La nueva prórroga de los ERTE explicada para trabajadores.

Hoy se ha publicado y entrado en vigor una nueva “prorroga de los ERTE". Un nombre mal puesto, porque hay que recordar que los ERTE existen desde 2010, seguirán existiendo después del 31/5/21 y recordar que todos y cada uno de los ERTE los inicia y finaliza la empresa implicada y no el Gobierno. Es decir que el Gobierno no ha prorrogado los ERTE sino que ha permitido que hasta el 31/5/21 sigan existiendo los ERTE con normas especiales por el COVID-19, que son "aparte" de los ERTE con normas ordinarias. Concretamente se han prorrogado los ERTE que ya estén vigentes por las siguientes causas relacionadas con el COVID-19:

Por fuerza mayor. Obviamente solo se pueden prorrogar los ERTE cuya fuerza mayor fuera real el día que lo iniciaron y eso es revisable en cualquier momento aunque en su día se lo concedieran.

Por impedimento o limitación del desarrollo normal de su actividad por nuevas restricciones o medidas de contención adoptadas por las autoridades. No solo porque hayan perdido clientes.

Además, las empresas podrán iniciar nuevos ERTE de fuerza mayor cuando se vean afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria. Lo fundamental, que era lo que se estaba negociando entre Gobierno y empresas, es que algunos de estos ERTE seguirán “subvencionados”, es decir que las empresas seguirán teniendo exoneraciones y exenciones de cotizaciones a la SS. Recuerda que en los ERTE normales, las empreass tienen que seguir pagando íntegras las cotizaciones de los trabajadores incluidos en el ERTE.

Sí, queridos amiguitos: los que critican, insultan y desvarían mentalmente cuando hablan de las “paguitas” de menas, de la “España subvencionada” y del socialcomunismo asesino y empobrecedor son los mismos que quieren y gustan de paguitas o subvenciones de empresa y socialcomunismo empresarial. Por lo visto, al igual que la caridad, el socialcomunismo bien entendido empieza por uno mismo o por el jefe de quien se es lacayo fiel.

También hay que recordar que los ERTE por fuerza mayor no se negocian con los representantes de los trabajadores sino que se solicitan a la autoridad laboral, que muchas veces los “concede” por silencio administrativo. Es así como cuelan un ERTE fraudulento con causas falsas o con causas ciertas pero que no son de fuerza mayor sino económicas. Por no hablar de las empresas que inician un ERTE pero todo el mundo sigue trabajando normalmente desde su casa o en la empresa a puerta cerrada. En cualquiera de esos casos procede denuncia gratuita y anónima ante Inspección de Trabajo para conseguir que a la empresa “le quiten el ERTE” de forma retroactiva. O sea para que se devuelva a los trabajadores el salario que perdieron por estar en ERTE fraudulento y para que se devuelva a la SS las cotizaciones "subvencionadas". Aunque no sea un ERTE nuevo sino uno de los que iniciaron hace ya casi un año.

Desde el punto de vista del trabajador que esté o vaya a estar en un ERTE relacionado con el COVID-19, esta prórroga consiste en que la mejora de la prestación social del paro seguirá vigente hasta el 31/5/21. Es decir que cualquier trabajador incluido en un ERTE relacionado con el COVID-19 seguirá teniendo derecho a cobrar el paro sin duración máxima, sin gastarlo durante un tiempo y siempre el 70%. También siguen vigentes las mejoras en la protección contra el despido, es decir la llamada “prohibición de despedir” y la llamada “salvaguarda de empleo” (enlaces al final).

Si todas estas mejoras no se hubieran aprobado en marzo del 2020, habrían habido muchísimos despidos objetivos más, tanto individuales como por ERE, y muchos de ellos acabando en el FOGASA por insolvencia. Además de que solo cobrarían el paro los trabajadores que tuvieran 12m cotizados, gastándolo, con el límite de duración habitual y cobrando solo el 50% a partir del 6º mes

De hecho, así sería con toda seguridad si el PP hubiera seguido gobernando, porque a los partidos y gobiernos hay que juzgarlos por sus hechos pasados y no por lo que digan. Los hechos pasados irrefutables del PP son que en la crisis anterior facilitaron el despido objetivo, abarataron el improcedente y no solo no mejoraron las prestaciones sociales de los trabajadores sino que las bajaron (bajaron el paro a partir del 6º mes del 60% al 50% y bajaron el tope del FOGASA del triple del SMI al doble del SMI). Es decir que no defendieron a los trabajadores contra la crisis sino que aprovecharon la crisis contra los trabajadores. Eso por no hablar de otras cosillas, como el copago sanitario, la eliminación del carácter universal de la sanidad, etc. Sin olvidar tampoco que el PSOE en 2011 bajó la principal prestación social de los trabajadores, que es la jubilación, y además de acuerdo con los sindicatos CC.OO. y UGT. A cada cual lo suyo; en el BOE no se olvida nada y por eso en Laboro tampoco.

