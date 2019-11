Sí que te pueden despedir estando de baja e incluso por estar de baja.

En el mundo del trabajo en España hace años que corre una "leyenda urbana" que dice que estando de baja no te pueden despedir. Obviamente es falsa. Tan obviamente que quien la repitiera demostraría su absoluta ignorancia sobre la normativa laboral básica a nivel de aprende a escribir las vocales con Bob Esponja.

En primer lugar, no tiene sentido alguno que una afirmación relativa a los derechos de los trabajadores empiece diciendo que "no te pueden", sea lo que sea lo que se suponga que la empresa "no puede" hacer. Quien hable así, habla de la misma forma y con el mismo nivel que el cuñao en la barra del bar con el palillo en la boca, el chato de vino y el tomate con sal. ¿Como que "no pueden"? ¿Acaso las cartas de despido estando de baja se autodestruyen automáticamente en 5 segundos después de leerlas, como en las películas de espías? ¿Acaso si te despiden estando de baja la SS impide registrar ese despido? Pues no. Te pueden despedir estando de baja, te pueden despedir por estar de baja, te pueden despedir en la Luna, te pueden despedir por ser del Betis, te pueden despedir por tener un hijo, te pueden despedir estando embarazada, te pueden despedir por ser rojo, te pueden despedir por ser musulmán, te pueden despedir por ser negro, te pueden despedir teniendo una plaza laboral aprobada por oposición en la Administración Pública... Cualquier empresa te puede despedir por absolutamente lo que le de la gana, en absolutamente cualquier momento y absolutamente como le de la gana. Es tan sencillo como que el movimiento se demuestra andando. ¿Te han despedido? Pues ya está. Sería difícil describir completamente la incompetencia profesional de los que estuvieran detrás de una mesa cobrando un sueldo y tranquilizaran o animaran a un trabajador diciendo que por tal cosa no le podrían despedir. ¿¿¿Pero cómo que no si luego resulta que sí que lo despiden y la SS se lo comunica por SMS???

Una cosa es que sí que te puedan despedir por X razones, en Y momento y en Z forma, independientemente de cuáles fueran la X, la Y y la Z. Pero otra cosa totalmente diferente es que ese despido podría ser procedente, improcedente o nulo según cuales fueran exactamente la X, la Y y la Z. Pero claro, para hacer realidad eso de que al trabajador "no le podían despedir", seria necesario que ese trabajador iniciara las acciones legales de impugnación de su despido en el plazo de 20dh, llegara a juicio y sentencia y que el juez declarara el despido como nulo y por tanto con readmisión obligatoria; porque en la mayoría de los casos la empresa no querría reconocerlo como nulo en el acto de conciliación.

Llegamos al fondo del asunto. Respecto a la X y a la Y (causa y momento del despido), no es nulo un despido estando de baja. Incluso tampoco tiene por qué ser nulo necesariamente un despido por estar o haber estado de baja. Hasta la misma baja puede ser la causa del despido, porque desde 1980 existe la posibilidad del despido por absentismo justificado. ¿Que hay gente que ahora se ha enterado de eso a raíz de la reciente sentencia del TC? Es lo que tiene preferir leerse unas cosas en vez de otras.

Alguno pensará que el despido por estar de baja podría ser nulo por ser una discriminación anticonstitucional por el estado de la salud del trabajador. No sería el único porque de hecho incluso llegaron a haber algunas sentencias que así lo establecieron. Por eso el TC tuvo que pronunciarse muy recientemente al respecto y declaró que no es anticonstitucional. ¿Por qué? Pues porque es el TC y tú te callas. Pero ojo, que no hay que olvidar que la última doctrina europea sí que dice que el despido por estar de baja sí que sería nulo si a fecha de despido hubiera indicios de que la baja pudiera ser duradera. Porque digamos que entonces el enfermo sería equivalente a un discapacitado a estos efectos y su despido sería discriminatorio por haber sido a causa de esa condición de discapacitado.

En resumen, no es lo mismo el despido estando de baja que el despido por estar de baja. El primero es un despido normal y corriente, que se puede producir estando de baja igual que estando en Salamanca. El segundo podría ser nulo si la baja se presumiera larga a fecha de despido, pero si no no. Por suspuesto, que no fuera nulo no implicaría que fuera procedente, sino que cabría la posibilidad intermedia de que fuera improcedente. Sin olvidar que en caso de despido improcedente es la empresa la que elige entre indemnización y readmisión, con las excepciones de protección contra el despido (enlaces al final).

Para acabar viene muy a cuento recordar que hubo un tiempo en que sí que era nulo el despido estando de baja, aunque curiosamente era posible después de la baja mediante la acumulación de faltas ya comentada. Concretamente, el art.55.6 ET decía lo siguiente: "El despido de un trabajador que tenga suspendido un contrato de trabajo se considerará nulo si la jurisdicción competente no apreciase su procedencia." La baja médica era y es una de las causas de suspensión del contrato, por lo que sí que era cierto que se presumía nulo el despido estando de baja, igual que estando de excedencia, de maternidad, en la mili, de huelga o incluso en la cárcel. ¿Cuándo desapareció la presunción de nulidad del despido estando de baja? Espera, espera, vamos a ver el BOE, ¿dónde estaba eso? ¿en el manuscrito del Quijote? Huy, qué va, si resulta que hace menos tiempo del que te creías... fíjate tú que fue en 1994. Ya habían pasado las olimpiadas, España ya estaba en Europa, había teles privadas... ¿Quién gobernaba en 1994? A ver, a ver... ¡ahí va! ¡¡¡Pero si era el PSOE!!!

