Vamos a ver cómo funciona el derecho a permiso de paternidad en 2020, tras los cambios progresivos que se aprobaron en marzo de 2019. En primer lugar hay que precisar que ya no existen los permisos de paternidad y maternidad sino que ahora ambos son el mismo "permiso por nacimiento". Realmente ni siquiera son permisos sino que ambos son una. Es decir que durante el permiso de paternidad tu contrato no estará vigente, por así decirlo, la empresa no te pagará y tú tendrás derecho a cobrar una prestación de la SS. Aún así, vamos a hablar de "permiso de paternidad" en este artículo para facilitar la comprensión. En resumen, el permiso de paternidad es de la siguiente forma

El permiso será de 12 semanas : 4 obligatorias tras el nacimiento y otras 8 "libres" también tras el nacimiento y hasta 12 meses después.

: 4 obligatorias tras el nacimiento y otras 8 "libres" también tras el nacimiento y hasta 12 meses después. Las 8 semanas libres se pueden juntar o no con las 4 obligatorias y disfrutarse seguidas o en períodos semanales. Por ejemplo se pueden separar las 8 semanas libres en 4+3+1, 4+4, 2+3+1+2, 3+1+2+1+1... Siempre a elección del padre y que se comunique a la empresa con antelación de 15d.

No es obligatorio decidir al principio cómo se disfrutarán de las 8 semanas libres. Simplemente, hay que preavisar con 15d del disfrute de cada "bloque" en el que se separaran esas 8 semanas.

Las 8 semanas libres se podrían disfrutar a jornada parcial, pero solo si la empresa estuviera de acuerdo.

El permiso dura lo mismo en caso de fallecimiento del hijo.

El permiso dura 2 semanas más en caso de discapacidad del hijo.

El permiso dura 2 semanas más por cada hijo adicional en caso de parto múltiple.

La madre le puede ceder al padre 2 semanas de su permiso de maternidad. El padre no le puede ceder nada a la madre.

Algunos padres aún se creen que el permiso de paternidad se lo tienen que pedir a las empresas y que si son buenas se lo dan o les dicen las fechas en las que les viene bien. Pero la realidad es que el permiso de paternidad no necesita "autorización" de la empresa en cuanto a su disfrute ni en cuanto a sus fechas, tanto en las semanas obligatorias como en las semanas libres. Exactamente igual que el de permiso de maternidad. Recuerda que en realidad es una suspensión del contrato, por lo que trabajar durante el permiso de paternidad es una falta muy grave de la empresa y una falta grave del trabajador, ambas sancionables por Inspección de Trabajo.

Solo cuando ambos miembros de la pareja trabajen para la misma empresa, ésta podrá limitar su ejercicio simultáneo de las semanas libres por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas por escrito. Ojo, solo limitar el ejercicio simultaneo pero no el ejercicio en sí mismo. Es decir que ambos tendrían el permiso exactamente igual y a la vez en las semanas obligatorias, pero quizá no a la vez en las libres y por supuesto nunca reduciendo la duración total del permiso de ninguna de los dos. Además la empresa tendría la carga de la prueba de las razones que alegaran en su negativa al ejercicio simultaneo, que tendría que ser por escrito.

Para finalizar, recordad que desde marzo de 2019 los padres tienen exactamente la misma protección contra despido improcedente que las madres a causa de tener un hijo. Es más, esta protección se amplió hasta los 12 meses para ambos. Es decir que el despido del padre a causa de tener un hijo y usar el permiso de paternidad es igual de nulo (readmisión obligatoria) que el de la madre en las mismas circunstancias.

