La “economía de plataformas” es el mayor peligro para las pensiones de trabajadores y empresarios.

Es muy importante que te des cuenta de que. Incluso aunque seas empresario o funcionario, porque el verdadero poder económico y los partidos políticos que actúan como sus testaferros quieren conducir el mundo laboral hacía la forma particular de funcionamiento que tienen esas "plataformas". ¿Te crees que solo es problema de los “riders” que van con la bici repartiendo hamburguesas ? Pues qué equivocado que estás.

La economía de plataformas no es otra cosa que ponerle un nombre chulísimo 3.0 a lo que toda la vida han sido los intermediarios que chupan sin hacer nada y los falsos autónomos. Pero como se hace por internet con un smartphone, entonces ya mola muchísimo como el I+D+i, el hidrógeno verde, el grafeno y cosas de esas. Pero en realidad es un cáncer muy peligroso porque podría iniciar la fase de metástasis y perjudicar o matar al que se conoce como “Estado del bienestar”., que no son solo los trabajadores por cuenta ajena y menos aún solo los riders. ¿Que qué tiene que ver que haya riders con la jubilación de un funcionario listísimo del grupo A o del dueño de una empresa de 100 trabajadores? Pues es muy sencillo.

Hasta ahora, lo "normal" o habitual es que las empresas contraten directamente a los falsos autónomos. Por ejemplo, la tienda de cocinas de Paco puede contratar directamente a Porfirio el carpintero, pero no como trabajador por cuenta ajena sino como supuesto autónomo. Sería un caso típico de falso autónomo, habitual en las miles de empresas que veis en las calles que venden baños, muebles, puertas, ventanas, reformas en general… Muchísimas tiran de falsos autónomos, que es algo de lo que la Inspección se tendría que preocupar en una de sus campañas, porque lo tienen realmente fácil: solo tienen que buscar esas empresas y entrar a pedirles las "facturas".

Pensemos qué pasaría si hubiera una aplicación de la "economía de plataformas" que se impusiera en el mercado ofreciendo profesionales de oficios: carpinteros, fontaneros, albañiles… Casi todas las empresas del sector la usarían. Ya no tendrían ni que preocuparse de buscar directamemte a su falso autónomo habitual, de que hiciera bien el trabajo y tratara bien a los clientes, de que no se pusiera enfermo o de que se lo pensara mejor y les subiera los precios. En la aplicación tendrían un amplio catálogo de currelas con las calificaciones que les podrían poner las empresas que los hubieran contratado antes y/o los clientes finales, cada uno con sus precios y compitiendo entre sí. Ya sucede en la hostelería, donde hay varias aplicaciones de falsos autónomos conocidos como "riders". Manolo el del bar ya no necesita buscar chavales y contratarles como "autónomos" diciendo que son empresarios porque tienen bici. Ahora son estas empresas de plataformas las que contratan al repartidor como falso autónomo y luego los mandan a los bares a recoger los pedidos y entregarlos, con lo que Manolo queda libre de lo que pueda pasar con ese repartidor y con la Inspección de Trabajo, que sería problema de la empresa de la aplicación.

Estas aplicaciones "de plataformas" se están extendiendo a muchas actividades. Ya hay falsos autónomos de plataformas para el transporte, para montar muebles, para dar clases… Pero nadie impide que alguien cree una aplicación de móvil en la que, en vez de buscar “taxistas”, se busquen psicólogos, médicos, informáticos, abogados, ingenieros, arquitectos, camareros, fontaneros, electricistas, vigilantes, telefonistas, recepcionistas… Seguro que alguna ya habrá y solo faltaría que se fueran imponiendo en el mercado. Si eso ocurriera, ya no sería viable que los trabajadores del ramo negociaran individualmente con las empresas sus contratos laborales y buenos salarios, como por ejemplo hacen muchos informáticos en teletrabajo. Si quisieran tener trabajo, tendrían que ofrecerse como autónomos a través de esa plataforma que se impusiera en el mercado, pagarle a la plataforma una comisión de digamos que el 25% y encima bajar sus "salarios" a causa de la competencia de otros miles de profesionales de todo el mundo. Igual que ya es impensable que cualquier hotel o dueño de apartamento turístico sobreviva sin ofrecerse en Booking.

El truco es que las empresas de plataformas muy grandes se pueden permitir el lujo de ir pagando indemnizaciones de despido, sanciones y cotizaciones de la SS a consecuencia de las demandas individuales de unos pocos trabajadores e incluso de las actuaciones colectivas de oficio de la Inspección. Ese dinero lo compensan de sobra con lo que ganan con los otros trabajadores que no denuncian o que están fuera de la última actuación de oficio o que ni siquiera están en España o en un país con buena protección laboral.

Este problema afecta no solo a los trabajadores por cuenta ajena, sino también a todo afiliado a la SS. Si proliferan los falsos autónomos, bajan las cotizaciones a la SS en su conjunto, bajan los ingresos y entonces se aprueban leyes que rebajan las pensiones de jubilación, de incapacidad, de viudedad, de orfandad… Por eso,, muy por encima de los tipos de contrato y de los tipos de despido.