Es totalmente falso que el despido sea caro en España.

La actual ministra de economía y supuestamente futura vicepresidenta del gobierno fue entrevistada ayer en RNE. Cuando le cuestionaron que el despido objetivo en España es muy barato (indemnización de 20d/año), la ministra alegó “Que se considere que eso es muy barato es relativo. Cuando hacemos una comparación internacional nuestro país no sale particularmente bajo en ese sentido”. En resumen, que no se atrevió a decir que el despido en España es carísimo porque se supone que es socialista. Obviamente, la ministra no hace sino "apuntarse" al mantra típico de los ultraliberales según el cual el despido en España es caro por varias razones. Pero es extraordinariamente sencillo desmontar una a una esas razones:

Primero suelen decir que en España el despido es caro porque cuesta 33d/año. Pero se les suele olvidar añadir que ese el coste del despido improcedente, es decir del despido sin ninguna razón. Por lo que ese despido en realidad es baratísimo porque es sencillamente el coste de que el empresaurio te eche por negarte a hacer horas extras gratis, por decirle que quieres quedarte embarazada, por negarte a hacer funciones superiores que no te paguen, etc. Si el empresaurio tuviera una razón justificable entonces sería un despido objetivo (por ejemplo por razones económicas u organizativas) o un despido disciplinario (por ejemplo por faltas injustificadas). Pero resulta que la indemnización de despido objetivo es de solo 20d/año y la de disciplinario ni siquiera existe. Así que ese primer "argumento" es puerilmente falso.

Centrémonos en los 20d/año del despido objetivo. Los ultraliberales suelen decir que 20 es mucho, porque en no sé qué país moderno europeo son 5, 7, 10 o ninguno. ¿Pero son 5, 7, 10 o 20 de qué? ¿De ovejas? ¿De geranios? Si fueran 20 ovejas por año, entonces sería obvio que 20 ovejas serían más que 5 ovejas. Pero fíjate tú que se les vuelve a olvidar añadir que no son 20 castañas ni 20 boniatos por año sino 20 días de salario por año. Se les suele olvidar decirlo porque resulta que el salario medio en España es muy inferior a los de esos países que dicen que tienen despidos más baratos. Solo hay salarios medios inferiores al español en Grecia, Portugal y en los países de la antigua "Europa del Este". En cambio,: Dinamarca, Luxemburgo, Irlanda, Holanda, Finlandia, Alemania, Suecia, Bélgica, Austria, Reino Unido, Francia e Italia.

Por otro lado, el despido es sencillamente un coste laboral más. Por contratarte a ti, el empresario tiene que pagar tu salario, las cotizaciones a la SS y el despido. Pero el coste de las cotizaciones y el coste del despido dependen del salario. Por lo que si el salario es muy inferior al de esos países con los que quieren comparar el despido, resulta que al final los costes laborales totales son muy inferiores a los de esos países. En resumen, tener a un trabajador en España tiene unos costes totales muy inferiores a tenerlo en Dinamarca, Alemania, Francia, etc. etc. Eso es al final lo único que importa, pero eso no es lo que quieren que miréis. Solo quieren que miréis el nº 20, pero no quieren que miréis que ese 20 es de días de salario ni menos aún que miréis el salario en sí mismo. Podéis tener por seguro al 500% que si el conjunto de empresaurios españoles pudiera elegir entre salarios más bajos con despido más alto o bien salarios más altos con despido más bajo, escogerían la primera opción sin ningún tipo de duda. Lo que pasa es que en realidad no quieren ninguna de esas dos opciones, sino una tercera opción que sería salarios más bajos con despidos más bajos.

Pero aún hay más. También se les suele olvidar que pagar el despido en España no es necesario. Basta con hacerle al trabajador un contrato temporal en fraude, cosa que hacen los empresaurios todos los días sin que nadie se lo impida en el SEPE. Incluso el SEPE permite que se registren contratos supuestamente temporales sin que el trabajador los haya firmado. Al ser temporal, echarle solo cuesta 12d/año y de nuevo días de salario y no castañas o boniatos. Sin olvidar que también es habitual que los temporales cobren aún menos que los indefinidos y que hasta ayer por la tarde solo costaba 8d/año echarles e incluso hubo una época en la que era gratis.

A los empresaurios se les suele olvidar también que el coste efectivo de cualquier tipo de despido en sus empresas es cero o incluso les sale "a devolver". Porque los costes de los trabajadores despedidos se compensan sobradamente con las horas extras gratis que hacen los no despedidos y con el dinero que no declaran a Hacienda. Así de simple. Así que a otro perro con ese hueso de que el despido en España es caro.

