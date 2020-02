A España "se le olvidó" ratificar los nuevos derechos sociales europeos.

En un artículo publicado recientemente en Laboro hablamos de que el derecho a un salario mínimo para garantizar un nivel de vida decoroso está en la llamada "Carta Social Europea" (CSE) de 1961, que para entendernos es la Constitución europea y recoge los derechos sociales sobre vivienda, salud, educación y trabajo. Como toda norma o "tratado" internacional, la CSE fue ratificada posteriormente por España en la ya lejana fecha de 1980. Pero resulta que

Resulta que en esa revisión o modificación de la CSE se incluyó un protocolo de reclamaciones colectivas que permitiría denunciar a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales si incumpliera la CSE. Por ejemplo,. Ojo, que el denunciante no tendría por qué ser necesariamente un sindicato español sino que también podría ser un sindicato internacional o incluso una ONG española o internacional. Quien sepa entender que entienda.

Además se añadieron 8 nuevos derechos sociales: a la protección en caso de despido, a la tutela de los créditos de los trabajadores en caso de insolvencia del empleador, a la dignidad en el trabajo, a la igualdad de oportunidades de los trabajadores con responsabilidades familiares, a la protección de los representantes de los trabajadores en la empresa, a la información y consulta en los procedimientos de despido colectivo, a la protección contra la pobreza y la exclusión social y a la vivienda. Recuerda que, aunque la mayoría de la gente se crea lo contrario, ni la vivienda ni el trabajo son derechos fundamentales en la Constitución española.

Sencillamente, si la nueva CSE hubiera sido ratificada por España hace años habrían sido ilegales algunos aspectos de las últimas reformas laborales del PSOE y del PP y a consecuencia de ello España habría podido ser condenada tras denuncia de un sindicato o una ONG, españoles o internacionales. Pero seguro que no ha sido por eso que España aún no ha ratficado la nueva CSE. Ha sido porque España ha estado ocupadísima salvándose varias veces a sí misma de la destrucción y sobre todo asegurándose de que las empresas contraten a los trabajadores. Cosa que España ha conseguido con total éxito, porque es un hecho que hay millones de españoles a los que contratan cada pocos meses o años y a algunos incluso les contratan todas las semanas. Si no fuera por España, a esos trabajadores solo les contratarían una vez cada varios años.

En febrero de 2019, el Gobierno del PSOE inició los trámites para ratificar la CSE revisada , que debe aprobar el Parlamento pero aún no lo ha hecho. Eso es porque el PSOE es un partido muy bueno de izquierdas, dado que el PP nunca inició el trámite cuando estuvo en el gobierno. No vayas a venir tú ahora a recordar que el PSOE ya había estado un montón de años en el gobierno desde 1996 y tampoco había iniciado el trámite de ratificación de la CSE revisada y que lo hizo en 2019 solo porque había llegado al gobierno gracias a Podemos. Pues menudo listillo rojeras que estás hecho, porque te equivocas. El PSOE estuvo más de 20 años sin iniciar el trámite de ratificación de la CSE revisada por culpa de la fase de la luna, que no te enteras.