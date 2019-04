El genial consejo de "ponte de baja médica".

Todos los trabajadores sabéis que a veces en los empleos hay situaciones límite difícilmente soportables. Sobre todo para cierto tipo de personas entre los que están nuestros conocidos padefos . Un ejemplo de situación difícilmente soportable sería un gran nº de horas extras ilegales y habituales, que llegan a ser hasta 32 semanales en algunos sectores (jornadas de 12h diarias 6d a la semana), como la hostelería o las limpiadoras de hogar. O cobrar muy por debajo del salario correcto de convenio , o los malos tratos por parte de un jefe alucinado (recordemos el caso de la grabación del jefe de taller ), o los casos de acoso laboral intentando forzar la dimisión del empleado. O incluso todo a la vez.

A no ser que el convenio lo mejore, cosa que pocos hacen, en este tipo de bajas no se cobran los 3 primeros días, los días 4º al al 20º se cobra el 60% y del 21º en adelante se cobra el 75%. Es decir que el trabajador arregla su situación cobrando menos aún que antes.

Pero todo el mundo tiene un límite, incluyendo los padefos. Pero no os creáis que cuando la situación supera el límite entonces es cuando los padefos demandan, o denuncian ante inspección de trabajo, u organizan elecciones sindicales o hacen cualquier cosa que digamos que pudiera ser o interpretarse como algún tipo de reacción en el terreno laboral o judicial. Algunos sí que lo hacen o incluso muchos o puede que hasta la mayoría. Pero otros, lo que hacen es "ponerse de baja" o "cogerse la baja", generalmente por depresión y "por el médico de cabecera" (incapacidad temporal por contingencias comunes. Una forma muy curiosa de arreglar la situación:

En bajas de este tipo, la empresa solo tiene que pagar ese 60% entre los días 4º al 20º. A partir del 21º paga la SS, porque aunque al trabajador le pague la empresa, ésta se lo descuenta posteriormente de sus cotizaciones. La empresa tendría que seguir pagando las cotizaciones a la SS del trabajador de baja, pero podéis estar seguros de que su trabajo lo harían entre todos sus compañeros, porque en todo momento estamos hablando de un empresaurio hispánico de los que llevan las cosas tan al límite que hasta los padefos se le ponen de baja. Es decir que el trabajador arregla su situación cobrando menos aún que antes y quitándole gastos al jefe.

Curiosamente, la baja acabará algún día en forma de alta médica y el trabajador tendrá que volver a su puesto a verle la cara al empresaurio. Que seguramente no estará muy contento con que el trabajador haya estado varias semanas o meses de baja. ¿Pero no era que el trabajador se puso de baja porque no aguantaba la situación pero no quería demandar al jefe para que no se enfadara? Es decir que el trabajador arregla su situación cobrando menos aún que antes, quitándole gastos al jefe y enfadándolo igualmente o incluso más que si hubiera demandado.

Si la baja no acabara por alta médica, acabaría igualmente por superar su duración máxima, que podría ser de entre 365d y 545d según el caso. A partir de entonces la empresa dejaría de pagar la cotización y el trabajador dejaría de cobrar, a la espera de una probable incapacidad permanente. Es decir que el trabajador arregla su situación cobrando menos aún que antes, quitándole gastos al jefe, enfadándolo igualmente o incluso más que si hubiera demandado y limitándose sus posibilidades de empleo futuro a causa de la incapacidad permanente.

Como veis, cogerse la baja es una forma estupenda de arreglar una situación de grandes ilegalidades laborales. Es como arreglar una fuga de agua en el baño cerrando la puerta y yendo a otro baño en lo sucesivo. Es como arreglar los suspensos académicos dejando de ir a clase. Es como arreglar una deuda con el banco dejando de ir al banco y no abriendo sus cartas. Una solución genial, que además no puede estar equivocada porque está respaldada por el razonamiento o argumentación definitiva del padefo, que es "porque lo hace todo el mundo".

que causas gastos y das trabajo

Para finalizar procede en este momento recordar una vez más a algunos de esos "profesionales" que dicen representar a los trabajadores y que les recomiendan "cogerse la baja" cuando van a preguntarles sobre sus situaciones límite. Los mismos "profesionales" que antes de demandar recomiendan a los trabajadores que "lo hablen" con la empresa . Es decir que a Toñi la camarera le recomiendan que antes de demandar por acoso, por impago, por horas extras o por lo que sea, lo hablen con Manolo el del bar. Porque por lo visto Manolo la acosa sin darse cuenta, le paga menos sin darse cuenta y Toñi trabaja 12h diarias sin que Manolo se de cuenta. Pero si eso no funcionara, entonces que se cogiera la baja, que eso seguro que sería mano de santo. Pero demandar, eso no... que no tienes pruebas, que vas a perder, que los jueces están por las empresas, que la reforma laboral, que luego va a ser peor,...