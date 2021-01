Porfirio y la calefacción central.

Hola, soy Porfirio y en Laboro me conocéis como “el que se tiró por la ventana” cuando llegó una inspección de trabajo. Que ya me gustaría a mí veros si vuestro jefe os ordenara saltar por la ventana, a ver qué haríais ya que sois tan listos. Mi mujer, Toñi la camarera del bar de Manolo, ya ha escrito otras veces en Laboro e incluso Manolo ha sacado un libro para explicar la realidad de los empresarios en España, que no es como la contáis en Laboro.

Así que me he animado a escribir yo también para dejar claro que quienes tiene razón son Manolo y Toñi y no los listillos de los sindicalistas y el resto de rojos que solo están en España para hundirla y cobrar subvenciones con las que se compran casoplones pero no se llevan a los inmigrantes a vivir con ellos.

No solo lo voy a dejar más que claro sino que lo voy a demostrar. Pero no con el BOE en la mano como decís en Laboro, porque eso es una chorrada que no vale para nada porque el BOE no se lo lee nadie porque ni siquiera está en los quioscos. Lo voy a demostrar con un ejemplo, o sea con la realidad en la mano y con deducciones lógicas irremputables y a ver quién es el listo que me demuestra que no tengo razón.

El ejemplo es que a la Toñi y a mí nos han subido el alquiler por culpa del coletas y del viruelas y de la tontería del cambio climático. Resulta que vivimos en un edificio grande que tiene calefacción central y por eso pagamos un poco más de alquiler del normal, porque nos entra la calefacción y el agua caliente. Se está muy a gusto porque la calefacción está puesta todo el día. Les merece la pena a los vecinos porque la pagan entre todos incluyendo los pisos vacíos y los pisos más grandes del ático pagan más que los apartamentos pequeños como el que tenemos la Toñi y yo.

Pero es una caldera antigua que dicen que contamina y no sé cuántas chorradas más que dicen los progres. Así que por lo visto la comunidad tiene que cambiar la caldera obligatoriamente por ley, porque se lo ha dicho el administrador de fincas que es el que más sabe y no tiene ningún interés en ello. Aprovechando la cosa, van a poner una caldera supermoderna de concentración y van a quitar los tubos viejos porque son antiguos y dan cáncer y van a poner unos relicuados de polínteros que son mejores y duran toda la vida.

Como no tienen pasta y no quieren pagar derrames, lo van a financiar y les sale a 100€ por mes a cada vecino. Total, que el casero nos va a subir 100€ el alquiler y hace muy bien, porque es su negocio y es lógico que lo que le suban a él nos los suba a nosotros. Bastante hace con darnos casa y que no tengamos que vivir en un banco del parque. Mi casero dice que él propuso que se quitara la calefacción central y que cada vecino se pusiera su caldera individual si quisiera y se pagara su calefacción. Ojalá le hubieran hecho caso, porque entonces seguro que él no solo no nos habría subido el alquiler sino que nos lo habría bajado, nos habría puesto gratis una caldera privada para nosotros y luego de calefacción seguro que nosotros pagaríamos menos que lo que nos quitara de alquiler. Está demostrado que cuando cada uno se paga lo suyo sale más barato que cuando se paga entre todos.

Pues los empresarios lo mismo. ¿Que el coletas sube el salario mínimo? Pues entonces mi jefe me sube la jornada para compensar la diferencia, con todo el derecho porque tiene una empresa para ganar dinero y no una ONG para gastárselo. ¿Que el viruelas le sube un 2% los impuestos a mi jefe? Pues entonces mi jefe me baja el salario un 2% con todo el derecho del mundo. Bastante es que las empresas paguen el 21% de IVA por todo lo que ganan. Además el otro día me dijo Pepe el de la asesoría que mi jefe también paga un 40% de cotización de hacienda por darme trabajo a mí. Eso sí que es usura. Es como los lloutuvers, que se van a Andorra. ¿Pues cómo no se van a ir a Andorra si allí pagan menos impuestos? Por eso, seguro que los camareros como mi mujer y los mecánicos como yo cobran el doble en Andorra que en España y tienen colegio y médico gratis y cobran el doble de jubilación, porque como las empresas pagan menos impuestos se lo pueden gastar en beneficiar a sus trabajadores. Si es que es de cajón, que no lo ve solo el que no quiere verlo.

Así que queda demostrado que los impuestos y la lucha contra el cambio climático y todas esas cosas de los progres en realidad perjudican a los trabajadores. Ahora decidme facha si queréis, pero yo no voy a votar al PP porque son unos cobardes sino al partido que más se enfrente con el coletas y el viruelas y más les diga lo que se merecen, que eso no es insultarles. Yo cada vez que pongo la tele no hago nada más que fijarme en los políticos que más digan que el coletas y el viruelas son unos asesinos por matar a la gente trayendo inmigrantes contagiados y que estos son violadores y pederastas. Porque esa es la verdad, que todo el mundo lo dice en el bar de Manolo, y al que más diga la verdad será al que yo vote; porque yo no soy de izquierdas ni de derechas sino español, que eso es lo más grande que se puede ser porque les ganamos a todos al tenis, al fútbol, al baloncesto y al banbintón, hace buen tiempo casi todo el año, las playas son gratis, siempre hay bares abiertos, los centros comerciales son chulísimos… Que no digo que me lo mejores, tú solo iguálamelo.

