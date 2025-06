CC.OO. y UGT celebran 10 años de ilegalidades laborales de Glovo.

En estos días se han cumplido 10 años de las primeras operaciones de la empresa española Glovo, que es la de los repartidores en moto con cajón amarillo. Pero son 10 años funcionando ilegalmente con repartidores falsos autónomos , con fraude no solo a los trabajadores sino también a la SS, por lo que los perjudicados sois todos los trabajadores. Pues resulta que han montado un acto para celebrar el aniversario al que han acudido CC.OO. y UGT a apoyar a una empresa que acumula más de 250 millones de euros pendientes de pago por sanciones e impagos de cuotas de afiliación a la SS de más de 40.000 repartidores falsos autónomos.

Pero no os creáis que UGT ha mandado al acto al “sindicalisto” contratao más cercano para comerse el marrón. No, no; han mandado al que dicen que es su máximo dirigente: Pepe Álvarez. Aunque todos sabemos que los máximos dirigentes reales de UGT son los dueños de las grandes empresas que los financian y les dicen lo que tienen que firmar . El otro es el secretario general porque tiene que haber de todo. Alguien tiene que salir en la tele cuando se hable de UGT y más o menos da lo mismo quién sea, porque lo importante no es lo que diga sino lo que UGT acabe firmando.

El comportamiento de Glovo era tan exageradamente ilegal que obligó al Gobierno a aprobar la denominada “Ley Rider” y también tiene pendiente de resolución un pleito por competencia desleal por otros 295 millones de euros. Sin olvidar que su fundador ha sido procesado por un delito contra los derechos de los trabajadores. Para el que no lo sepa, este digamos que es el proceso más grave que se puede iniciar contra un empresario. Las condenas por lo social o administrativo se “arreglan” pagando dinero la empresa, pero no el empresario, o incluso se arreglan cerrando la empresa y que pague Rita. Pero las condenas por lo penal son de prisión y quien iría para dentro sería el empresario y no el cajón amarillo. Este tipo delictivo es el mismo que el de los casos que de vez en cuando veis en la tele, en los que se llevan pa’lante al típico empresaurio del campo por tener a unas decenas de inmigrantes ilegales alojados en una nave cochambrosa y sin pagarles apenas nada; o los casos de los empresaurios que se llevan al trabajador accidentado a la puerta de un hospital, abren la puerta del coche y lo dejan allí tirado.

Pues bien, CC.OO. y UGT han ido al acto en el que se celebraba que llevan 10 años funcionando, pero esos 10 años han sido de funcionamiento sumamente ilegal, por lo que CC.OO. y UGT han ido a un acto en el que se celebrababa el éxito empresarial que puede obtenerse de funcionar con ilegalidades laborales máximas. Pero os preguntaréis por qué han ido. Aunque son "sindicatos" amarillos , siempre guardan las formas en los actos públicos porque eso sale en la tele, mientras que el amarillismo lo sacan en lo que firman porque eso no sale en la tele. Pues han ido porque CC.OO. y UGT llevan unos años intentando arrimarse a Glovo y similares. Empresas grandes con millones de euros para gastar en lo que consideren mas útil y con miles o decenas de miles de trabajadores pringaos sin formación a los que van poder putear siempre como les de la gana. Igual que se arrimaron a Mercadona en su día.. ¿Qué es un convenio inventao? Pronto lo explicaremos en Laboro. Los laboreros más avanzados ya podéis ir pensando qué tienen en común el convenio de grandes almacenes, el de productos cocinados para venta a domicilio, el de restauración de colectividades, los estatales sin salarios (basuras, parkings…), el de servicios auxiliares… La pregunta del millón o millones de euros es por qué y para qué existen esos convenios “sectoriales” y por qué son convenios estatales y no provinciales.

En resumen, el mensaje que CC.OO. y UGT lanzan al acudir a actos como este es que o las grandes empresas les financian o las machacan con denuncias y demandas colectivas. O dicho a la inversa: si financian a CC.OO. y a UGT no solo desaparecen las denuncias y demandas colectivas y especialmente las huelgas, sino que en algunos casos les pueden firmar un convenio inventao a su gusto y todos los ERE y ERTE que en el futuro hagan falta.

Pues hala. Ya habéis visto el nuevo show de los payachetes del Gran Circo de los Hermanos Sindicalisten. Ya no les importa que se les vea la nariz roja de mentira, la peluca naranja y el maquillaje blanco porque saben de sobra que hace años que no engañan a nadie. Pero oiga usted… serán payasos, pero los payasos que más cobran y facturan , que es lo único que quieren. Cobre yo caliente, ríase la gente.