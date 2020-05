El curiosísimo caso de los trabajadores que no quieren que les adelanten el paro del ERTE.

Todos los abundantes seguidores de esta web saben que un padefo es un trabajador que PAsa DE FOllones. Por eso no reclama, por eso vota a los mismos partidos que los empresarios, por eso hace todo lo que le dicen y le parece bien... porque con esa forma de comportarse nunca tiene la culpa de nada sino que la tienen los sindicatos, el gobierno, la inspección de trabajo, su jefe... quien sea menos él porque él no es responsable de sus actos por hace todo lo que le dicen. Pues bien, esta crisis del COVID-19 ha descubierto otra capacidad de los padefos que hasta ahora era desconocida y que es aún más sorprendente que las capacidades o superpoderes ya conocidos de los padefos. Lo vais a leer pero no lo vais a creer, igual que no se lo creerían los departamentos de RR.HH. y asesorías si no hubieran visto el fenómeno con sus propios ojos.

Todos los trabajadores saben que a causa de esta crisis hay muchísimos trabajadores afectados por ERTE de suspensión de contrato o de reducción de jornada. Todos saben también que en estas situaciones se tiene derecho a cobrar el paroo. Incluso tienen derecho a cobrarlo, de forma excepcional por el estado de alarma, los trabajadores que no tuvieran cotizados antes los 12m que se piden en circunstancias normales. Pero todos saben también que el SEPE está tardando mucho en procesar los centenares de miles de solicitudes de paro que están habiendo. Porque aunque sean solicitudes colectivas, los afectados son más de 3 millones, con lo que imaginad el número de solicitudes que se estarán presentando y procesando.

Por eso algunos empresarios, que no empresaurios, han adoptado la medida de adelantarles el paro a sus trabajadores afectados por sus ERTE. Algunos lo han hecho a petición de los representantes de los trabajadores e incluso otros por propia iniciativa. Obviamente en concepto de anticipo y no de regalo. Como es imposible que luego el SEPE le pague el paro a la empresa, el trabajador tendría que devolver luego el anticipo a la empresa cuando saliera del ERTE. Es decir que seguramente el primer mes tras el ERTE no lo cobraría completo porque le descontarían lo que le hubieran adelantado del paro; pero por otro lado durante el ERTE habría un mes que lo habría cobrado "doble", con lo que se compensaría una cosa con la otra.

Pues bien, lo que ha pasado en muchos casos es que los padefos o algunos padefos o incluso la mayoría de los padefos han renunciado expresamente o se han opuesto de alguna forma a cobrar el paro anticipado por la empresa. ¿Estamos hablando de trabajadores que no necesitan el empleo porque viven con sus padres o que tienen la vida resuelta porque son los jefes de forlayos cuánticos de gugle o yajú? Pos no. Estamos hablando de curritos que cobran 1.000€ y les quedan 20 años de hipoteca. ¿Estamos hablando de cuatro gatos? Pos tampoco. Así a ojo más o menos de la mitad o incluso de la mayoría de los afectados en las empresas en las que se ha hecho esto.

Como es obvio, en RR.HH. y en las asesorías no salen de su asombro en estos casos y no se explican por qué. Y eso que tienen múltiples experiencias previas insólitas, como la de los trabajadores que van a la asesoría de su empresa a quejarse de su empresa y preguntar que cómo tienen que "denunciar" a su empresa por su despido o por sus nóminas. Pero este caso ha sobrepasado todos los límites, aunque en realidad se explica de la misma forma que cualquier otro comportamiento padefil, como sabéis por ejemplo todos los representantes de los trabajadores que os ocupáis de cuidar de los padefos. La reacción del padefo ante el anticipo es la de siempre: ¡¡Hala, qué follón!! ¿¿Entonces no me lo puedo gastar?? ¿¿Y si me lo gasto lo tengo que devolver igual?? Nada, nada, que yo no quiero follones, a mí que no me paguen eso y si me falta dinero ya me lo dejará mi papa/mama/primo/tirodetarjeta/oyoquese. Papa, escóndeme la hucha que si no me lo gasto en chuches.

Señores, este es el nivel, que nadie se engañe. Si ese no fuera el nivel no tendrían el control los sindicatos que saben comportarse. El mismo nivel que el que quiere cobrar las pagas extras aparte porque así cobra más. El mismo nivel que el que quiere que le retengan mucho porque así tiene otra paga extra de Hacienda. Al final siempre es lo mismo: que otro se ocupe de mis cosas y que otro me diga siempre lo que tengo que hacer y así yo no hago na ni tengo la culpa de na. Quien quiera comprobar fácilmente y en directo dónde está el nivel simplemente tiene que leerse los últimos "comentarios" que hay en el artículo publicados anteriormente en Laboro sobre cómo dar de alta tu teléfono en la SS (enlaces al final). Canela fina pa las natillas.

Claro, los empresaurios, que no empresarios, en cuanto tienen un poco de experiencia se dan cuenta de esto y ven que si ancha es Castilla más ancho es aún el océano Pacífico. ¿Hay realmente algo que no puedas hacer con esa clase de trabajadores? Cada vez que los empresaurios se creen que hay algo que realmente no se pueda hacer llega un padefo y los saca de su error. Si es que no solo pueden hacer con ellos lo que quieran sino que es que además les gusta, lo quieren, o al menos "comprenden" algo así como que no queda más remedio.

