Esperando noticias sobre el salario mínimo, que te afectarán aunque cobres más.

Todos los trabajadores recordaréis que el salario mínimo (SMI) con las pagas extras incluidas era de 858,6€ mensuales en el año 2018, que subió a 1050€ en 2019 y de nuevo subió a 1108,3€ en 2020. Pero en el año 2021 no ha habido nueva subida del SMI por la sencilla razón de que hasta ahora el PSOE se ha negado. Sin embargo, ahora por lo visto toca decir que sí, que lo suben, por lo que vamos a explicar en Laboro cómo está este tema de las subidas del SMI, que no es tan sencillo como parece.

Además de la posibilidad de que finalmente suban el SMI para el último trimestre de 2021, que es lo que ahora están anunciando, hay que recordar quecontra una sentencia previa de la Audiencia Nacional. En su día explicamos en Laboro esta curiosísima sentencia (enlaces al final) en la cual la AN no solo se saltó la ley sino que incluso contradijo lo que ella misma había dicho unos meses antes sobre el tema.

En resumen, la AN dijo que el SMI incluye todos los complementos salariales, aunque no los extrasalariales. Es decir que cuando sube el SMI, esa subida se puede descontar de complementos que no sean el salario base, de forma que el trabajador sigue cobrando lo mismo siempre que el total no quede por debajo del SMI. Pero el recurso que hay puesto ante el TS pide lo contrario, es decir considerar que el SMI solo es el salario base y que el trabajador tiene que cobrar aparte todos los complementos que diga su convenio o contrato.

Por eso este tema os influye a todos los trabajadores a los que la empresa os paga el SMI en el salario base (a veces hasta menos del SMI), pero aparte os pagan varios complementos con los cuales pasáis del SMI. Esto sucede incluso con trabajadores que se levantan 3.000€ al mes. Si la futura sentencia del TS fuera favorable a los trabajadores, entonces a estos trabajadores les tendrían que subir el sueldo base cada vez que subiera el SMI pero no les podrían bajar los complementos en la misma cantidad.

Lo que es absurdo es que el Gobierno, por lo visto, esté a punto de aprobar una nueva subida del SMI pero sin que la sentencia del TS haya salido antes. Todos conocéis casos no laborales en los que el TS se da mucha más prisa, pero en este parece que no. Hay que tener cuenta que cada mes que pasa es un mes de diferencias salariales que perderían los trabajadores que pudieran presentar demanda de reclamación de cantidad a consecuencia de la sentencia, cosa que podrían hacer por sí mismos sin obligación de contratar abogado, que probablemente les costaría más que la cantidad a reclamar en muchos casos.

