Los trabajadores que se van sin indemnización para que no los despidan con indemnización.

Muchos laboreros habréis pensado que hay algún error en el título de este nuevo artículo publicado en Laboro, pero no es así. Hay miles de trabajadores que presentan la baja voluntaria (sin indemnización ni paro) para que no los despidan (con indemnización y paro). Eso es exactamente lo que hacen, aunque por lo visto se creen que están haciendo otra cosa… o algo así, porque lo incomprensible también es inexplicable. Es decir que donde está el error o contradicción es en el comportamiento de estos trabajadores.

La situación típica es la de un trabajador que tiene una jornada de 10 o 12 horas diarias, que cobra por debajo de convenio, que tiene contrato de media jornada pero trabaja la completa, que solo descansa un día a la semana, o solo tiene 15 días de vacaciones… o todo a la vez. En general, un trabajador sometido a los incumplimientos más graves de la legislación laboral, típicos en la hostelería, comercio, seguridad privada, campo y demás puestos de baja cualificación.

Si este trabajador no quisiera ser despedido, podría comprenderse que creyera tener todas las de perder en caso de demanda ante los juzgados o denuncia ante Inspección de Trabajo. Cosa que tampoco sería cierta porque el despido a consecuencia de demanda o denuncia es nulo, con readmisión obligatoria. Sin embargo, en este artículo vamos a hablar de una clase muy especial y muy numerosa de trabajadores que están sometidos a las mismas ilegalidades, pero tienen la particularidad de que no solo no temen ser despedidos sino que quieren e incluso piden ser despedidos. La secuencia de acontecimientos puede ser más o menos como la siguiente:

Toñi la camarera trabaja 12h diarias y 72h semanales, porque dice que si no la despiden. Cierto día, Toñi la camarera dice que no aguanta más así y le pide a Manolo el del bar que la despida, pero Manolo se niega porque sabe de sobra lo que va a pasar después. Toñi la camarera sigue haciendo horas extras ilegales y tragando todas las demás ilegalidades porque si no Manolo la despediría, pero al mismo tiempo sigue rogando a Manolo que la despida. O por lo menos que le “haga los papeles del paro”, es decir que la despida pero Manolo se quede con la indemnización que la empresa le tendría que pagar a Toñi. Tras unos meses, o incluso más, Toñi presenta la baja voluntaria redactada por la "asesoría Pepe", firma el finiquito con renuncia a toda reclamación posterior y con descuento por falta de preaviso y se va sin indemnización ni paro.

Esto pasa todos los días en toda España, podéis tenerlo por absolutamente seguro. Cuando estos trabajadores explican lo que han hecho, no solo en el mismo relato sino que incluso en la misma frase dicen al mismo tiempo que ya no aguantaban más trabajar 72h semanales para que no les despidieran y entonces se han ido porque no les querían despedir… o algo así. En los comentarios publicados en Laboro hay varios casos de trabajadores que están en el paso 3 y que preguntan qué pueden hacer. Porque por lo visto hace falta que un magistrado de la sala de lo social del Tribunal Supremo le explique a un trabajador lo que puede hacer para que le despidan cuando quiere que le despidan porque está haciendo horas extras ilegales que no tiene por qué hacer. Ese es el nivel y de eso viven cierto tipo de empresas. ¿Por qué creéis que en las grandes empresas no quieren contratar a trabajadores con buena formación ni a trabajadores “viejos” para trabajos que puede hacer cualquiera?

