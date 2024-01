Despido por reducirse la jornada: 26.000€ + readmisión + cotización.

Una reciente sentencia, en un caso de despido, es un ejemplo muy bueno de lo que un trabajador puede conseguir cuando demanda, que no es lo mismo que no llegar a juicio por conformarse con un acuerdo muy rebajado.

Es el caso de una trabajadora de una empresa de las que en Laboro llamamos “cárnicas” porque venden carne de empleados subcontratados. Es decir que trabajaba realmente en un hospital, pero no la contrataba el hospital sino la “cárnica” con contrato temporal en fraude. Se quedó embarazada, disfrutó de su permiso de maternidad y lactancia acumulada y solicitó reducción voluntaria de jornada por cuidado de hijo.

Menos de 3 meses después de iniciar la reducción, la empresa no le renovó el contrato temporal cuando este finalizó. En ese momento, la trabajadora llevaba más de 4 años trabajando en el mismo hospital y con las mismas funciones, mediante tres contratos temporales encadenados con la cárnica anterior, que habían sido “heredados” por su cárnica actual mediante una sucesión de empresa

Es decir que sus contratos “temporales” siempre habían sido renovados en las ocasiones anteriores; pero "curiosamente" no le renovaron el último al poco de solicitar la reducción. La empresa intentó ocultar o disimular que el despido había sido por pedirse la reducción, finalizando el contrato temporal a otros 3 trabajadores en la misma fecha.

En Laboro hemos explicado muchísimas veces que, estando en reducción de jornada, el despido improcedente se transforma en nulo. O sea que es nulo o es procedente, pero no puede ser improcedente. La diferencia es que con despido improcedente te pagan la indemnización y te echan igual; pero con despido nulo hay obligación de readmisión cobrando y cotizando todos los salarios perdidos entre despido y readmisión (salarios de tramitación), que muchas veces son más dinero que la indemnización y además se conserva el empleo.

Pero no hay que olvidar lo fundamental en estos asuntos, que en Laboro hemos explicado también muchísimas veces (suscribirse es gratis), que es la posible violación de derechos fundamentales. Una cosa es que te echen durante una reducción, pero otra cosa es que te echen a consecuencia de pedir la reducción. Si solo fuera “durante”, solo sería despido nulo; pero si fuera “a consecuencia de”, sería despido nulo y además violación de derechos fundamentales. De la 1ª forma solo hay readmisión y salarios de tramitación, pero de la 2ª forma hay lo mismo y además una indemnización adicional de daños y perjuicios. ¿Quién puede saber las verdaderas razones de que la empresa despida a un trabajador? Nadie. Por eso en estos casos solo es necesario presentar indicios de que la verdadera razón sea la reducción. No es necesario presentar pruebas sólidas, por así decirlo. Esto se conoce como la inversión de la carga de la prueba.

En el caso del que hablamos, la trabajadora presentó demanda por despido y violación de derechos fundamentales, pidiendo la nulidad del despido y la indemnización adicional. Que no es lo mismo que la demanda de despido “normal” de toda la vida en la que solo se pide la nulidad. La sentencia de instancia (la 1ª sentencia, para que todo el mundo lo entienda) declaró el despido nulo con condena a la cárnica a readmitirla en las mismas condiciones y cobrando los salarios de tramitación. La sentencia no dice la cantidad exacta de estos, pero por las fechas calculamos que la trabajadora se llevaría unos 16.000€ y la empresa tendría que pagar unos 4.500€ de cotizaciones. Pero la sentencia de instancia no le concedió la indemnización de daños y perjuicios, porque consideró que había pasado mucho tiempo desde la reducción hasta el despido. Menos de 3 meses = mucho tiempo para algunos. Tócate los pies.

La trabajadora presentó recurso y ha ganado la 2ª sentencia (la de suplicación, en serio que se llaman así en el siglo XXI). El tribunal ha considerado que sí que había indicios de vulneración de derechos fundamentales. Por un lado, que “curiosamente” la echaron menos de 3 meses después y que eso no es mucho tiempo, sino todo lo contrario. Por otro lado, que “curiosamente” le extinguieron un contrato temporal que la empresa sabía de sobra que estaba en fraude de ley. Como la empresa no ha podido combatir estos indicios, “curiosidades” o “coincidencias”, la 2ª sentencia la ha condenado a pagarle a la trabajadora también otros 10.000€ de indemnización de daños y perjuicios, aparte de readmitirla y pagarle los otros 16.000€ de salarios de tramitación.

Fijaos bien en que en este caso no ha habido ni grabaciones ocultas al jefe, ni testigos inesperados a favor del trabajador, ni algo así como "pruebas robadas" y demás historias de películas americanas de juicios. Para declarar el despido nulo y la violación de derechos fundamentales, ha bastado con los simples hechos y documentos del caso: el contrato, la solicitud de reducción y la proximidad de fechas del despido. Solo con eso ha sido suficiente y eso mismo pasa en un montón de casos similares.

Sabemos que hay trabajadores que nos leéis y estáis suscritos (es gratis) que estaréis pensando que a vosotros, o a alguien que conocéís, os pasó algo muy parecido; pero que ni fuisteis readmitidos, ni de coña os dieron 10.000€ de indemnización de daños y ni siquiera sabíais que eso fuera posible. Trabajadores a los que solo os dieron un dinerillo de indemnización, os dejaron en la calle igual y encima alguien os aconsejó que lo aceptarais. Claro que os puede pasar eso, porque demandar a veces no es suficiente. A veces esto funciona bien de verdad solo cuando además se llega a juicio y hasta el final. No cuando se aceptan acuerdos descaradamente rebajados y perjudiciales. ¿Qué hubiera pasado si esta trabajadora hubiera caído en manos de un abogado “laboralisto”, no de uno laboralista? Quizá no faltarían trabajadores que pudieran contar casos como los siguientes: