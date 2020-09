Cómo defrauda a Hacienda el empresaurio hispánico.

Los trabajadores ven cosas en la tele sobre los políticos corruptos, que si cuentas en Suiza o en Panamá, que si testaferros, que si liquidadores, que si entramados de empresas extranjeras y nacionales... Cosas sin duda bastante complicadas y que no están al alcance de todo el mundo. Pero puedes estar seguro prácticamente al 100% de que Manolo el del bar no es un señor muy importante que tenga un equipo de abogados buenísimos de esos con dos secretarias que le llaman "Don Manuel". Ya quisiera. Manolo el del bar tampoco tiene absolutamente ni puñetera idea de cómo se montarían ni de cómo funcionan todo esos tinglados que se ven en la tele. El fraude fiscal de Manolo el del bar es de una sencillez y cutrez pasmosa.

Por resumir digamos que los impuestos que pagan las empresas son un porcentaje de la diferencia entre el dinero que gana la empresa y el dinero que gasta la empresa. Por tanto el truco evidente consiste en declarar que gana menos de lo que gana realmente y al mismo tiempo declarar que gasta más de lo que gasta.

La ingeniería fiscal del empresaurio hispánico se resume en una sola regla de oro: "lo blanco paga lo blanco y lo negro paga lo negro". Es decir que los gastos oficiales o en dinero A se pagan siempre con dinero A, mientras que los gastos extraoficiales o en dinero B se pagan siempre con dinero B y en billetes. El dinero A es el que se contabiliza oficialmente figurando como gasto o ingreso de la empresa, mientras que el dinero B es el que no se contabiliza y oficialmente no existe ni como gasto ni como ingreso.

Si Paco quiere pagar pocos impuestos, necesita crear dinero B. Pero el dinero siempre nace siendo A, por lo que hay que transformarlo en B de alguna forma. Es tan sencillo como cobrar siempre en metálico. Por ejemplo, un cliente le dice a Paco que cuánto cuesta la reparación de su coche y Paco le dice que 1.500€ con IVA o 1.200€ sin IVA. Como es obvio, sin IVA quiere decir sin factura y pagando en billetes, nunca por transferencia ni con tarjeta ni con PayPal ni con ninguna otra forma de pago que no sean billetes en mano. Si el cliente prefiriera el pago sin IVA, Paco ya tendría 1.200€ en B.

Como es obvio, el dinero B nunca debe ser ingresado en un banco. Al menos en un banco español ni incluso europeo ni incluso de un país que no sea un paraíso fiscal. Mejor dicho, un paraíso de secreto bancario. Pero no os creáis que Paco el del taller mete el dinero en maletines y se lo lleva a Suiza en coche. Eso queda para la gente que tiene otro nivel en todos los aspectos. Paco eso lo arregla de una forma muy fácil: lo guarda en casa, que es gratis, o en el mejor de los casos lo guarda en una caja de seguridad en un banco, que cuesta dinero. A ver si os creéis que esas cajas son para guardar la diadema de brillantes de la Princesa de Nothumbria o para guardar el sello de 2 céntimos de 1860 de la Guayana que tiene la cabeza al revés.

Cuando el dinero B es mucho puede llegar a ser un problema porque no sepan cómo se lo pueden gastar sin pasar por bancos ni registros. Aquí es donde entráis vosotros como trabajadores. Una de las mejores formas de utilizar el dinero B para un empresaurio hispánico es pagarle sobresueldos en B a sus trabajadores. Por no decir la mejor con mucha diferencia. Por un lado tiene la ventaja de que cumple con la regla de oro de que lo A paga lo A y lo B paga lo B. Pero además, los sobresueldos en B tienen dos claras ventajas laborales del lado de la empresa, que por supuesto son desventajas para el empleado:

No pagarían la cotización a la SS de ese sobresueldo en B, con lo que se ahorrarían un 30% aproximadamente. Al no cotizarlo, ese sobresueldo no le contaría al trabajador para las bajas, paro, jubilación...

Es la mejor forma de control laboral de la empresa. ¿Que no quieres hacer horas extras ilegales? Te quito el sobresueldo B. ¿Que haces elecciones sindicales? Te quito el sobresueldo B. ¿Que me denuncias o demandas? Te quito el sobresueldo B. ¿Que te quedas embarazada o te reduces voluntariamente la jornada? Te quito el sobresueldo B.

Por todo ello, los trabajadores también tienen su propia regla de oro para este tema de los impuestos de la empresa en la que trabajan. Otra cosa es que muchos ni la conozcan, pero ahora la vais a conocer todos los que leáis este artículo: la empresa que paga sobresueldos en B es siempre porque tiene B y si tiene B es siempre porque parte de sus ingresos no los declara a Hacienda. Es decir que si tú cobras un sobre en B todos los meses o cada cierto tiempo, puedes estar seguro al 100% de que la empresa que te lo está pagando defrauda a Hacienda. Esta regla de oro de los trabajadores no es otra cosa que una consecuencia o corolario de la regla de oro de los empresaurios. No pueden pagar el sobresueldo en B de los trabajadores con dinero A de la empresa, porque si lo hicieran tendrían unos gastos no justificados u oficialmente inexistentes. Si no lo pueden pagar con dinero A lo tienen que pagar con B y ese dinero B solo lo pueden conseguir no declarando parte de su actividad, es decir defraudando a Hacienda.

Si la empresa defrauda a Hacienda, la empresa gana menos dinero oficialmente del que gana en realidad. Por lo que la empresa oficialmente podría tener pérdidas o al menos disminución de ingresos, que serian. ¿Para qué te crees que la hicieron si no? Por lo que llegamos a dos conclusiones. La primera es que la empresa que defrauda a Hacienda no solo perjudica a los españoles en general sino particularmente a sus empleados. La segunda es que los empleados que cobran sobresueldos en B pueden estar seguros que su empresa defrauda a Hacienda y que eso les podría perjudicar a ellos directamente y no solo en lo que respecta a las prestaciones de paro, jubilación, etc.