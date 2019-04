La principal propuesta laboral de VOX viola la Constitución.

Entre las medidas laborales que ha propuesto VOX por escrito (pág.56 a 59 de este documento suyo) hay una que llama mucho la atención y que se podría calificar como la principal de ellas, ya que por algo será que ellos mismos la han destacado en color rojo. Dice lo siguiente:

Para leer o escuchar una burrada más gorda habría que bajar al nivel de discusión de cuñados borrachos en la barra del bar al acabar una boda. No es solo una burrada en el aspecto de que supondría sencillamente la desaparición de todo derecho laboral que mejorara el mínimo legal, por ejemplo el derecho a cobrar un salario superior al SMI. No es solo una burrada por eso, que no sería poco. Sobre todo es una burrada desde el punto de vista técnico. Pero no hablamos de un nivel técnico a la altura de magistrado del Tribunal Supremo, abogado del Estado o Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino de un nivel técnico a la altura de oposición para auxiliar administrativo. Es decir, nivel "técnico" de título de la ESO y 16 años de edad.

Esta medida es una burrada a nivel de la ESO de 16 años por la sencilla razón de que la Constitución lo impide. Sí, esa misma Constitución de la que más de uno solo habla de su famoso art.155 pero desconoce palmariamente todos los demás. En este caso hablamos del art.37, que dice: "La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios." Que quiere decir que todos los trabajadores tienen derecho a que el convenio colectivo esté por encima de cualquier acuerdo individual con su empresario. Dicho de otra forma, que todas las empresas tienen la obligación de respetar el convenio colectivo bajo cuyo ámbito esté su empresa. Como es más que evidente, incluso para cualquier cuñado borracho en la barra del bar, los derechos constitucionales son irrenunciables. Por la misma razón por la que sería nula una renuncia al derecho a la educación o la salud, sería también nula la renuncia al derecho a la negociación colectiva. Porque si los derechos constitucionales fueran renunciables, la Constitución no serviría para nada. No sería una Ley sino una especie de carta de propuestas o deseos o a Papá Noel.

Además la redacción de esta medida es de un nivel manipulador tan bajo que no soporta ni siquiera el estudio del cuñado borracho en el bar. Porque presenta esta renuncia a los derechos del convenio no como un derecho de la empresa sino como un derecho del trabajador. Es de risa. O sea que según Vox por lo visto hay trabajadores que quieren cobrar menos de lo que diga su convenio pero los malditos rojos no les dejan disfrutar de ese derecho y los pobres trabajadores sufren mucho cobrando más o teniendo más días de vacaciones o con una jornada laboral inferior.

Este derecho a la negociación colectiva no es un derecho fundamental. Lo que se traduce en que hay otros derechos más importantes en la Constitución, por decirlo así. Por ejemplo, son derechos más importantes (derechos fundamentales) el derecho a la vida, a la libertad religiosa, a la libertad, a la intimidad, a la libre expresión, de reunión, a la educación, a la huelga... Pero aunque no sea un derecho fundamental, el derecho a la negociación colectiva sí que es uno de los que la Constitución llama "derechos y deberes de los ciudadanos". Tratándose de Vox y de algunos otros de los que se autodenominan "constitucionalistas", es extraordinariamente curioso que en este mismo "grupo" de derechos esté el derecho y el deber de defender a España. Por ello, quien pretenda que sea renunciable el derecho a la negociación colectiva o ponerlo por debajo de la conveniencia empresarial, a la que le estorba este derecho, no podría impedir que otro pretendiera que fuera renunciable el deber de defender a España o ponerlo por debajo de su propia conveniencia.

Es también muy curioso, hablando de Vox, que además se olviden que al mismo nivel del derecho y deber de defender a España está el derecho al matrimonio. Sobre todo se les olvida que la Constitución no dice que sea un derecho del hombre con la mujer sino que dice "el hombre y la mujer", que no es lo mismo. Es decir que tanto los hombres como las mujeres tienen derecho a casarse con quien quieran -no necesariamente entre ellos- y derecho a que esa unión se llame matrimonio. Para la Constitución, tan importante es el derecho a que cualquier persona se una en matrimonio con quien quiera como su deber de defender a España y quien diga lo contrario sencillamente es un ignorante a nivel de ESO de 16 años. Sin olvidar que dentro de ese mismo nivel de derechos está también el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer tus necesidades y las de tu familia.

Pero ojito que no ha acabado aún la exhibición de absoluta ignorancia por parte de Vox en estos temas y en ese mismo documento, porque hay otra medida aún mejor en este aspecto: "Reducción de la discrecionalidad de los juzgados de lo laboral en los despidos colectivos sometidos a su jurisdicción. Los tribunales de lo social no podrán rechazar la validez de los expedientes de regulación de empleo salvo en los supuestos en los que existan casos de discriminación probados y tasados por ley."

Por si acaso algún trabajador aún no lo sabe, los expedientes de regulación de empleo son los "queridos" ERE. Es decir los despidos colectivos. Los que han hecho una y otra vez varios bancos y muchas otras empresas grandes desde la reforma laboral del 2012 que los facilitó. Despidos por los que en conjunto han puesto en la calle a decenas de miles de trabajadores en los últimos años, si no más.

En resumen, Vox pretende que todos los ERE sean siempre ajustados a derecho (procedentes) por sus santos c... con la excepción de los discriminatorios. Ojo, que no dice que lo sean solo los acordados con los representantes de los trabajadores sino todos, porque un ERE puede ser con acuerdo o puede ser decidido unilateralmente por la empresa a falta de dicho acuerdo. Y que si así fuera, un juez no pudiera hacer nada en caso de demanda colectiva o individual de los trabajadores.

Esta burrada ya no está solo a nivel de ESO de 16 años sino que ya cae por debajo del nivel del sentido común sobre lo que es una democracia y un estado de derecho. Un estado de derecho es aquel que se rige por leyes públicas que todo el mundo tiene que cumplir. En consecuencia, en un estado de derecho todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para que resuelvan sus disputas legales. Por eso, otro de los derechos de la Constitución es el siguiente: "Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión." Es decir, derecho a demandar, denunciar, pleitear o como lo quieras llamar. Por lo que esta medida de Vox es aún más anticonstitucional que la otra, porque este derecho es además uno de los derechos fundamentales, es decir al nivel del derecho a la vida.

Proponer que una medida de una empresa no se pueda impugnar ante un juzgado supone la indefensión de toda la clase trabajadora y es la misma burrada que sería proponer que los trabajadores no tuvieran derecho de reunión, o derecho a la huelga o derecho a la libre sindicación.