CC.OO. y UGT están firmando convenios con bajadas salariales encubiertas.

Todos sabéis que los precios están subiendo mucho. Concretamente, el IPC (Índice de Precios al Consumo) de 2021 ha subido un 5% solo ente enero y octubre. Todos sabéis también que los precios han seguido subiendo en noviembre, que se espera que sigan subiendo en diciembre y que. Por tanto, los salarios de los trabajadores deberían subir al menos ese mismo porcentaje para mantenerse. Recordad que los salarios mínimos de los trabajadores se indican en los convenios colectivos.

Cuidado, porque en algunos casos incluso habría que subir los salarios más de un 6%. Por ejemplo, en un convenio cuyas últimas tablas salariales fueran de 2015 se tendría que aplicar una subida acumulada de más del 10% para calcular las tablas de 2021. Además de que se tendrían que calcular las tablas de 2016, 17, 18 y 19 aplicando las subidas acumuladas del IPC hasta cada año, según los datos que tenéis en los enlaces al final.

Es evidente que todo convenio firmado con una subida salarial inferior al IPC acumulado desde las últimas tablas del convenio anterior es un convenio que realmente tiene una rebaja salarial disfrazada de subida salarial. Por tanto, todo convenio firmado con una subida salarial inferior al 6% para el 2021 es un convenio con rebaja salarial. Esto es totalmente irrefutable porque las matemáticas no mienten y 6 es mayor que 2 aquí en la Tierra, en Ganímedes y hasta en la cercana galaxia de CC.OO. y UGT, donde hay gente que cobra sin que los que les pagan sepan ni que les pagan, ni menos aún cuánto les pagan, ni por qué ni en concepto de qué les pagan.

Pero todos sabéis, o deberíais, que quienes aprueban cuáles son los salarios mínimos de casi todos los trabajadores de España son los “sindicatos” CC.OO. y UGT, porque los salarios están en los convenios y son muy escasos los convenios en los que no están ni CC.OO. ni UGT o sus respectivos comités de empresa. Pues bien, CC.OO. y UGT ya han firmado muchos convenios con “subidas” salariales de entre el 1% y el 2% para 2021 y van a firmar muchos más, por no decir casi todos los que toque renovar por vencimiento del convenio anterior. Dicho a la inversa: podréis buscar con la lupa del Inspector Gadget los convenios colectivos que firmen CC.OO. y UGT que tengan subida salarial del 6% para 2021; especialmente convenios sectoriales estatales que afecten a empresas grandes con mucho dinero para gastar en asesoramientos útiles.

No nos referimos a convenios firmados el año pasado sino a convenios firmados en lo que llevamos de 2021, incluso después del verano, y a convenios que van a seguir firmando en el futuro, es decir sabiendo de sobra que los precios ya habían subido, seguían subiendo y seguirán subiendo al menos en el futuro próximo. Por tanto, hablamos de convenios en los que CC.OO. y UGT están de acuerdo en bajarle el salario a los trabajadores que dicen representar. O si alguien lo prefiere, convenios en los que las empresas piden bajar los salarios y CC.OO. y UGT dicen que les preguntan a los trabajadores y están de acuerdo.

Pero no solo nos estamos encontrando con convenios firmados por CC.OO. y UGT en los que no se han aplicado las subidas acumuladas de los años anteriores y menos aún la del 6% de 2021, y que por tanto son convenios con bajadas salariales. También nos vamos a encontrar con convenios firmados por CC.OO. y UGT con bajadas salariales para el futuro. Por ejemplo, convenios con subidas acordadas del 2% en 2022 y 2023, que serían nuevas bajadas salariales si el IPC de esos años fuera superior a ese 2%, cosa probable especialmente en 2022. O sea, convenios en los que, en previsión de un contexto con la inflacción disparada, las empresas lo habrían dejado todo atado y bien atado con CC.OO. y UGT.

No nos olvidamos de los numerosos trabajadores que cobran por encima de convenio. A esos ni siquiera les tienen que subir el salario ni un céntimo. Ni en 2021 ni en 2022 ni en Ganímedes. A no ser que en el convenio colectivo se hubiera pactado que las subidas salariales fueran no absorbibles. Pero si los convenios con subidas del 6% los tenéis que buscar con la lupa del Inspector Gadget, los convenios que hayan eliminado la absorción los tenéis que buscar con el microscopio del Profesor Bacterio. Ánimo y a buscar, pero echaros un termo de café por si acaso.

Si nos pusiéramos a sacar la bola de cristal junto con la lupa y el microscopio, a lo mejor se podría adivinar o suponer que los convenios con mayores rebajas encubiertas van a ser los estatales con grandes empresas detrás y que trabajen con plantilla de escasa formación en tareas de poco valor añadido. Es decir con plantilla acojonada, fácilmente sustituible y manipulable, que no saben ni lo que cobran realmente en bruto anual y ni saben lo que es un tanto por ciento; con lo que menos aún se van a enterar de que no les hayan subido el salario sino que realmente se lo hayan bajado. O a lo mejor no, que las bolas de cristal se equivocan mucho.

Para finalizar, como tenemos miles de seguidores fieles que sí que saben lo que se traen entre manos, queremos proponeros que deis a conocer en Laboro las “subidas” que vayan firmando CC.OO. y UGT en vuestros respectivos convenios, sobre todo en los sectoriales estatales. Lo podéis hacer escribiendo un simple comentario en este artículo o mandando la información resumida de cuánto haya sido el porcentaje de subida por cada año.

