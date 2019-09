El despido por absentismo podría ser declarado inconstitucional.

Muchos trabajadores ignoran que una de las causas válidas de despido objetivo es la, incluyendo las bajas médicas inferiores a 21d y que no sean por accidente de trabajo. Por ejemplo, podría ser causa de despido objetivo procedente que en los últimos 4 meses tuvieras dos bajas por enfermedad de 20d cada una. Ojo, que una cosa es que la empresa pudiera despedirte procedentemente y otra muy diferente es que te despidieran realmente, porque el despido siempre causa dos problemas a la empresa: la sustitución y el pago de la indemnización.

Este tipo o causa de despido objetivo fue facilitado por la reforma laboral del 2012 del PP, cómo no. Pues bien, en aquella época se publicó un articulo en Laboro en el que se explicaba que esta causa de despido podría ser inconstitucional, porque. De hecho, el PSOE presentó recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la vía de urgencia, aunque siendo tan urgente no la presentaron hasta octubre. Pero eso no fue porque solo pretendieran salir en la tele diciendo que habían recurrido la reforma del PP y salir en la tele en verano no tiene el mismo efecto que salir en octubre. Pero curiosamente, en ese recurso no pidieron que el despido por absentismo, o despido por estar enfermo mucho rato, fuera declarado inconstitucional.

Pues bien, cuando nadie se lo esperaba resulta que un juzgado de lo social de Barcelona ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC por este tema. Es decir que ese juzgado le ha preguntado a los sabios del TC si un despido de este tipo no violaría la Constitución, porque su única causa sería la enfermedad del trabajador y por tanto sería una discriminación por su estado de salud. Llama la atención que este juzgado "provincial" haya sido el primero en hacerlo, es decir que los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos nunca hayan pensado en esa posibilidad obvia de inconstitucionalidad. Pero es lo que tienen los rojos de Barcelona, que siempre quieren hundir la patria y eso.

El TC ha admitido a trámite la cuestión. Por lo que tarde o temprano se pronunciará. Si dijera que esa causa de despido fuera constitucional, todo seguiría como hasta ahora. Pero si dijera que no lo fuera, esos despidos dejarían de ser procedentes. Ojo, que no serían improcedentes, cosa que permitiría que la empresa confirmar el despido aumentando la indemnización, sino que serian despidos nulos por violación de derechos fundamentales y por tanto con readmisión obligatoria. O sea que los trabajadores en general nada tienen que perder por haber planteado la cuestión. Es lo que tienen los rojos de Barcelona, que siempre quieren hundir la patria impidiendo que las empresas levanten el país despidiendo a los que se ponen enfermos a posta.

Recordemos que el despido por absentismo es un despido objetivo y por ello tiene una indemnización muy inferior a la del despido improcedente (20d/año frente a 33d/año o más) y que el despido objetivo es posible incluso para los trabajadores en reducción voluntaria, mujeres embarazadas y representantes de los trabajadores. Es decir que es un despido no solo mucho más barato sino que frente a él no existen las situaciones de protección legal contra el despido, siempre que fuera declarado procedente. Pero por lo visto facilitaron este tipo de despido para que se lo pueda aplicar Manolo el del bar a Toñi la camarera, porque Manolo tiene unos grandes y profundos conocimientos de la legislación laboral, solo superados por su típica "asesoría Pepe". ¿O acaso os creéis que lo hicieron para facilitar los despidos en los bancos, administraciones públicas y otras grandes empresas? Pero qué mal pensados que sois; por eso os equivocáis en las elecciones y votáis mal.

