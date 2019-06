El mapa del éxito de las reformas laborales de 2010 (PSOE) y 2012 (PP).

Este mapa indica la cantidad de oficinas bancarias que han cerrado en cada provincia desde 2008 hasta diciembre de 2018 . Una media del 43,1%. Es obvio que estos cierres han supuesto decenas de miles de despidos y muchísimas falsas “prejubilaciones” . Hace pocos días el Santander anunció otro ERE de casi 4.000 despidos, hay en marcha otro de Caixabank de más de 2.000, en diciembre finalizó uno de Bankia de 2.000, etc. etc.

El dato fundamental es que muchos de estos miles de despidos por ERE de los bancos hubieran sido improcedentes antes de las reformas laborales del 2010 (PSOE) y 2012 (PP). Por resumir, digamos que antes de estas reformas se exigía que la viabilidad de la empresa estuviera en peligro para que los despidos fueran procedentes. Como estamos hablando de bancos con beneficios milmillonarios, no sería de extrañar que no hubieran podido justificar tantísimos despidos como para cerrar casi la mitad de sus oficinas. Así que para arreglar este problema se hicieron esas reformas laborales.

La reforma laboral del 2010 (PSOE) definió unas causas de despido objetivo o colectivo (ERE) más sencillas de reunir, pero afortunadamente aún mantenía el requisito de demostrar que las causas alegadas por la empresa “puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

Así que esa reforma al parecer no era suficiente para algunos y por eso llegó el PP a arreglar la situación, o eso es al menos lo que ellos mismos dicen que hicieron. Por supuesto, estamos hablando de su reforma laboral del 2012 , que aún sigue vigente, que a ver si te crees que no. Esta reforma definió unas causas más “suaves” todavía de despido objetivo individual o colectivo (ERE). Pero lo peor es que se eliminó el requisito de probar que pudiera verse afectada la viabilidad de la empresa y su capacidad de mantener el volumen de empleo. Es más, se definieron unas circunstancias concretas como ejemplo de causa de despido objetivo o colectivo (ERE) que son la pera limonera. Por ejemplo, para justificar un despido objetivo individual o colectivo (ERE) ahora es suficiente con una disminución persistente del nivel de ingresos.

Por eso ambas reformas son un éxito o al menos es lo que dicen cada uno de los partidos que las hicieron. Dicen que no las hicieron para facilitar miles de despidos en bancos y en otras empresas muy grandes sino para facilitar que el panadero del pueblo pueda echar al oficial obrador sin cerrar la panadería. Pero los okupas podemitas van por ahí rompiendo España al decir que no hicieron esas reformas para combatir la crisis económica que se inició en el 2008 sino para aprovechar esa crisis para facilitar y abaratar el despido como el mejor medio para lograr el verdadero objetivo final que siempre han querido y siguen queriendo, que por supuesto es reducir los salarios y el resto de derechos laborales. La cosa es tan sencilla como que si un empleado teme más que le echen, es más probable que trague con todo, por ejemplo con las horas extras ilegales. Fíjate qué casualidad que el sector de la banca es de los primeros en la realización de este tipo de horas según los datos oficiales. Cuando el despido es más fácil y barato, es más temible que cuando es más complicado y caro. Objetivo conseguido: éxito de las reformas.

Ojito, que no hay que olvidar que esto no ha acabado. Recordemos que Ciudadanos propuso hace poco más de un año un nuevo facilitamiento del despido objetivo , hasta unos niveles tan bajos que incluso resultan ridículos. Afortunadamente no consiguieron que se aprobara, pero volverán a la carga, o ellos u otros; pero los despedidos que voten a unos u otros tendrán la suerte de tener tiempo para colgar banderas en el balcón para guiar a las tropas en la reconquista o algo de eso.