La propuesta de reforma laboral acaba con el chollete del contrato en prácticas.

Actualmente, a los trabajadores con contrato en prácticas solo les tienen que pagar el 60% del salario de convenio el primer año y el 75% el segundo año. Pero si esta parte de la reforma saliera adelante, les tendrán que pagar como a los demás; así de sencillo. Es decir que se acabaría con la situación de abuso actual, bastante típica en los trabajadores que finalizan sus estudios universitarios o de FP:

En primer lugar suelen hacer unas prácticas académicas en empresas, que no son retribuidas y que digamos que son unas horas que forman parte de sus estudios, que hacen antes de terminarlos como si fueran una especie de asignatura. Son los conocidos popularmente como “becarios”, que no hay que confundir con los que tienen un contrato de trabajo en prácticas de los que hablamos en este artículo.

Después, empiezan con los contratos de trabajo en prácticas, con los que pueden estar , en la misma o diferentes empresas hasta un máximo de 2 años, descontando el tiempo que estén de baja o de permiso por nacimiento de hijo (discriminación clarísima que tendría que abordar el TJUE). Ojo que son 2 años por título y los masters se consideran títulos diferentes al de grado para estos efectos.

Por supuesto, durante sus supuestas prácticas hacen el mismo trabajo que el resto de empleados con contratos “normales”. Pero con su contrato en prácticas no solo cobran mucho menos (60% primer año y 75% el segundo año) sino que aún encima no les tienen que pagar indemnización cuando los echen. En resumen, el contrato en prácticas actual no es más que un contrato temporal para hacer el trabajo de siempre pero aún peor que los contratos temporales “normales” por obra o servicio o eventuales. Cuando ya no les pueden hacer más contratos en prácticas, entonces empiezan con los contratos temporales normales pero en fraude de ley.

Pero si la reforma saliera adelante, no solo les tendrían que pagar como a los demás sino que si después los echaran tras un contrato temporal en fraude, sería despido nulo y los tendrían que readmitir como indefinidos. Porque esa es otra parte de la propuesta de reforma, quizá la más importante, de la que ya hablamos en Laboro (enlaces al final). De esta forma se terminaría con la explotación laboral de los recién titulados que algunas empresas hacen descaradamente; sobre todo en algunos sectores como los medios de comunicación o los despachos profesionales (arquitectos, consultorías, abogados, asesorías…) y muchas veces ocultando un puesto de trabajo ordinario de comercial.

Por algo dirá la CEOE que esta propuesta es marxista, porque para los empresarios es marxismo que a todos los trabajadores les tengan que pagar lo que corresponda por su trabajo y que no los puedan echar sin una razón justificada.

Artículos relacionados: