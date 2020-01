Los empresaurios que pagan en A+.

Todos los trabajadores saben que hay empresaurios que pagan en B y empresarios que pagan en A. Pero algunos trabajadores no saben que también existe una categoría especial y menos habitual de empresaurios, que son los que pagan en A+. Mejor dicho: hay trabajadores que cobran en B y trabajadores que cobran en A, pero también están unos pocos trabajadores que cobran en A+. Hasta que no lo leáis, algunos no os lo vais a creer.

Obviamente, pagar en A y cobrar en A quiere decir que todo el salario que paga la empresa y cobra el trabajador figura en la nómina.

Más obvio es que pagar en B y cobrar en B quiere decir que en la nómina figura un salario inferior al que realmente paga la empresa y cobra el trabajador. La diferencia a favor del trabajador la suele pagar el empresaurio "en un sobre", aunque en Laboro se han conocido casos de genios de los c... que pagaban la diferencia por transferencia bancaria desde la cuenta personal del empresaurio. Pagar en B tiene grandes utilidades o ventajas para la empresa (ved enlaces al final).

¿Y que es lo del A+? ¿Lo de las lavadores que gastan menos electricidad? Pues es lo que más de uno ya se estará imaginando, porque no queda otra opción. Pagar en A+ y cobrar en A+ quiere decir que en la nómina figura un salario superior al que realmente paga la empresa y cobra el trabajador. El procedimiento es tan sencillo como el que a continuación se expone:

Manolo el del bar: Toñi, es día de cobrar. Firma la nómina y te doy el sueldo.

Toñi la camarera: Pero la nómina dice que cobro 1.000€ netos y solo me estás dando 800€.

Manolo el del bar:

Variante 1: Firma y cobra o no firmas y a la puta calle. Plata o plomo.

Variante 2: Es que en la nómina no pone que aparte te tengo que retener 200€ del impuesto del patrimonio / tasa de gamusinos / cotización de aspersines y si no luego te pondrían una multa / no te darían el paro / te subirían la hipoteca.

Variante 3: Tú y yo acordamos 800 netos pero en la nómina tiene que poner 1.000€ para que sea legal porque me lo ha dicho mi asesoría Pepe. Si quieres les llamas y te lo explican y verás como está todo legal.

Toñi la camarera: Vale, lo importante es tener trabajo en el que te paguen a final de mes.

Esta forma de hacerlo de Manolo el del bar implicaría pagar el sueldo siempre en metálico en vez de por banco. Solo eso ya sería sospechoso para un Inspector de Trabajo y más aún para uno de Hacienda, sobre todo en ciertos sectores. Para evitarlo, también existe el procedimiento más refinado siguiente:

Paco el del taller: Porfirio, ya te hemos ingresado 1.000€ de sueldo. Me debes 200 así que luego te pasas por tu banco, los sacas y me los das.

Porfirio: Pero si la nómina es de 1.000 netos no te debo nada.

Paco el del taller:

Variante 1: O me los das y de momento no te echo o no me los das y a la puta calle. Plata o plomo.

Variante 2: Es que en la nómina no pone que aparte te tengo que retener 200€ del impuesto del patrimonio / tasa de gamusinos / cotización de aspersines y si no luego te pondrían una multa / no te darían el paro / te subirían la hipoteca.

Variante 3: Tú y yo acordamos 800 netos pero en la nómina tiene que poner 1.000€ para que sea legal porque me lo ha dicho mi asesoría Pepe. Si quieres les llamas y te lo explican y verás como está todo legal.

Porfirio: Vale, lo importante es tener trabajo en el que te paguen a final de mes.

¿Te has quedado de pasta de boniato? Pues te lo mereces por menospreciar al empresauriado españistano. ¿Que te creías que eso no pasa? Pues claro que pasa, sobre todo en sectores como la hostelería, la seguridad, la limpieza, el campo, etc. etc. ¿Tu metamorfosis boniatal es por el lado del trabajador? Pues también te la mereces por menospreciar al rebaño padefil españistano. También son capaces de eso y de más (enlaces al final). Así pasa, que si mezclas empresaurios con padefos en Españistán bajo la supervisión de las asesorías Pepe, obtienes el resultado que todos conocéis y que algunos a veces llaman "mercado laboral".

Como es evidente, las variantes 2 y 3 se transforman automáticamente en la variante 1 cuando el trabajador se niega a firmar la nómina (método de Manolo el del bar) o a devolver dinero en metálico (método de Paco el del taller). Por otro lado, es extraordinario que los trabajadores y los empresaurios no se den cuenta de que todo esto podría constituir delito de coacciones, estafa y falsificación, aparte de los ilícitos laborales y sociales. De nuevo cabe recordar que las denuncias son gratis y también se pueden poner después de dejar la empresa o incluso sin haber sido trabajador de la empresa (enlaces al final).

Ojo, que nadie saque la conclusión de que cobra "bien" solo porque cobre lo pactado y que todo esté en la nómina. Porque puede haber otro tipo de "errores" en la nómina (enlaces al final). Incluso en Laboro se han detectado casos en los que la nómina que le dan al trabajador digamos que está bien pero luego curiosamente se equivocan en los documentos de cotización a la SS y pagan esta cotización como si el trabajador cobrara menos, sabedores de que eso no lo suelen comprobar los trabajadores.

En cambio, sí que podéis sacar tranquilamente la conclusión de que el empresaurio que paga en B o en A+ está defraudando a Hacienda y/o a la SS necesariamente, además de al trabajador:

El salario B normalmente lo pagan con el dinero procedente de ingresos B. Es decir ingresos no facturados y por tanto de los que el empresaurio no ha pagado los impuestos. Aunque se pagara salario B con dinero de ingresos A, cosa que también sucede, sería al menos un fraude a la SS porque el empresaurio no habría pagado la cotización de ese salario B.

El empresaurio que paga en A+ se queda con la diferencia personalmente en B. Es decir que el dinero sale de la empresa en A y teóricamente lo cobra el trabajador, por lo que el trabajador paga el IRPF. Pero como luego se lo devuelve el trabajador al empresaurio, que no a la empresa, en un sobre, ese dinero se transforma en B. Es decir que se lo queda el empresaurio, no la empresa, en dinerito fresco libre de impuestos. O sea que al final el A+ sí que era como lo de las lavadoras. La lavadora A+ ahorra electricidad y el empresaurio A+ ahorra dinero.

