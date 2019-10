Hoy hace 100 años que entró en vigor la jornada de 8 horas.

En el BOE del 4/4/1919 se publicó un Real Decreto que decía lo siguiente:

"Artículo 1º. La jornada máxima legal será de ocho horas al día o cuarenta y ocho semanales en todos los trabajos a partir de 1º de Octubre de 1919. Artículo 2º. Los Comités Paritarios profesionales se constituirán antes de 1º de Julio y propondrán al Instituto de Reformas Sociales las industrias o especialidades que deban ser exceptuadas por imposibilidad de aplicar dicha jornada."

Actualmente la jornada máxima semanal según el Estatuto de los Trabajadores es de 40h, pero en promedio. Por lo que es legal trabajar más de 40h una semana siempre que se compense el exceso. En cambio, la jornada máxima semanal hace 100 años era de 48h todas y cada una de las semanas, sin poder hacer promedios. Por tanto,

Por otro lado, actualmente el ET establece una jornada máxima diaria de 9h. Además, el ET permite eliminar ese máximo de 9h diarias mediante convenio o acuerdo con los representantes de los trabajadores. Por tanto, el límite de jornada diaria es claramente peor que hace 100 años.

No hay que olvidar que actualmente también existen el derecho a vacaciones, el derecho a un descanso semanal mínimo y el derecho al descanso diario mínimo.

Hace 100 años, el artículo 2º del RD permitía que los gobiernos (mediante ese Instituto oficial) dejaran fuera de los límites de la jornada a los trabajadores de ciertas "industrias y especialidades" por "imposibilidad". ¿Por qué sería "imposible" trabajar solo 8h diarias en una industria mientras que en otra no lo fuera? Pues porque lo diría el Instituto y a callarse todo el mundo. Que por algo el Decreto empezaba diciendo que era un acuerdo de "Mi Consejo de Ministros". ¿De quién? Pues del rey, que para eso lo firmaba poniendo "Alfonso" a secas, que no hace falta poner apellidos si eres rey y tienes consejos de ministros propios.

Claro que seguro que eso hoy no pasaría, porque vino el nieto de Alfonso y salvó a la patria de cosas malas. ¿Cómo va a haber actividades que tengan unos límites de jornada diferentes? Eso sería arbitrario. Pero espera, espera, que nos ponemos a mirar el BOE, como los rojos que miran lo que no les importa ni saben, y resulta que nos encontramos con otro Real Decreto de 1995, del nieto de Alfonso. En este RD se establecen "ampliaciones o limitaciones en la ordenación y duración de la jornada de trabajo y de los descansos para aquellos sectores y trabajos que por sus peculiaridades así lo requieran". ¿Te suena? Sí hombre, es como lo del Instituto de Reformas Sociales de 1919. Que hay trabajos en los que la jornada máxima no puede ser tan máxima porque no se puede. ¿Por qué no se puede? Pues porque no, pero no te lo explican porque no lo entiendes porque no eres Alfonso ni ministro.

Por ejemplo, según el RD actual resulta que los porteros de edificios de esos de "pobres" no tienen por qué descansar 12h entre jornadas y les basta con 10h. ¿Por qué? Porque sí. En labores agrarias pueden trabajar hasta 60h semanales y 12h diarias, porque son hombres rudos que no necesitan dormir ni descansar tanto. ¿Por qué? Porque sí. En el comercio y la hostelería no les hace falta descansar día y medio semanal, sino que como son muy hacendosos les basta con uno y acumular el medio una vez al mes y además tampoco necesitan descansar 12h entre jornada sino que les basta con 10. ¿Por qué? Porque sí. A los transportistas les gusta mucho su camión y eso, por lo que aparte de su jornada máxima de 40h tienen otras 20h "de presencia" y además les vale con descansar 10h entre jornadas y acumular los días libres a lo largo de un mes. ¿Por qué? Porque sí. En las empresas con trabajo a turnos, a los valientes obreros les basta con descansar 7h el día en el cambio de turno. ¿Por qué? Porque sí y te jodes, que ya vale con tanto rojo preguntón.

Así que ya veis todo lo que se ha progresado en 100 años, que no se sabe de qué os quejáis. Claro que hay quien dice que reducir la jornada máxima no solo estaría justificado sino que sería necesario , pero qué sabrán los rojos preguntones que se leen los BOE que no les importan y que no los han escrito para ellos.