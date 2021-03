Que dicen algunos "riders" que quieren ser autónomos.

Ellos lo único que saben es que el jefe les ha dicho que son autónomos y luego han ido a una asesoría a que les haga los papeles. Por lo que con sus manifestaciones no solo han demostrado su total ignorancia de las normas más básicas y de simple sentido común acerca de las relaciones laborales y profesionales, y eso que dicen que son empresarios, sino que sobre todo han dado la imagen más patética como trabajadores que se ha visto en años. Como si la familia de Kunta Kinte se hubiera manifestado pidiendo que no ganara la guerra el ejército de la Unión porque ellos querían seguir siendo esclavos, ya que de otra forma a lo mejor les iban a echar. O que por lo menos les dejaran elegir. Porque eso es lo que dijo uno el otro día en la tele en un alarde de oratoria: “que al que quiera le dejen ser autónomo”. Olé tú. En la foto aneja podéis ver a un “rider” diciendo que quiere ser autónomo y que no se metan con la empresa en la que trabaja ni la obliguen a hacerle un contrato de trabajo. Como si la familia de Kunta Kinte se hubiera manifestado pidiendo que no ganara la guerra el ejército de la Unión porque ellos querían seguir siendo esclavos, ya que de otra forma a lo mejor les iban a echar. O que por lo menos les dejaran elegir. Porque eso es lo que dijo uno el otro día en la tele en un alarde de oratoria: “que al que quiera le dejen ser autónomo”. Olé tú. Empecemos por lo básico, que es que eso de los “riders” está inventado desde hace siglos. Lo que pasa es que algún empresario listillo dijo hace poco que el de la boina y el triciclo ya no se llama repartidor sino que se llama rider. Para de esa forma intentar colar que esto es algo así como mu moderno de I+D y que por eso hay un “vacío legal” al respecto y no está claro que sea cosa de autónomos o de trabajadores por cuenta ajena. Pero la realidad es que esto es más viejo que el almanaque del taller de Paco. Los lecheros eran riders. Los repartidores de periódicos eran riders. Los buzoneadores de publicidad son riders. El chico de los recados de la tienda de ultramarinos de Gonzalo que le llevaba los pedidos a tu abuelo era rider. ¿Qué c… importa que antes les mandaran los recados presencialmente o por teléfono y ahora se los manden mediante una aplicación de móvil? El que diga algo así como que quiere seguir siendo autónomo pero se lo quieren prohíben, llega a unos límites de no saber de lo que se habla difícilmente igualables. Y eso que estamos en Españistán, tierra habitada por gente que en su vida se ha leído una ley ni menos aún una sentencia; pero los ves en la tele o en el bar pontificando que tal cosa “es por ley” o que “hay un vació legal” o que “hay sentencias que lo dicen”. Sencillamente, es mentira que el gobierno vaya a impedir a nadie ser autónomo. Cualquiera de estos manifestantes puede montar su negocio de reparto de lo que sea, poner sus precios, poner los medios de trabajo, organizarse él mismo sus repartos, no aceptar los que no le convengan, que los clientes le vayan llamando y él les va dando fechas… vamos, lo que viene a ser un empresario de toda la vida. Pero es que los riders no ponen los precios, no ponen los medios principales de trabajo –que no es la bici ni la moto sino la aplicación de móvil-, no se organizan los repartos sino que la aplicación los distribuye, no pueden negarse porque entonces les penalizan directamente o indirectamente y sobre todo no contactan con sus clientes porque su único cliente es la empresa propietaria de la aplicación. Por lo que esa empresa no es en realidad su cliente sino que es su jefe y por tanto la relación es laboral. Es que ni siquiera hace falta que aprueben esa futura y próxima "ley rider". El artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores es y siempre ha sido la "ley rider" y la ley lechero, y la ley fontanero, y la ley arquitecto y la ley lo que sea que se inventen y que simplemente sea el falso autónomo de toda la vida. Pero claro, si los del PSOE sacan la ley rider a lo mejor consiguen que algunos de los votan a Podemos digan que mira tú cómo ayudan a los trabajadores los del PSOE y se les olvide la tontería esa de la derogación de la reforma laboral del PP. Es que ni siquiera hace falta que aprueben esa futura y próxima "ley rider". El artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores es y siempre ha sido la "ley rider" y la ley lechero, y la ley fontanero, y la ley arquitecto y la ley lo que sea que se inventen y que simplemente sea el falso autónomo de toda la vida. Pero claro, si los del PSOE sacan la ley rider a lo mejor consiguen que algunos de los votan a Podemos digan que mira tú cómo ayudan a los trabajadores los del PSOE y se les olvide la tontería esa de la derogación de la reforma laboral del PP. También tenemos a los que dicen que ya saben que según la ley los riders son trabajadores por cuenta ajena, pero que ellos piden que les dejen elegir ser autónomos porque si no los van a echar. Es decir que sencillamente piden que lo de ser trabajador por cuenta ajena sea voluntario, solo para el que quiera, que haya opción entre ser autónomo o ser trabajador por cuenta ajena. Que es como decir que ya saben que 2+2 son 4 pero piden que voluntariamente puedan escoger que sean 5 o que sean una mesa de camilla. Pero la realidad es que precisamente para evitar que empresas como Amazon o Uber se salgan con la suya es por lo que el Estatuto de los Trabajadores y los derechos laborales básicos son irrenunciables. Porque si no va a llegar uno y va a renunciar a ellos. Y luego van a llegar dos y van a competir cobrando menos. Y luego ninguna empresa contratará trabajadores por cuenta ajena porque tendrá un ejército de gente de esta dispuestos a ser “autónomos voluntarios”.

El “nivel” máximo lo marca el rider que no solo pide que los derechos laborales sean voluntarios sino que además lo justifica diciendo que si no las empresas no van a tener dinero para contratarlos a todos. Que es exactamente lo mismo que pedir que a todos los trabajadores les quiten las vacaciones, las bajas médicas y el salario mínimo porque así bajaría el paro. Que oiga usted, que hay partidos que lo dicen en serio y tontos que lo repiten y les votan. Con dos c… te dicen que Uber no tiene dinero, que Amazon no tiene dinero o que Cabify no tiene dinero. Por lo visto Manolo el del bar y la pizzería Choni sí que tienen dinero para contratar a los repartacas que les llevan la comida a domicilio los fines de semana, sobre todo porque se han dado cuenta que les sale más barato que con Uber, pero Amazon es pobre de pedir. Que sí hombre, que te lo dice el de la bici que no sabe bien ni lo que es ser autónomo. Por lo visto, como saquen la “ley rider” van a bajar las compras por internet y entonces se van a perder empleos de reparto. ¿Ah, que no, que lo hemos entendido mal? Ah, que lo que pasa es que las compras por internet van a seguir subiendo, pero por lo visto los pedidos no los van a mandar o van a tardar el doble porque Amazon no va a contratar bastantes repartidores. O Uber ya no va a atender a los bares del pueblo y estos no contratarán a sus propios repartidores y dejarán perder la parte del negocio de comida a domicilio que es la que más crece también.

En resumen, estos repartidores en realidad no están pidiendo que les dejen ser “autónomos voluntarios” sino que están pidiendo que a Amazon, Uber, etc. las dejen saltarse la ley, ni más ni menos. Porque son Amazon y Uber y todas esas las que decidieron que estos iban a ser autónomos y las que dicen que como dejen de serlo los van a echar. No son estos trabajadores los que de pronto decidieron que ya no querían ser trabajadores por cuenta ajena, ni tener bajas médicas, ni vacaciones, ni nada de eso. Amo Lincoln, no moleste usted al jefe de mi plantación, haga el favor.

Dentro de estos trabajadores, hay muchos chavales de primer empleo e incluso muchos que sencillamente se están pagando sus estudios o sus cosillas con la cosa esta de los repartos. Luego tenemos a los adultos padres de familia que digamos que no les queda más remedio y están callados o incluso se han manifestado pero digamos que con la boca pequeña porque no son tontos y saben de sobra que de empleado por cuenta ajena se está muchísimo mejor que de falso autónomo y que es mentira que el negocio vaya a bajar, porque el negocio solo depende de que siga existiendo la demanda de compra a distancia.

Pero hay otro pequeño colectivo muy especial dentro de estos trabajadores que quizá haya pasado desapercibido. Quizá los laboreros no sepáis que en varios de los juicios y comparecencias ante Inspección que hubo contra estas empresas, se presentaron algunos de estos trabajadores a testificar a favor de la empresa, negando que todos fueran falsos autónomos. ¿Estos serán el tipo de trabajadores que avisan al jefe cuando se enteran de que alguien está organizando elecciones sindicales en una empresa donde no están bien vistas? ¿Estos serán de los que cuando te despiden por quedarte embarazada van a testificar diciendo que la empresa no sabía que estabas embarazada y que tu puesto ya no hacía falta desde antes? ¿Serán estos los que buscan ascender a base de hacer la pelota incluyendo los chivatazos contra sus compañeros? ¿Serán parecidos a los que cuando llegan a encargaos son peores que el jefe y se creen que van a heredar la empresa? ¿Serán de los que cuando son representantes de los trabajadores firman todo lo que quiere la empresa? Cualquiera sabe.

