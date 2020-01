El juicio penal contra los controladores aéreos explicado para trabajadores.

Quizá hayas visto en la tele que ayer comenzó el juicio contra los controladores aéreos que hicieron "huelga" en el puente de la Constitución del 2010. Ojo porque se trata de la jurisdicción penal, no de la social (laboral). Es decir que no es un juicio de unos trabajadores contra su empresa en el que se estén jugando un despido o una sanción a causa de una "huelga", sino un juicio de unos presuntos delincuentes en el que

El Gobierno del 2010 era del PSOE, que acababa de perpetrar la reforma laboral del 2010 de la que ya nadie se acuerda. Lo que sucedió, en resumidas cuentas, fue que los controladores tenían una jornada anual máxima de "actividad aeronáutica" de 1670h y a finales de noviembre muchos ya la habían alcanzado por la sencilla razón de que faltaban controladores. ¿Te suena? Es como cuando Manolo el del bar le dice a Toñi la camarera que tiene que trabajar 12h al día en vez de 8 porque hay mucha faena, pero no contrata a otra camarera.

La empresa (AENA) solicitó a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que autorizara subirles la jornada máxima, pero se lo denegaron porque la Abogacía del Estado informó de que se incumplirían las normas de seguridad. A pesar de ello, AENA siguió metiendo en los horarios de diciembre a controladores que sabía que ya habían llegado al límite de jornada anual y les amenazaron con abrirles expediente si no iban. Pero como los controladores no son Toñi la camarera ni Porfirio el que se tiró por la ventana, no fueron a trabajar porque no tenían obligación de hacerlo.

¿Qué hizo el Gobierno? Pues muy sencillo: el 3/12/10, día anterior al del inicio del puente, aprobaron un decreto en el que dijeron que las horas de formación y de "permisos sindicales, licencias y ausencias por incapacidad laboral" no contaban como actividad aeronática. Toma castaña; a ver qué te has creído tú, que quien manda manda. Esto a lo mejor no te lo van a contar en la tele estos días, pero no pueden evitar que sea cierto y aquí puedes comprobarlo en el BOE (D.A.2ª). ¿Te suena? Es como cuando Manolo el del bar le dice a Toñi la camarera que al acabar tiene que recoger, hacer la caja y limpiar pero que eso no forma parte de su jornada y lo tiene incluido en el sueldo. Con esa forma de contar la jornada, la mayoría de controladores ya no estaban pasados de horas e iban a tener que trabajar en diciembre.

Pero los controladores no son ni la Toñi ni el Porfirio. Como no tenían tiempo de convocar huelga, tomaron el camino de en medio y se pusieron "de baja". Oficialmente tampoco fueron bajas médicas sino que alegaron que no se encontraban en condiciones de salud para trabajar según la Ley de Navegación Aérea. Recordemos que los controladores son unos desleales a la patria que van y se leen las leyes y las utilizan a su favor; no como Manolo el del bar, que usa el Estatuto de los trabajadores a favor de Toñi la camarera.

El siguiente paso del Gobierno tuvo lugar esa misma noche y fue discreto cual portero de puticlub. Mandaron efectivos militares a varios aeropuertos y pusieron a coroneles del Ejército del Aire al mando de las torres de control, que asumieron el mando, quedando a sus órdenes todos los controladores. A la mañana siguiente declararon el estado de alarma para militarizar a los controladores y les mandaron un burofax que decía:

La declaración del estado de alarma implica que durante su vigencia todos los controladores aéreos de AENA quedan movilizados, pasan a tener la consideración de personal militar y por tanto, sometidos a las órdenes directas del jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire. [...] Quedan sometidos al régimen penal y disciplinario propio de las Fuerzas Armadas. Ello determina que las actuaciones que lleven a cabo los controladores serán encuadradas en los tipos delictivos del Código Penal Militar como desobediencia, resistencia a la autoridad militar, sedición, etcétera... imponiéndose las penas previstas en dicho Código Penal a quienes resulten sancionados con arreglo a la misma.

Toma castaña; a ver qué te has creído tú, que quien manda manda. Los controladores no son ni la Toñi ni el Porfirio, pero tampoco son el Che Guevara ni Marcelino Camacho y esa misma tarde prácticamente todos se habían incorporado a sus puestos, nunca mejor dicho. A lo mejor todo esto hasta te suena de algunas ocasiones anteriores, algunas recientes y otras no tanto: abogacía del Estado, sedición, desobediencia, coroneles, disciplina militar, estado de alarma...

EL estado de alarma se prolongó nada menos que hasta el 15/1/11 tras aprobarlo el Congreso de los Diputados. Curiosamente CiU (hoy el PDeCAT de Puigdemont) votó a favor, porque por lo visto entonces lo de la sedición aún no les había entrado en el examen de la 2ª evaluación o algo de eso debió de pasar. ¿Quién votó en contra? Pues iU, ERC y el bloque galego, que por algo quieren romper España. Lo curioso fue que el PP se abstuviera, es decir que por lo visto el PP pactó con los que querían romper España... o algo así, que nos lo tienen que explicar porque esto es un lío que solo lo entienden ellos que son los expertos en unidades patrióticas.

Pero por supuesto que la cosa no acabó ahí. A raíz de esa "huelga", se abrieron varias diligencias contra los controladores, por presuntos delitos de sedición aérea, abandono de servicio público y desobediencia. En algunas acusaciones particulares hasta se acusó a algunos controladores de secuestro y detención ilegal. Pero todas esas causas fueron sobreseídas porque los jueces consideraron que los controladores no habían cometido ningún delito. Solo en Madrid y en Palma de Mallorca siguieron con el procedimiento. En Palma acusaron a 80 controladores, hubo acuerdo con 73 y retiraron la acusación contra los otros 7; y en Madrid ayer comenzó el juicio del que has oído hablar en la tele. Hay 133 acusados, de los que 119 han llegado a un acuerdo. Pero 14 aún no han aceptado el acuerdo porque según ellos no han cometido ningún delito y parece que van a ir a juicio para tener la oportunidad de ser absueltos.

Llama mucho la atención lo que han cambiado las cosas en el tema de las huelgas de servicios públicos desde finales del 2010. En aquella época, cada vez que había una huelga de este tipo, las televisiones mandaban a sus reporteros a grabar a los típicos afectados o perjudicados. Luego en el telediario te encontrabas con la Toñi o el Porfirio quejándose de la huelga del metro o de las basuras con sus argumentos habituales: "que hagan huelga sin molestar", "yo no tengo la culpa", "yo cobro menos", "yo ni siquiera estoy fijo", etc. etc. Por lo visto los avezados reporteros nunca eran capaces de encontrar afectados que respaldaran a los huelguistas diciendo que hoy por ti y mañana por mí, que los comprende, que la huelga es la mejor arma de defender los derechos laborales... Pero luego vino la reforma laboral del 2012 del PP y al que no le pusieron en la puta calle le bajaron el sueldo o le subieron la jornada o las dos cosas. Por lo que en las huelgas de ahora ya no salen apenas vídeos de Toñis y Porfirios quejándose sino todo lo contrario.

