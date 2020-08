El cuento de que "somos una familia" o de que "estamos todos en el mismo barco".

¿Cuántas veces te lo han dicho en la empresa en la que trabajas? ¿Cuántas veces lo has oído en la tele incluso de boca de presidentes de alguna asociación de empresarios? Oye Porfirio, que este año no te puedes ir de vacaciones porque la empresa va muy mal y aquí estamos todos en el mismo barco y si se hunde nos hundimos todos. Oye Toñi, que te tenemos que bajar el sueldo porque la empresa va muy mal y aquí todos somos una familia y todos tenemos que arrimar el hombro para que esto vaya para delante.

Obviamente, todo eso no solo es mentira desde el punto de vista ético sino que además es mentira desde el punto de vista legal. No como consecuencia rebuscada de la legislación laboral sino porque esta fue redactada expresamente para hacer que fuera mentira, ya que a los empresarios les conviene que sea mentira, no que sea verdad.

¿Dónde pone eso? Pues hombre, si es cosa de trabajo quizá haya que mirar en el Estatuto de los Trabajadores. ¿Dónde exactamente? Pues quien no sepa dónde quizá debería empezar a leer por el principio. Tampoco hay que llegar muy lejos porque el art.1 del ET empieza diciendo: ""Esta ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. A los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas en el apartado anterior".

Anda que no está claro. El ET comienza diciendo sencillamente quién es el trabajador y quién es el empresario. El trabajador es el que presta sus servicios retribuidos. El empresario es quien recibe los servicios y el que ordena la forma de prestarlos. Todo ello por cuenta ajena. Pero por lo visto Paco el del taller y Manolo el del bar no entienden lo que significa "cuenta ajena" y mira que es fácil. Significa que el barco de la empresa es uno y el barco de los trabajadores es otro completamente distinto. Otra cosa es que, si quieren, pueden navegar juntos formando una pareja, un convoy, una flota o una armada, según el tamaño de la empresa o grupo. Esa flota sería la relación laboral. La familia de la empresa y la familia de los trabajadores también son diferentes, por las mismas razones. Otra cosa es que, si quieren, pueden vivir juntos en la misma ciudad, en la misma urbanización, en el mismo edificio o incluso en la misma vivienda. Esa unidad o conjunto sería la relación laboral. Pero la relación laboral es por cuenta ajena, por lo que no es un barco ni una familia.

Dicho todo de otra forma: una cosa es un trabajador y otra cosa es un socio de la empresa. ¿Por qué tiene que importarle a los trabajadores cómo le vaya a una empresa si al empresario no le preocupa cómo le vaya a los trabajadores? Los problemas de los socios no son los problemas de los trabajadores de la empresa de la misma forma y por la misma razón por la que los problemas de los trabajadores no son los problemas de los socios. Si fuera cierto que todos estuvieran en el mismo barco o formaran la misma familia entonces todos serían socios y los trabajadores no estarían sometidos al poder disciplinario del empresario y este tendría que repartir los beneficios o ventajas igual que pretende repartir los problemas. Ojalá fuera así pero no lo es. Por ejemplo, cuando el empresario pretende acordar con los representantes de los trabajadores una rebaja salarial, lo que está pretendiendo es repartirse con los trabajadores una parte de sus pérdidas o de reducción de beneficios. ¿Pero a cambio de qué? Pues a cambio de nada en la inmensa mayoría de ocasiones porque los trabajadores se lo suelen firmar así. En próximos artículos de Laboro hablaremos de esto.

La falsedad legal de que el barco sea el mismo queda aún más clara por el hecho de que la empresa tiene no solo el poder disciplinario sino que también tiene el poder organizativo mediante el cual la legislación laboral (el ET) le permite hacer unilateralmente un ERTE, un ERE, despidos individuales, sanciones, modificaciones de las condiciones de trabajo, etc. etc. ¿Que en algunas ocasiones lo tiene que negociar? Sí, pero en caso de falta de acuerdo lo puede aplicar igual, aunque pueda impugnarse. Precisamente la reforma laboral del PP de 2012 se hizo para separar aún más los barcos de las empresas y de los trabajadores, permitiendo que las empresas apliquen medidas para conseguir afrontar sus problemas a costa de los trabajadores. Es decir que si en el barco de la empresa falta comida, la pueden coger del barco de los trabajadores, precisamente porque es otro barco con otra comida. Pero al revés no.

Si llegara la tormenta, el barco que se hundiría sería el de la empresa y puede que el del empresario, pero no el de los trabajadores. Porque a la empresa puede que no le bastara con cerrar sino que la empresa y puede que el empresario tendrían que hacerse responsables de las deudas con los proveedores, Hacienda, SS, etc. pero los trabajadores no. En cambio, los trabajadores estarían protegidos por el FOGASA, la prestación de desempleo, el subsidio de desempleo, el nuevo ingreso mínimo vital y la pensión de jubilación, además de la obviedad de que podrían encontrar otro empleo sin hacerse cargo de las deudas y problemas de la empresa anterior. ¿Por qué os creéis que los ultraliberales y Vox siempre atacan este sistema? ¿Porque no quieren que un mena extranjero cobre una paguita? No hombre no, hay que ser Subnorman para creerse eso. Lo que realmente quieren es que los trabajadores estén en el mismo barco que los empresarios solo a efectos negativos, compartiendo pérdidas y problemas pero nunca beneficios. Como el sistema de protección social es el que lo evita y encima es público, es por eso que quieren cargárselo. No para evitar que le den una paguita a un mena.

