Lo que CC.OO., UGT y la patronal piden al Gobierno para los trabajadores sobre el coronavirus,

En la crisis del coronavirus, de momento no se ha aprobado ninguna medida legislativa estrictamente laboral que ayude ni a las empresas ni menos aún a los trabajadores. Pero los despidos ya han comenzado y se van a multiplicar en los próximos días y horas (enlaces al final). Pero por lo visto, mañana habrá un nuevo consejo de Ministros en el que tienen previsto aprobar algunas medidas laborales. ¿Cuáles serán? Nadie lo sabe, pero lo que sí que se conoce es el documento que los sindicatos y las patronales presentaron al Gobierno el pasado jueves. Llama la atención lo poco o nada que se ha hablado de este documento, que para lo que sirve fundamentalmente es para dejar más que claro, de nuevo, la extraordinaria relación que existe entre la patronal y los sindicatos. Mejor dicho: entre CEOE-CEPYME por un lado y CC.OO.-UGT por otro lado, que son las únicas organizaciones que han firmado ese documento. Podéis leerlo antes si queréis (enlaces al final), aunque se resume de la forma siguiente:

Se exige un periodo de negociación o consultas con los representantes de los trabajadores.

Te mandan a casa pero no es un despido sino una suspensión de contrato. También podría ser una reducción de jornada.

No cobras indemnización.

Por supuesto, la empresa deja de pagarte el sueldo.

Tienes derecho a cobrar el paro si reúnes el resto de requisitos habituales. En caso de reducción sería un paro parcial proporcional a la jornada que te hubieran quitado. Una de las propuestas es que el paro no se gaste en un ERTE, como ya hicieron en la crisis del 2008.

La empresa sigue pagando la cotización. Pero piden que se suspendan los pagos. ¿Que luego cierran la empresa? Pues lo mismo al final no las pagan.

Sencillamente. Menos documentación, menos plazo, sin informe de la Inspección... Recordemos que un ERTE es un ERE temporal cuyos efectos se resumen de la siguiente forma:

Visto así hasta parece lógico, pero ahora vamos con la letra pequeña. Resulta que en muchas empresas no hay representantes de los trabajadores, porque nunca se han hecho elecciones sindicales o porque los representantes nombrados en las anteriores ya no están en la empresa. Con la legislación actual, para negociar un ERTE en estas empresas los trabajadores pueden nombrar a 3 representantes temporales, que serían o bien 3 trabajadores de la empresa elegidos por ellos mismos democráticamente o bien 3 "sindicalistas" de fuera de la empresa elegidos por los sindicatos. Es decir que los trabajadores de la empresa deciden dos cosas actualmente: 1- si quieren ser representados por unos trabajadores de la empresa o por sindicalistas y 2- qué trabajadores serían si tomaran la primera opción. Pero CEOE, CEPYME, CC.OO. y UGT por lo visto han pensado que es mejor que les dejen siempre a ellos y han propuesto textualmente: "En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de consultas debería estar integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación."

Claro que sí hombre; si es que tienen toda la razón. ¿Cómo vas a dejar que sean los propios trabajadores de la empresa los que elijan a sus representantes para un ERTE? Ni que esto fuera Venezuela o Cuba o Bolivia antes cuando era mala. No hombre no: quienes tienen que negociar un ERTE en tu empresa no son quienes tú digas sino quienes digan "los sindicatos". ¿Qué sindicatos? Pues cuáles van a ser hombre: los más representativos en general y del sector. ¿En grandes almacenes? Fasga y Fetico tienen mayoría para firmar casi cualquier ERTE. ¿En casi todo lo demás? CC.OO. y UGT tienen mayoría para firmar casi cualquier ERTE. ¿CGT, CNT, algunos nacionalistas...? ¿Pero tú estás tonto o qué? Esos son sindicatos rojeras de flipaos y sobre todo que han demostrado durante años que no saben comportarse de la misma forma que los otros han demostrado durante años que sí que saben comportarse. Pues anda que no han andado jodiendo desde el 2012, venga a impugnar por tonterías los convenios colectivos, EREs y ERTEs ya firmados por los que saben.

O sea que piden que los ERTE sean más fáciles y que los hagan solo ellos en su inmensa mayoría, porque ellos son los que garantizan la gobernabilidad del país pero tú no te enteras. Pero además también piden que los ERTE sean retroactivos, ya que actualmente no pueden serlo. Es decir que el ERTE no surtiera efectos desde la fecha de su aprobación sino desde la fecha en que anteriormente la empresa hubiera comunicado a los trabajadores la intención de iniciarlo. ¿Entonces para qué reducir los plazos, la documentación y el resto de garantías de los trabajadores? Pues para, para... estoooo.... ains. Pues seguro que es para algo que saben ellos y ya os los dirán cuando corresponda, que lleváis todo el día venga a preguntar en vez de dejar a los mayores que hagan su trabajo.

En cuanto al asunto menor del dinero, aunque seguro que antes están pensando en tu salud y en la unidad de España, proponen que se cree el que han llamado "fondo de ayuda extraordinario" a cargo del dinero público. Con este fondo pagarían lo siguiente:

Los salarios y cotizaciones de la parte retroactiva de los ERTE que aprobaran.

Las cotizaciones de los trabajadores de baja por coronavirus y un complemento hasta el 100% del salario.

Los costes y cotizaciones de los nuevos permisos retribuidos o suspensiones de la relación laboral que se produjeran a causa de los problemas de conciliación que han generado el cierre de los colegios y el aislamiento o ingreso de los abuelos. Que por cierto, no han pedido ningún derecho concreto para los trabajadores en este aspecto, pero es que no han tenido tiempo porque han estado muy liaos concretando lo de los ERTE que es mucho más importante.

En resumen, que como esto del coronavirus va a ser un problema económico incluso mayor que el de la crisis anterior del 2008, que lo pague "el Estado". Porque como Hacienda somos todos y la SS no todos pero casi todos, pues qué más da. Pero sobre todo que los papeles se los dejen hacerlos a ellos, que son los que más saben y los que siempre han pensado antes en los intereses de los trabajadores. Luego, cuando las cosas vuelvan a ir bien, entonces las empresas seguirán pagando los sueldos, las cotizaciones y todo eso y llevándose los beneficios. Entonces podremos volver a hablar de renta mínima garantizada, de subir el SMI al 60% del salario medio o de bajar la jornada máxima a 35h; pero pinta mal la cosa porque para eso está demostrado que nunca puede haber dinero.

Artículos relacionados: