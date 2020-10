No viene una ola de despidos porque pasen 6 meses desde que comenzaron los ERTE.

Predecir el macrofuturo en términos económicos o de empleo es complicado incluso cuando se parte de datos ciertos y se conoce la ley. Pero es imposible predecirlo partiendo de meras suposiciones y sin conocer la ley a fondo, aunque a veces se acierte de casualidad igual que hace el reloj parado dos veces al día. Todo ello a propósito de esos rumores de que viene inmediatamente una especie de tsunami de despidos porque están decayendo los ERTE que hicieron las empresas hace 6 meses. Simplemente eso es falso porque la legislación aprobada desde marzo lo prevé expresamente, por lo que iniciar o expandir ese rumor demuestra desconocer la ley.

En primer lugar,. Finaliza cuando pasan 6m, con algunas excepciones. Por tanto, aún no han pasado esos 6m en la inmensa mayoría de los casos. En algunos casos pasarán a finales de noviembre, porque serán 6m desde que comenzó la ya olvidada "fase 1" de la desescalada. Progresivamente irán aumentando los casos cada 15d en relación a cada uno de los cambios de fase que hubo. Especialmente no pasarán 6m desde que finalizó el estado de alarma hasta que llegemos a finales de enero de 2021. Pero es que además los detectores de tsunamis olvidan que muchísimas empresas han hecho un ERTE detrás de otro y cada vez que han iniciado uno han vuelto a prorrogar 6m la salvaguarda de empleo de los afectados, por decirlo de una forma muy resumida.

En segundo lugar, no es lo mismo la "salvaguarda del empleo" que la "prohición del despido". Ya hablamos de eso en Laboro hace más de un mes (enlaces al final). Aunque hubiera empresas en las que pasaran esos 6m de salvaguarda, en todo caso seguirían teniendo en vigor la "prohibición del despido" por causas que les permitieran hacer un ERTE por COVID, porque no olvidemos que las empresas afectadas siguen pudiendo hacer ERTE. La empresa afectada por COVID no puede elegir entre ERTE o despidos objetivos procedentes. Si puede hacer un ERTE y no lo hace, los despidos son improcedentes. Esta protección estará en vigor de momento hasta el 31/1/21.

En último lugar, ningún empresaurio necesita ninguna razón o justificación para despedir a nadie, con excepciones que nada tienen que ver con el COVID y que no vienen a cuento. Por lo que en ningún caso se puede prever un tsunami de despidos porque vayan a pasar 6m desde no sé qué. Si Manolo el del bar quiere echar a Toñi la camarera o Paco el del taller quiere echar a Porfirio el mecánico, los echan y punto; tengan o no la prohibición de despedir o la salvaguarda de empleo. En el peor de los casos les tienen que pagar la indemnización de despido improcedente, que supone simplemente pagar 33d/año en vez de 20d/año si hubiera sido despido objetivo procedente. Y eso si el trabajador iniciara las acciones legales, porque la mayoría ni eso. Sin olvidar que 13d/año (la diferencia entre 20d/año y 33d/año) es solo el 3,6% del salario anual, con lo que todo trabajador que haga aproximadamente 1,5h extras ilegales a la semana o cobre un 3,6% menos del salario correcto de convenio ya se ha pagado él mismo y con antelación la improcedencia de su propio despido. Está montado para que sea así. Teóricamente Paco y Manolo tendrían que devolver también las exenciones de las cotizaciones que tuvieron para hacer el ERTE, pero solo si la SS se las reclamara. Eso probablemente no sucederá en la mayoría de los casos por la sencilla razón de que sería necesario que algún inspector o funcionario revisara uno a uno todos los despidos de España, cosa imposible porque además la SS ni siquiera tiene los datos del despido sino que solo sabe que ha habido un despido pero no cómo ni por qué ni por cuánto. Está montado para que sea así.

No olvidemos que en los últimos meses se han "adivinado" en la prensa sucesivos tsunamis de despidos para cuando acabara el estado de alarma, luego para cuando acabaran las vacaciones de verano, luego para el 30 de septiembre y ahora dicen que para fin de mes, o para el que viene... o para diciembre. Claro, si tiras con una escopeta de caña siete mil veces, al final seguro que le das a algo, sobre todo si ese algo es una vaca en un pasillo.

Como es obvio, todo esto no quiere decir que no vaya a haber un gran aumento en el número de despidos en los próximos meses o incluso semanas, pero no necesariamente porque pasen 6m desde no sé qué. Otra cosa es que Manolo el del bar le pregunte a Pepe el de la asesoría que cuándo puede despedir a sus camareros y Pepe le diga, sin tener ni p... idea, que los puede echar cuando pasen 6m desde que inició el ERTE y que mejor que los despida ahora no sea que los podemitas malvados saquen una ley y no los pueda echar luego. Recordemos que Pepe el de la asesoría es el autor de disparates legales como los que puedes ver en los enlaces siguientes.

Artículos relacionados:

El despido porque se te acaba el contrato. Maravilla de Pepe el de la asesoría.