40 años de Estatuto de los Trabajadores. 40 años de despido libre pagando poco.

El Estatuto de los Trabajadores se aprobó en el Congreso el 26/2/80, hace hoy 40 años, aunque no se publicara en BOE hasta el 14/3/80. Hoy vamos a hablar de cómo se aprobó, porque es muy ilustrativo al estar prevista la negociación de un nuevo Estatuto en esta legislatura.

Antes de entrar en materia quizá sea necesario aclarar que se llama "Estatuto" porque es una Ley que se aplica a ciertos sujetos, en función de sus condiciones personales. Por eso comienza definiendo lo que es un trabajador, un empresario y una relación laboral. Por eso uno de los "trucos" más habituales de los empresaurios es intentar ocultar la existencia de relación laboral, para que no aplique el ET. Por eso es tan patético que aún haya millones de trabajadores que no solo no conozcan sus derechos laborales sino que ni sepan dónde están escritos la mayoría de ellos.

La redacción inicial del ET fue presentada por el Gobierno de UCD en 1979 sin negociación previa con los sindicatos, pero obviamente sí que lo habían negociado previamente con las empresas representadas en la patronal CEOE. UGT enseguida se subió al carro en marcha firmando un acuerdo con la CEOE, quizá lanzando el mensaje de que sería un sindicato que sabría comportarse, y quien sepa entender que entienda. Pero aún quedaba por delante un largo proceso de tramitación parlamentaria.

En los sucesivos debates, Carrillo, Camacho y Bandrés se posicionaron en contra del nuevo ET: "se trata de favorecer al empresariado y a la gran patronal", "cercena conquistas reales logradas por los trabajadores, abriendo los diques para el despido", "se puede hacer la movilidad de todos los tipos". Es necesario recordar quiénes eran estos diputados. Estamos hablando de Santiago Carrillo, diputado comunista y secretario general del Partido Comunista de España desde 1960 hasta 1982; de Marcelino Camacho, diputado comunista y fundador y primer secretario general de CC.OO. entre 1976 y 1987; y de Juan María Bandrés, diputado de Euskadiko Ezkerra desde 1979 a 1989. Es decir de los que ahora llamarían populistas, bolivarianos, narcoterroristas, recogenueces o terroristas directamente y todos ellos dispuestos a romper España. Dicho a la inversa: quienes estuvieron a favor del ET desde el principio fueron las derechas, el PSOE, UGT y por supuesto la CEOE; mientras que el PCE, EE y CC.OO. estuvieron en contra.

Hay que recordar, en resumen, que antes del ET el despido era más difícil y más caro. Hasta el punto de que fue en el ET de 1980 cuando se dio a las empresas la libertad de opción entre readmisión e indemnización en caso de despido improcedente. Recordemos también que el despido improcedente es el despido sin razón válida, porque teniendo razón existen el despido disciplinario y el despido objetivo. Las grandes reformas laborales en España siempre han tenido como único y principal objetivo rebajar los costes salariales. La rebaja y facilitación del despido es sencillamente el procedimiento más eficaz para conseguir ese objetivo de rebajar los salarios. En este aspecto, el ET de 1980 fue simplemente la primera gran reforma laboral favorable a las empresas que se aplicó tras la entrada en vigor de la Constitución. Sin olvidar que posteriormente ha habido muchas otras reformas del ET que lo han acercado aún más a los intereses de las empresas.

Pongamos un ejemplo simple. En el bar de Manolo trabajan 5 camareros y todos hacen una jornada de 45h semanales cobrando solo 40h. Es decir que todos cobran al menos un 12,5% menos de lo que trabajan. Un día Toñi la camarera decide dejar de hacer esas horas extras ilegales. Entonces Manolo le hace un despido disciplinario por alguna causa inventada. Si Toñi demandara, el día del juicio Manolo podría reconocer la improcedencia del despido, con lo que Manolo tendría que optar entre readmitir a Toñi o pagarle una indemnización de 33d/año. Pero resulta que 33 días son solo el 9% de los 365 días del año. Es decir que el despido de Toñi se lo habría pagado la propia Toñi y aún habría salido perdiendo, ya que cobraba y cotizada un 12,5% menos del que solo recuperaría el 9% del dinero y nada de la cotización. El negocio de Manolo sería aún mayor porque la inmensa mayoría de trabajadores pasados, presentes y futuros nunca se negaría a trabajar 45h cobrando solo 40 e incluso tampoco si se tratara de trabajar 70h semanales cobrando 40 y cotizando 20. O sea que entre todos no solo pagarían las indemnizaciones de los rebeldes sino que ademas a Manolo le quedaría un amplio margen de beneficio.

El ejemplo anterior es real y ha existido, existe y existirá en cualquier pueblo de Españistán. Pero ojo que no solo es real sino que es legal. Es decir que Manolo no estaría incumpliendo el ET al echar a Toñi porque el ET le permite echar a Toñi sin que exista ninguna razón para ello, siempre que le pague la indemnización. Ojo, que si Toñi no impugnara el despido y llegara hasta juicio, la empresa podría incluso evitar pagarle la indemnización, cosa que consiguen muchísimas empresaurios con el caramelo de "te doy los papeles del paro". No es un accidente o una imprevisión legal y tampoco es una especia de ilegalidad masiva de los empresarios y empresaurios. Es que está montado así directamente para que Manolo pueda hacerlo y quien dice Manolo dice un banco, una multinacional, un Ayuntamiento o una Comunidad Autónoma.

En los próximos días casi todos los medios te van a hablar del 40 aniversario del ET y de lo bonito que es y la suerte que tienes como trabajador de que te hayan puesto un ET para librarte de la explotación y eso. ¿Que el ET es muy bonito y tiene muchos derechos? ¿Y qué? Como si tuviera más. Como si tuvieras permiso retribuido para ir al fútbol o a nadar a la piscina. ¿Si te pueden echar con una indemnización barata qué más te da que el permiso por hospitalización de familiar sea de 2 días o de 4? ¿Si te pueden echar con una indemnización barata qué más te da que el convenio diga que te tienen que pagar más sueldo y que tienes que trabajar menos horas?

Ahora que se habla de un nuevo ET, esto es lo que hay que corregir. Mejor dicho, esto es lo que hay que cambiar; porque corregir sería si hubiera habido algún error en 1980, pero error no hubo ninguno porque lo hicieron completamente a propósito y buscando exactamente ese efecto del despido de Toñi por no tragar con lo que diga Manolo. O sea que menos cuentos y chorradas de derogación de despidos por baja, de limitar subcontrataciones o de dar prioridad a los convenios sectoriales. Lo que cuenta es esto y lo demás solo puede venir detrás y no delante.

Artículos relacionados: