Ni es una huelga, ni es de camioneros, ni es un cierre patronal. Es solo pedir dinero.

Todos los trabajadores habréis oído o leído titulares tan manipuladores como los siguientes: “Los camioneros irán a la huelga entre el 20 y el 22 de diciembre” (ABC), “Los camioneros convocan una huelga para Navidad en protesta por el abandono del Gobierno” (El País). En algunas televisiones ya han aparecido, y seguirán apareciendo, unos videos muy convenientes de algunos camioneros quejándose en cualquier gasolinera de lo mal que están sus condiciones de trabajo, que no tienen sitios para descansar, que les obligan a descargar, etc. Todo ello con el objetivo de conseguir respaldo popular para esa “huelga de camioneros”, que podría producir un pequeño desabastecimiento en algunos comercios en fechas claves del comercio. Sobre todo porque casi cualquier trabajador sabe que los trabajadores del camión están aún peor que él, porque no solo tienen jornadas interminables sino que aún encima trabajan en solitario y durmiendo fuera de casa en malas condiciones. Pues hala, toca escribir el habitual artículo de una de nuestras secciones favoritas: “ desmontando ”.

Para empezar no es una huelga porque quienes la convocan no están legitimados para convocar una huelga. Solo pueden convocar huelga los sindicatos que tengan implantación suficiente en el ámbito de la huelga o bien los trabajadores o sus representantes en las huelgas de empresa. Pero obviamente no puede convocar una huelga el propio empresario, ni para protestar contra el gobierno ni para nada.

Recordemos que la consecuencia principal de una huelga es que se suspende el contrato, con lo que los trabajadores huelguistas dejan de cobrar y de cotizar a la SS. A más de un empresaurio le gustaría poder declarar una huelga contra el gobierno, contra el ayuntamiento o contra el presidente de su comunidad de vecinos para tener una excusa para dejar de pagar salarios y cotizaciones, por ejemplo porque quisiera cerrar temporalmente la empresa por falta de actividad o para poderla vaciar a gusto y luego declararse en concurso de acreedores y que pagara Rita.

Con lo que llegamos al fondo del asunto. El convocante de la “huelga de camioneros” es el Comité Nacional del Transporte por Carretera. Como se llama “comité” suena a sindicato, a bolchevique, a trabajador represaliado, e induce a apoyar o comprender la huelga. Pero no. Resulta que este comité es una creación legislativa que se define en el art.58 de la Ley de Transportes por Carretera:“El Comité Nacional del Transporte por carretera es una entidad corporativa de base privada, dotada de personalidad jurídica, e integrada por las asociaciones de transportistas y de actividades auxiliares y complementarias del transporte por carretera .”

Este "comité" es una asociación de empresarios. Lo mismo que la asociación de empresarios de hostelería de Burgos, que firma el convenio de hostelería de Burgos. En este documento podéis ver que este comité lo integran varias asociaciones empresariales de varios sectores: de autobuses, de taxis, de ambulancias, de alquiler de vehículos, de furgonetas, de camiones… incluso están los almacenistas y distribuidores.

Por tanto, al no ser una huelga menos puede ser una huelga de camioneros, entendiendo como camionero al trabajador asalariado que conduce un camión. Por supuesto que hay camioneros autónomos, pero habría que ser muy tonto para creerse que los autónomos controlaran o pintaran algo en ese comité, porque la participación mayoritaria la tiene CETM (Confederación Española de Transporte de Mercancías). Un momento, ¿de qué nos suena CETM en Laboro? Anda, pero si resulta que es una de las asociaciones empresariales que firma el convenio colectivo estatal del transporte de mercancías por carretera con UGT y CC.OO. Es decir que ese comité que convoca la supuesta “huelga” no solo es una asociación empresarial sino que, aún encima, su mayor partícipe es la patronal de los currantes del camión. Pues vaya una “huelga” de camioneros más rara, porque no solo la han convocado los empresarios en vez de los trabajadores sino que incluso la han convocado los empresarios que negocian el convenio colectivo general de esos trabajadores.

Algunos medios están diciendo que no es una huelga sino un cierre patronal. Pero es que tampoco lo es. El cierre patronal también está regulado legalmente en RDL 17/77 y es solo la situación en la que las empresas cierran a causa de una huelga, bien porque tiene éxito y no hay empleados suficientes para abrir o bien porque existe peligro de violencia o daños. Pero en este caso no hay ninguna huelga, por lo que no puede haber cierre patronal ni por piquetes ni porque la huelga triunfe.

Pero si no es una huelga, ¿qué es? Pues no es nada diferente al cierre de la charcutería de tu barrio los domingos o al cierre del bar de la esquina los lunes. Es decir que estamos hablando de que unos empresarios del transporte dicen que no van a ejercer su actividad unos días de diciembre sencillamente porque no quieren. Ni más ni menos. Ojo, solo unos. El comité no es quién para convocar nada desde el punto de vista legal porque la acción no es nada desde el punto de vista legal. O sea que el empresario que quiera transportar lo hará y sin que ello suponga ningún tipo de traición o esquirolaje por parte de sus empleados. Porque para ser esquirol, primero hay que ser trabajador y estar convocado a una huelga. Pero en este caso no hablamos ni de trabajadores ni de huelga sino de empresarios y de unos días que van a parar porque quieren. A ver si las grandes empresas del transporte aún encima van a esperar que les respalden los autónomos en esta “huelga”. Sí, esos mismos autónomos a los que a lo mejor tratan con la punta del pie, vete tú a saber.

Lo que está pasando es que los empresarios del transporte ven que va a ser verdad que les tienen que subir el salario a sus conductores asalariados o mejorarles las condiciones de trabajo en general, porque desde la pandemia les cuesta encontrar personal. Muchos camioneros la habrán aprovechado para cambiarse a la hostelería, a la construcción, a la seguridad privada… prácticamente en cualquier sitio estarán mejor que en el camión o al menos dormirán en casa y tendrán uno o dos días libres a la semana con la familia. O sea que al transporte ya no le funciona el mantra empresaurial más famoso y utilizado: “si no te gusta, te vas”. Pues sí, señor. Se han ido. O no vienen. Te buscas la vida, que para eso eres liberal.

En el fondo lo que piden es única y exclusivamente más dinero al Gobierno. Que quieren más subvenciones para el gasóleo. Pero se les olvida que a ellos les cuesta menos el combustible que a los curritos que van a sus empleos en un coche diesel; porque los profesionales del transporte tienen la tarjeta de gasóleo profesional por la que les devuelven una parte del impuesto de hidrocarburos y además lo meten como gasto de la empresa para desgravarse de otros impuestos. Sin olvidar que a lo mejor, vete tú a saber, algún día se equivocan y le echan gasoil a su vehículo particular o al de sus familiares usando la tarjeta de gasóleo profesional para defraudar a Hacienda sin querer. También quieren que les bajen a ellos los futuros peajes, aunque están utilizando unos medios públicos para un negocio privado, que sería como si los hosteleros pidieran no pagar por poner terrazas en la calle. Han añadido un par de reivindicaciones laborales para disimular y para adelante hasta Alicante. Es cachondísimo que pidan que los destinatarios no obliguen a los conductores a descargar el camión cuando a lo mejor, vaya usted a saber, son sus jefes los que les obligan.

Ya sabemos que los que convocan esta "huelga" están diciendo que a los conductores les van pagar su salario en los días que dure. Nos ha jodido, como si pudieran no hacerlo legalmente. Al no ser huelga ni cierre patronal tienen que mantener los salarios. ¿Pero y a los autónomos? ¿A esos les van a pagar las facturas como si hubieran hecho el transporte? A lo mejor va a ser que no, vete tú a saber. ¿Y las jornadas de los asalariados? Que a lo mejor va a ser que las horas que cobren en la "huelga" sin trabajar las meterán antes y después en horas extras ilegales; o a lo mejor no, vete tú a saber.

En conclusión, esta "huelga de camioneros" es como si la Federación Española de Hostelería convocara una “huelga de camareros” pidiendo que bajaran el IVA de la hostelería, la libertad de horarios, el aumento de los aforos, la libertad para fumar dentro de los locales y que el Gobierno prohibiera que los clientes obligaran a los camareros a trabajar 6 días a la semana 12 horas diarias.

