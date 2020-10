El invento del IPREM.

Muchos trabajadores habréis oído alguna vez la palabra mágica: "IPREM". Es una cantidad de dinero que se usa para dos cosas. Por un lado para calcular la cuantía de algunas prestaciones o “ayudas” públicas. Por otro lado para calcular quién tiene derecho a esas ayudas. ¿Tu familia ingresa menos que x veces el IPREM? Pues entonces tienes derecho a diferentes ayudas de la SS y de otros organismos oficiales y esas ayudas a su vez pueden ser, por ejemplo, el 80% del IPREM. Pero el IPREM tiene truco que vamos a desmontar en Laboro.

El nombre oficial del IPREM es “indicador público de renta de efectos múltiples”. Su significado muy resumido es sencillo:. Así que el truco está en el importe de X. Si baja la X se reduce el número de personas con derecho a ayudas. Además, si baja la X también baja el importe de esas ayudas. En resumen, bajar o no subir la X ahorra dinero público por partida doble.

Como sois trabajadores malos, que no queréis hacer horitas gratis para arrimar el hombro y salvar el barco en el que vais todos pero es del jefe, estaréis pensando que X en realidad es el dinero mínimo que hay que ingresar para no ser pobre y por tanto X es el salario mínimo de toda la vida o SMI. Sois malos pero evidentemente tenéis razón. De hecho, hasta el año 2004 las ayudas se referían al SMI tanto en sus requisitos como en su importe y el IPREM ni existía.

¿Qué pasó en 2004? Ahí está la gracia. Hasta 2004 el SMI era una ridiculez que andaba por los 460€ mensuales y se acordó subirlo un 11% en 2005. Pero claro, subir el SMI era subir la X, con lo que habría más gente con derecho a ayudas y estas serían de mayor importe, por lo explicado anteriormente. Así que en 2004 se inventaron el famoso IPREM y las ayudas dejaron de ser un tanto por ciento del SMI y pasaron a ser un tanto por ciento del IPREM. Al mismo tiempo, qué curioso, en 2005 el SMI subió el 11% pero el IPREM solo subió el 2%. Pero es más curioso aún que desde 2005 no ha parado de subir la diferencia entre el SMI y el IPREM, como podéis comprobar en la imagen siguiente.

En resumen, desde 2004 tenemos en España algo parecido a dos salarios mínimos o ingresos mínimos para que no te consideren pobre, por así decirlo. Por un lado el SMI para las empresas pero por otro lado el IPREM para el Estado. Curiosamente el IPREM es poco más de la mitad que el SMI y más curiosamente aún el IPREM está prácticamente congelado desde nada menos que el año 2008. Toma ya.

El IPREM se fija anualmente en los presupuestos generales del Estado, que actualmente están en negociación. Pues bien, uno de los puntos del acuerdo de gobierno entre PSOE y Podemos era y es el siguiente: “Subiremos el IPREM y estudiaremos objetivar los mecanismos de actualización.” En eso están y puede que en los próximos días tengamos noticias al respecto. Pero claro, cuando pones las palabras "ayuda" y "Podemos" en la misma frase y la leen los voxtrencos, se piden otro cubata y un tomate con sal y empiezan a hablar de paguitas, de menas, de inmigrantes ilegales y de “España subvencionada”. Pero resulta que el IPREM sirve para muchas cosas y vamos a ver solo unos ejemplos:

¿Ganas mucho? Pues del IPREM depende el paro máximo que cobres cuando te echen. ¿Ganas poco? Pues del IPREM depende el paro mínimo que cobres cuando te echen. ¿Ya tienes una edad? Pues del IPREM depende lo que cobres de subsidio de desempleo cuando te echen y se te acabe el paro teniendo familia. ¿Eres empresario? Pues el IPREM influye en el importe máximo y mínimo del “paro de los autónomos”. ¿Te quieres comprar un piso? Pues del IPREM depende el derecho a vivienda de protección pública. Sin olvidar otras muchas cosas como la pensión extraordinaria por actos de terrorismo, la prestación de maternidad de las mujeres que no han cotizado el tiempo suficiente. las pensiones no contributivas de invalidez, las rebajas del IBI, el derecho a abogado de oficio, ayudas al alquiler y hasta el bono social del recibo de la luz. Todo esto es lo que depende de que suba o no suba el IPREM y por tanto de que se aprueben o no unos nuevos presupuestos que incluyan esa subida.

