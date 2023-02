Ya explicamos en Laboro que los contratos fijos no existen , porque el despido es libre con pocas excepciones . También explicamos que la mayoría de los contratos temporales están en fraude , por lo que si te echan puedes demandar y cobrar la misma indemnización que un indefinido. Por lo que ser indefinido no es ninguna mejora legal respecto a ser temporal en fraude. Pero hay trabajadores que dicen que ser indefinido sí que es mucho mejor por una razón principal e incluso única:

Hablamos de trabajadores que no tiene interés especial en ser indefinidos para conservar su empleo, porque no les importa o incluso lo odian y están deseando dejarlo o que los echen. Quieren ser indefinidos solo para que les den la ansiada hipoteca, porque consideran que siempre van a tener trabajo, con pausas más o menos largas o cortas cobrando el paro y el subsidio. Un “razonamiento” y un comportamiento digno de análisis.

Por las razones técnicas que explicamos en los artículos enlazados en el primer párrafo, de cara a un despido sirve de poco legalmente ser indefinido frente a ser temporal en fraude. Pero en la práctica sí que sirve para conservar el empleo, porque ni los empresarios ni los empresaurios tienen ni puñetera idea de todo eso de los temporales en fraude, los tipos de despido, etc. Se limitan a llamar a su “asesoría Pepe” para que echen unos papeles que digan cosas. Es decir que los empresaurios y empresarios sí que se creen que haciendo un contrato temporal es legalmente más fácil y/o barato el despido y creen que hacer un contrato indefinido es poco menos que casarse con el trabajador y tener que pagarle millardos de euros para echarle.

Pero todo eso no les importa a Porfirio el mecánico y a Toñi la camarera. Ellos lo que quieren es comprarse un piso, por la razón imbatible e indiscutible de que la mayoría de sus amigos ya lo tienen y ellos no quieren ser menos. Por eso llevan ya un porrón de años trabajando en diferentes talleres y bares, con jornadas de 12 horas diarias 6 días por semana, porque así son las cosas y la Inspección nunca se ha presentado ni en el taller ni en el bar para solucionarle sus problemas a ellos, antes de que huyan por la ventana.

Como lo que quieren es comprarse el piso, han ido a preguntar a varios bancos, pero en todos les han dicho que no les darán la hipoteca sin contrato indefinido. O dicho a la inversa, en el momento en que consiguen el contrato indefinido lo primero que hacen es comprarse el piso con una hipoteca a 30 o 40 años, porque para eso sirve ser indefinido según ellos y sobre todo por otra razón imbatible e indiscutible: porque lo hace todo el mundo.

Que otros hagan los estudios psicológicos o sociológicos correspondientes a este comportamiento, especialmente en lo que se refieren a no querer ser menos y a justificar lo que sea porque lo hace todo el mundo. Nosotros en Laboro vamos a analizar la situación desde el punto de vista laboral y “financiero”.

Cuando eran “temporales” en fraude y vivían con sus padres, o de alquiler o como fuera, pero sin casa propia, Porfirio y Toñi cobraban entre los dos un salario A y tenían una antigüedad B que suponía una indemnización de despido improcedente C. Si en algún momento les faltara dinero, podrían volver a casa de sus padres, compartir piso con otras personas o incluso dejar de pagar el alquiler.

Después de ser indefinidos con hipoteca, viven en su casa hipotecada. Siguen cobrando A entre los dos, con antigüedad B e indemnización C. Pero ahora tienen una cuota hipotecaria D que probablemente será un tercio de la A que ganan entre los dos, si no más. Si en algún momento les faltara dinero, no podrían dejar de pagar la hipoteca porque no solo les embargarían el piso sino que puede que también se lo embargaran a sus padres jubilados; ya que otra de las condiciones del banco sería que les avalaran el préstamo, como hace todo el mundo. Por supuesto, siguen trabajando 12 horas 6 días por semana, pero sin miedo porque si les echan no les van a faltar ni bares ni talleres para trabajar 12 horas 6 días por semana durante 30 o 40 años más, ya que no querían ser indefinidos para que no les faltara trabajo sino para lo de la hipoteca. Lo principal es que están mucho más contestos porque por fin han mejorado y notan que su esfuerzo sirve para algo.