplo, un complemento de nocturnidad solo lo cobra el que trabaja de noche, un complemento de antigüedad solo lo cobra el que la tenga… Por tanto, cuando CC.OO: y UGT aplican este truco, tenemos el curiosísimo caso de trabajadores que no cumplen las condiciones para cobrar el complemento pero que aún así cobran lo mismo que los que sí que cumplen esas condiciones, porque a ambos se les paga finalmente el salario mínimo.

Hasta aquí todos los trucos, aunque hay combinaciones diferentes entre ellos. Esto no son opiniones, sino hechos publicados en los boletines oficiales, sea el BOE o el autonómico o provincial correspondiente. Como los casos concretos citados, hay muchos más. De hecho, es muy fácil que los trabajadores sepáis si os están aplicando un truco de estos. Si en vuestra nómina tenéis un concepto que se llame “complemento SMI”, o similar, es que tenéis un convenio en el que el salario de vuestra categoría es inferior al salario mínimo legal del año del que se trate. Probablemente, por no decir seguro al 500%, ese convenio está firmado por CC.OO. y UGT o al menos por UGT.

Como es obvio, el salario mínimo publicado cada año en el BOE está por encima de cualquier convenio. Por eso os pagan ese “complemento SMI” a los trabajadores a los que CC.OO. y UGT os han firmado unas tablas con truco. Pero eso no es excusa para CC.OO. y UGT. Es como si firmaran un convenio con solo 15 días de vacaciones y dijeran que fuera legal firmarlo porque el Estatuto de los Trabajadores obliga a que sean al menos 30 días. Los “sindicatos” dicen que es ilegal que las empresas te hagan un contrato con condiciones peores que las del convenio y te piden que te afilies para que te defiendan de esa obvia ilegalidad. Pero esos mismos “sindicatos” te firman convenios con salarios peores que los del real decreto del salario mínimo, los "sindicalistos" te dicen que eso es legal y además cobrando del "sindicato" con el dinero de tu afiliación sin que tú lo sepas.

El sistema informático de la Seguridad Social se supone que impide que se paguen salarios inferiores al mínimo. Pero mucho ojo, porque no os va a salvar siempre de cobrar menos de lo correcto. Por ejemplo, os podrían pagar el salario mínimo pero incluyendo incorrectamente un complemento que fuera aparte del salario mínimo, como cualquier complemento extrasalarial. También os podrían pagar menos del salario mínimo a los trabajadores a jornada parcial con el truco de poneros un porcentaje de jornada parcial inferior al correcto. Sin olvidar la posibilidad de que la empresa estuviera utilizando otros trucos no relacionados con el salario mínimo, como aplicaros un convenio incorrecto o una categoría incorrecta o ambas cosas a la vez.

Lo más cachondo es cuando CC.OO. y UGT ponen una cláusula perdonavidas en el convenio que firman con salarios inferiores al mínimo. Por ejemplo, el acuerdo en el que firman las tablas del citado convenio de limpiezas de Valencia contiene este texto prodigioso:O sea que firman salarios inferiores al SMI sabiendo que son inferiores al SMI, pero no pasa nada porque dicen que “tienen claro” que el SMI se tiene que respetar porque en el convenio “existe una frase” que lo dice. Es que es para reírse aún más de CC.OO. y UGT, si es que eso fuera posible. A los trabajadores de este convenio os dicen que os dejan que en agosto sea verano, que os dejan que después del viernes sea sábado, que os dejan que mañana salga el sol y que os dejan que cobréis el salario mínimo aunque hayan firmado un salario inferior, porque han puesto “una frase”.