Qué es realmente una reforma laboral y cómo se "deroga".

El jueves tuvimos la noticia "bomba" (gol de Iniesta) de que el PSOE ha pactado derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 del PP. A las pocas horas dijeron que no hay que exagerar y que solo derogarán sus aspectos más lesivos. Pero no vamos a hablar de que si todo o que si algo, sino de qué es realmente una reforma laboral y qué es una derogación, porque es en el fundamento de todo donde os quieren vender la moto

Empezando por el principio,. Lo que todo trabajador debería saber, pero no sabrá ni la mitad, es que prácticamente todos los elementos de las relaciones laborales se regulan en una Ley que se llama "Estatuto de los Trabajadores" (ET). Hay otras leyes menores que regulan otros aspectos, pero la principal es el ET. El ET es lo que podríamos llamar "la biblia" de los trabajadores.

Es "la biblia" porque en el ET está todo aunque sea mentira. El ET empieza, en su art.1, diciendo lo que es una relación laboral y es a partir de ahí como los falsos autónomos pueden ganar las demandas contra las empresas alegando que en realidad son trabajadores, es decir que en realidad tienen una relación laboral y que no son autónomos haciendo lo que quieren y facturando como quieren.

El ET continúa diciendo cómo empieza la relación laboral, que digamos que son los tipos de contrato. O sea que también es el ET el que dice no solo que hay contratos formativos, temporales, indefinidos, a jornada completa/parcial, etc. sino que también dice cuándo corresponde usar un tipo de contrato u otro. Las empresas no pueden escoger el tipo de contrato que más les guste sino el que toque según lo que vaya a hacer el trabajador, resumiendo mucho. Es por eso que la mayoría de trabajadores temporales podrían conseguir ser declarados indefinidos o que les pagaran indemnización de despido improcedente como si siempre hubieran sido indefinidos, pero haría falta que demandaran y eso les quitaría tiempo para las cañas y ver la tele.

De momento el ET ya te ha dicho lo que es una relación laboral y cómo se hace el contrato. Pero el ET también dice cómo trascurrirá esa relación laboral: la categoría, los salarios, la jornada, los horarios, los descansos, las vacaciones, las modificaciones de varios tipos, las suspensiones, las faltas y sanciones... Es también en el ET donde se regulan las formas de extinción de la relación laboral: el periodo de prueba, la dimisión, el fin de contrato temporal, el despido de varios tipos...

O sea que en el ET está el "antes" (contrato), el "durante" (sueldo, horarios) y el "después" (irse o que te echen). Todo ello con múltiples combinaciones distintas. Pero además es también en el ET donde dice qué es un convenio colectivo, quién puede firmarlo, qué regula e incluso algunos aspectos (no todos) de las famosas elecciones sindicales.

Lo que no está en el ET son los temas del paro, subsidio, jubilación, etc. etc. porque aunque sean derechos que en muchos casos están pensados para los trabajadores, en realidad no son derechos laborales sino derechos sociales. También afectan a otras personas que no son trabajadores por cuenta ajena sino empresarios e incluso a gente que no ha trabajado nunca.

Una reforma laboral es simplemente un texto legislativo que modifica el Estatuto de los Trabajadores. Su redacción es bien sencilla: "El apartado X del artículo Y del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, queda redactado como sigue: ......................" Algo así como una "fe de erratas" de un libro. Donde dice tal debe decir cual. Donde decía no sé qué ahora va a decir no sé cuál. O sea que una reforma laboral por sí misma no sirve para nada. No existe algo así como la ley de la reforma laboral del PP de 2012 ni la ley de la reforma laboral del PSOE de 2010 sino que existen unas leyes o decretos que podríamos llamar "menores" que lo que hicieron fue reformar la ley "mayor" que es el ET. La ley que regula el trabajo siempre es el ET, por lo que lo único que hay que hacer en casi todos los casos es mirar la última versión actualizada del ET. De hecho, el ET ha tenido 3 versiones principales por así decirlo, la de 1980, la de 1995 y la actual de 2015. Todas ellas se han reformado múltiples veces. Por ejemplo la de 1995 se reformó más de 30 veces y la actual anda por las 10. Lo que pasa es que la de 2012 del PP fue muy importante por dos razones: porque lo cambió todo, al cambiar el antes, el durante y el después y sobre todo porque lo cambió todo a peor, aumentando en vez de disminuir el desequilibrio natural que existe en la relación laboral a favor del empresario.

Un ejemplo que mucha gente entenderá, porque por algo tenéis ordenador y móvil y estáis leyendo esto en una pantalla. Los parches, actualizaciones, complementos, plugins y demás parentela funcionan modificando un sistema o una aplicación. La actualización por sí sola no sirve, porque obviamente es necesario que tengas el sistema o la aplicación a actualizar. Una vez instalada la actualización, tú sigues usando el sistema o aplicación y la actualización ya no te hace falta. Pues las "reformas laborales" funcionan igual. Por ejemplo, la reforma laboral de 2012 del PP fue un real decreto ley de febrero de 2012 (actualización) que cambió el ET (aplicación), por lo que después de "instalada" ya no hacía falta volver a leer ese decreto de 2012 sino que basta con leer el ET. Otra forma de entenderlo es como la reforma del baño. Primero tienes que tener el baño y luego lo reformas cambiando los sanitarios, el alicatado, la ducha o lo que quieras. Es decir que una reforma de baño no existe por sí sola. Tú no puedes ir a una tienda a comprarte una reforma de baño, por la misma razón por la que una reforma laboral tampoco existe por sí sola.

Todo este "rollo" quiere decir que sencillamente tampoco existe eso de derogar reformas laborales. Ni íntegras ni solo la puntita. Lo que se podría hacer es una nueva reforma laboral, es decir una nueva ley o decreto ley, que dejara el ET de nuevo como estaba. Por tanto, puede haber dos razones principales por las que alguien diga "derogar la reforma laboral": para que la gente normal lo entienda o bien por no tener ni putííísima idea de lo que habla.

Es un cuento y/o no tener ni putííísima idea de lo que se habla el decir que no se puede derogar íntegramente la reforma laboral porque entonces te quedas sin ley laboral o sin derechos de los trabajadores 😂😂😂. Eso se ha dicho en los medios "informativos" la semana pasada. O sea que dicen que no se puede derogar íntegramente la última reforma del baño porque entonces te quedas sin baño, que abres la puerta y ves la nada como Atreyu cuando se iba por ahí a buscar gente rara. Que cada cual interprete si quien lo dice toma a todos los españoles por tontos del culo o bien sus conocimientos en materia de estructura legislativa de Pocoyó están en la nada que perseguía a Atreyu.

También es un cuento para niños idiotas decir que no hace falta derogar la reforma laboral porque van a hacer un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI, que mola muchísimo. Si has leído y comprendido todo lo anterior verás que es exactamente lo mismo hacer una reforma laboral, que es modificar el ET actual, que hacer un nuevo ET, que es también modificar el ET actual. Es como si el de reformas Corrochano te dijera que él cobra más caro y mola más porque no te reforma el baño sino que te hace un baño nuevo en el mismo sitio que el de antes y sirviendo para lo mismo.

Por tanto, llegamos a la conclusión de que obviamente se puede derogar la reforma laboral del PP enterita y además de un día para otro exactamente de la misma forma en la que se hizo: mediante un real decreto ley del Gobierno. Un decreto que sencillamente diría otra vez lo de siempre: "el art.X del ET queda redactado como sigue: ......" Lo que importa es cuál sea la X y lo que digan los puntitos. Con lo que si las X son las mismas que en 2012 y los puntitos son lo que había antes del 2012, queda derogada la reforma laboral del 2012 por decreto. Decreto que luego tendrían que convalidar las Cortes, aunque eso luego pero de momento se aplica desde el primer día. Igual que hizo el PP en 2012. ¿Negociando con la patronal y sindicatos? Pues no necesariamente porque en 2012 el PP ni negoció con la patronal ni con los sindicatos sino que de pronto, literalmente de un día para otro, publicaron el decreto. Claro que en 2012 al PP no le hizo falta negociar con la patronal porque obviamente les iba a gustar y de hecho les encantó la reforma. Con los sindicatos en cambio no lo consideraron necesario, porque después de todo quien manda es el Gobierno. Pues ahora lo mismo pero al revés. Bueno, lo mismo lo mismo del todo a lo mejor no, porque de forma "sorprendente" han salido los sindicatos que saben comportarse a quejarse de que el Gobierno pudiera hacer una reforma favorable a los trabajadores sin negociarla antes con los sindicatos y la patronal. Claro que sí chavales, que a ver si os van a hacer una reforma que haga que ya no haga falta que os sigáis sabiendo comportar estupendamente los unos con los otros. Como al principio del estado de alarma del COVID-19, cuando quedaron superbien con su plumero al aire pidiendo mucho menos de lo que el Gobierno finalmente dio.

Para finalizar, está el tema de los aspectos más lesivos, que ya se explicó en Laboro y que por supuesto es el mayor cuento de todos. Resumiendo, quitar aspectos más lesivos es quitar lo que sea menos la rebaja del coste del despido improcedente. Para que así tengas muchos derechos mu bonitos y te quiten las cosas lesivas y eso, pero cuando los pidas te puedan echar sin razón alguna y mucho más barato que antes de la reforma de 2012. Precisamente ahora que están de moda las ruedas de prensa con veinticinco preguntas estúpidas en cada una, quizá algún periodista tuviera la oportunidad de hacerle a un Ministro o al Presidente esta sencillísima pregunta: "¿Por qué el Gobierno no considera la rebaja del coste del despido improcedente como no solo uno de los aspectos más lesivos sino incluso el más lesivo con diferencia de la reforma laboral de 2012?" Sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando del despido improcedente, es decir del despido sin razón alguna, no del despido procedente, es decir del despido por razones correctas de tipo disciplinario, económicas... Pero antes de hacer la pregunta que avise para que todo el mundo meta las palomitas en el microondas, porque la respuesta podría ser un espectáculo.

