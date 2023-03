Mucho cuidado con las trampas en vuestra nómina de febrero.

La mayoría de los trabajadores no lo sabéis porque en la tele y en el bar os dicen lo contrario, pero resulta que. Por ello, desde la nómina de fabrero, también han bajado las retenciones de IRPF a los trabajadores que cobran menos de 35.200€ anuales. Pero si trabajáis para un empresaurio y/o vuestras nóminas las perpetra una “asesoría Pepe”, podéis tener el problema de que no lo apliquen o incluso que aprovechen para bajaros el sueldo sin que os deis cuenta.

Hay que recordar que la mayoría de trabajadores pagáis el IRPF por adelantado, poco a poco cada mes, mediante lo que se conoce como retenciones del IRPF, que todos o casi todos podéis ver en vuestras nóminas. Por ejemplo, supongamos que Porfirio el mecánico cobrara en el taller de Paco 1.800€ brutos al mes con 100€ de retención de IRPF. Paco tendría que ingresar 1.200€ de IRPF cada año en Hacienda a nombre de Porfirio. En la declaración anual de la renta que Porfirio presentaría al año siguiente, Hacienda le descontaría ese adelanto de 1.200€ de lo que le tocara pagar realmente por IRPF anual. Por ejemplo, si a Porfirio le tocara pagar realmente 800€ de IRPF, Hacienda le devolvería 400€ porque ya habría pagado 1.200€ por adelantado. Así de simple es el funcionamiento de las retenciones y para lo que sirven.

Pero Porfirio podría tener dos problemas con esta nueva rebaja de impuestos. Supongamos que la rebaja supusiera que ese año no tuviera que pagar realmente 800€ de IRPF sino que solo tuviera que pagar 500€. O sea una rebaja de 300€ anuales.

El primer problema sería que la “asesoría Pepe” del taller de Paco no le cambiara las retenciones, porque es más fácil no hacer nada que hacer algo y se cobra lo mismo. De esa forma, a Porfirio le seguirían reteniendo 1.200€ al año, seguiría cobrando el mismo salario neto cada mes, pero al año siguiente Hacienda le devolvería 700€ en vez de 400€. Hay trabajadores tan especiales que por lo visto lo prefieren, porque lo interpretan como una especie de paga extra adicional. Papaíto estado, guárdame mi dinero y me lo das en abril del año que viene sin intereses porque si no me lo gasto en chuches. Ojo que hay trabajadores que están pagando intereses cada mes porque tiran de tarjeta de crédito o que incluso piden créditos al consumo para comprarse coches, teles, viajes… y que aún así dicen que no quieren que les bajen la “paga extra” de la devolución de la renta.

El segundo y verdadero problema sería que Paco el del taller le bajara 300€ el salario bruto anual a Porfirio, pero también le bajara la retención total anual de IRPF en la misma cantidad. Sobre todo si supiera que Porfirio fuera de esos trabajadores tan especiales que dicen que lo que cuenta es el neto, que el bruto no sirve para nada… El resultado por un lado sería que Porfirio seguiría cobrando el mismo salario neto cada mes y tan contento, pero obviamente habría cobrado 300€ menos sin enterarse.

Para los que no queráis ser Porfirios, el asunto es muy sencillo. Lo primero que podéis hacer es comprobar que vuestro porcentaje de retención de IRPF sea correcto. Para ello tenéis un enlace en la sección de “trámites oficiales” de Laboro. Vuestro porcentaje correcto de retención depende de muchas cosas: de vuestra situación de pareja, hijos y ascendientes con derecho a deducción, posibles discapacidades, hipoteca anterior al 2013… Pero lo más importante es que también comprobéis que no os bajen el salario bruto en la nómina sin ninguna razón.

Que el porcentaje de retención estuviera mal no tendría demasiada importancia a efectos del saldo final, porque solo supondría que a Hacienda le estarías adelantando dinero de más o puede que de menos; pero la diferencia os la devolverían o cobrarían en la declaración de la renta, según todo lo ya explicado. El resultado final anual sería el mismo.

Pero es obvio que sí que tendría importancia que os hubieran bajado el salario aunque os hubieran mantenido el neto. Porque eso significaría que vuestra empresa se habría quedado con vuestra rebaja de impuestos. Esa rebaja encubierta de salario no solo supondría que os la podrían “cobrar” en la declaración de la renta del año siguiente, sino que además habrías cotizado menos a la SS, con todo lo que ello significaría: cobrar menos de bajas médicas, paro, incapacidades, jubilación…

Ojo, no solo tendríais que comprobar que no os bajaran el salario bruto sino. Porque otro truquito de Paco el del taller sería aprovechar esta rebaja de impuestos no para bajarle el salario a Porfirio, sino para no subírselo. Porfirio comenzaría a cobrar más neto por la rebaja de las retenciones y se creería que la empresa le habría subido el sueldo, pero realmente estaría cobrando lo mismo.