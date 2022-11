Si la huelga de los médicos de Madrid fuera como la de los camioneros y viceversa.

Quienes harían “huelga” no serían los médicos asalariados de la sanidad pública, sino las empresas relacionadas con la sanidad privada. Como Quirónsalud, Riberasalud, Asisa, Vitaldent, Asepeyo, las ópticas, los dentistas…

La “huelga” de las empresas privadas de sanidad consistiría en joder al gobierno paralizando toda la actividad sanitaria, incluyendo la pública. Porque para eso son las “huelgas” de empresarios patriotas. No para impedir que, por ejemplo, ellos mismos impusieran condiciones laborales ilegales a sus médicos.

La “reivindicación” de la “huelga” de esas empresas de sanidad privada sería exigirle al Gobierno que les obligara a ellas mismas a cobrarles más a sus clientes. O para que les dieran ayudas con dineró público; porque el socialcomunismo y las paguitas destruyen España solo cuando son para los trabajadores, no cuando son para los empresarios patriotas.

La “huelga” la habría organizado el dueño de una óptica de pueblo quebrada y cerrada hace años. Quizá en el futuro conseguiría un puesto retribuido como concejal de su pueblo, diputado regional o nacional, director de la oficina del español en Cuenca, presentador de un programa televisivo de caza o de toros…

La “huelga” sería a coste económico casi cero. Los servicios médicos, que no dieran ese día las empresas privadas de sanidad, los darían al día siguiente y los cobrarían igual. Sobre todo sería a coste cero para los “empresarios” de la sanidad privada que ni tuvieran clínica ni licencia para tenerla.

Algunos políticos apoyarían la “huelga” y dirían que habrían cambiado de fecha su cita con el dentista.

Puede que hayáis oído que los médicos del sistema público de salud de Madrid han convocado una huelga a partir del día 21. Curiosamente, los “camioneros” también han convocado otra huelga, pero para el día 14. Pero, porque quienes dicen que no van a prestar servicios son algunos empresarios del camión, no los trabajadores del camión. En Laboro ya explicamos que ni siquiera es un cierre patronal , sino que es simplemento la charcutería de tu barrio diciendo que mañana no quiere abrir. En cambio, la de los médicos sí que es una huelga auténtica de trabajadores por cuenta ajena. Pero, aparte de esta diferencia técnica, existen otras diferencias entre estas dos movilizaciones, que se ven fácilmente poniendo a los “camioneros” frente al espejo mediante el símil siguiente:Pasen y lean, que se van a divertir:

El asunto se ve aún mucho más claro cuando hacemos el símil inverso. ¿Cómo funcionaría la huelga de los camioneros si fuera como la de los médicos de Madrid? Viéndolo de esa forma ya no te ríes tanto: