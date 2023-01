Ha subido lo que se cobra de paro.

Para celebrar y felicitaros el comienzo del año a los trabajadores, os vamos a contar que ahora mismo, por ser ya 1 de enero de 2023, acaba de entrar en vigor una subida de la prestación por desempleo (el "paro") para todos los trabajadores que tengan o vayan a tener derecho a cobrarla. O sea, que. ¿Que no os habíais enterado de que eso ya estaba aprobado? Pues sí, hace una semana, pero no entraba en vigor hasta hoy. Qué raro que no lo hayan explicado la Ana Rosa y el Ferreras, porque ellos lo que quieren es que los españoles estén bien informados. Así que vamos a explicarlo nosotros en un momentito y luego seguís con lo vuestro:

Seguro que os acordáis de la reforma laboral del PP de febrero de 2012, que consistía resumidamente en facilitar que la empresa os bajara el sueldo de muchas formas diferentes. Pero después vino otra reforma en julio de 2012, que se llamó “los recortes”. ¿A que de esa ya no os acordáis? Entre esos recortes estaba la rebaja de la prestación por desempleo. Dicho de otra forma, real por mucho que le joda a algunos,. Lo explicamos en su día, porque en Laboro llevamos ya un montón de años con esto de transformar a los trabajadores en malos españoles contándoles cosas sobre sus derechos con el BOE en la mano.

Antes de la rebaja del PP, de “paro” se cobraba el 70% durante los primeros 180 días y el 60% después. El recorte del PP consistió en bajar del 60% al 50% y ha estado vigente más de 10 años, hasta que has terminado de tomarte las uvas. Pero el recorte del PP queda eliminado desde hoy y la prestación por desempleo vuelve a ser como antes: 70% los primeros 180 días y 60% después.

Lo mejor de esta reforma es que afecta a todas las prestaciones, no solo a las de quienes pierdan su empleo a partir del 1/1/23. También afecta a quienes ya estén cobrando el paro e incluso también a los que ya hayan cobrado más de 180 días de paro. Esta "retroactividad" en la mejora de una prestación no es nada habitual. Eso sí, la subida no afectará al paro “recortado” de 2022 y de años anteriores, sino solo al que se cobre de 2023 en adelante.

En resumen, vuelve a ser como antes el paro que corresponda a cualquier mes desde enero de 2023 inclusive, aunque hayáis comenzado a cobrar el paro antes. El paro se cobra normalmente el día 10 del mes siguiente. Por tanto,

O sea, que falta poco más de un mes, por lo que no podemos finalizar este artículo sin hablar ¡¡¡tacháaáan!!! del SEPE. ¿Os acordáis de los miles de enormes retrasos y errores del SEPE al pagar el paro de los ERTE al principio de la pandemia de COVID? Aunque ya han pasado casi 3 años, muchos os acordaréis porque lo sufristeis en vuestros bolsillos. Pues echaos a temblar, porque la subida que se acaba de aprobar significa que antes del 10 de febrero el SEPE tiene que cambiar los importes del paro de todos los que lleven más de 180 días cobrándolo. Puede que haya aún más afectados que cuando los primeros ERTE de la pandemia. Sin olvidar que la nueva norma se publicó en el BOE del día antes de Nochebuena, con lo que cabe imaginarse la cantidad de trabajo de preparación que ya habrá hecho el SEPE, que lleva decenas de años demostrando ser uno de los organismos autónomos más incompetentes de Españistán, si no el que más.