Las preguntas absurdas sobre derechos de los trabajadores que empiezan por "me pueden..."

La pregunta tipo "me pueden..." no tiene sentido alguno en el derecho laboral españistano.porque esa no es la pregunta correcta. Precisamente, el derecho laboral españistano fue construido para que la respuesta fuera siempre "sí". Por ejemplo: "¿me pueden despedir por llevar una camiseta del Real Madrid porque mi jefe es del Barça?". Pues claro que sí. O por cualquier otra razón como quedarte embarazada, hacerte sindicalista o denunciar a la empresa. O "te pueden" mandar de vacaciones de un día para otro. O te pueden hacer que pongas el dinero que falte de la caja. O te pueden bajar a media jornada cuando quieran.

Meteos esto en la cabeza: como "poder" claro que. Exactamente igual que tú. ¿Eso quiere decir que no existen los derechos de los trabajadores? Pues claro que no. Una cosa es que la empresa haga lo que estime oportuno, pero. Igual que, según lo que tu hicieras tú, la empresa te podría sancionar, despedir o incluso también demandar o denunciar.

La forma de hacer la pregunta ya retrata al 100% al tipo de trabajador que la hace en algunos casos, por no decir al tipo de persona. Por ejemplo, el trabajador que pregunta "¿me pueden echar por ponerme de baja?" en algunos casos lo que en realidad quiere saber y está preguntando es si existe una especie de dios o ente superior que va a venir a impedirle a su empresaurio que le eche y dónde está el altar de ese dios para ir a echarle los papeles y que se ocupe de todo. ¿Son los sindicatos y me tengo que afiliar? ¿Es la inspección y tengo que denunciar? ¿Son los juzgados y tengo que demandar? O sea que pregunta dos cosas: 1- que si lo que ha hecho la empresa está bien hecho y 2- que a donde tengo que ir para que me arreglen mis problemas. En resumen: ¿cuál es el whatsapp de Batman para que venga a pegarle a mi jefe? La respuesta es que Batman está de la próstata y que ningún inspector ni juez ni sindicato le va a solucionar sus problemas a nadie sin demanda o denuncia previa. Cuando la ilegalidad radica en un despido, puede que el trabajador demande, porque ya que le han echado, de perdidos al río. El problema es cuando la ilegalidad existe durante la relación laboral, en cuyo caso las preguntas "me pueden..." suelen acabar siendo contestadas en la práctica con un "totalmente sí" cuando el trabajador no hace nada. Mejor dicho, cuando no hace nada salvo ir a quejarse o "ir a preguntar" a algún sitio que sea gratis. En estos casos, cuando se de cuenta de que tiene que ser él quien empiece y quien ponga de su parte, no empezará nada, pero sí que se quejará de todos y a las próximas votará a Vox porque van a crear puestos de trabajo echando a todos los moros y a los ecuatorianos y van a crear riqueza cerrando todos los chiringuitos de feminazis y sindicalistas de mariscadas. Bueno, a lo mejor no cierran todos lo que se dice todos, que tampoco hay que interpretar las cosas tan textualmente.

Pero existen muchos otros trabajadores, aunque sin duda en número muy inferior a los "me pueden...", que hacen la misma pregunta de otra forma: "¿si me despiden estando de baja es despido procedente?", o bien "¿es causa de despido el estar de baja?", incluso aunque expresen su pregunta con un "me pueden". El trabajador que pregunta a otro, y sobre todo se pregunta a sí mismo, de esa forma ya ha empezado a ganar porque se ha dado cuenta de que lo fundamental es que hay unas reglas, que a veces es difícil conocer del todo, y que sí la empresa las incumple es el trabajador quien tiene que solucionarse ese problema. Por supuesto la solución sería según el caso: unas veces la extinción indemnizada, otras veces la demanda, otras veces la denuncia y otras veces incluso todo a la vez. Sin descartar que el trabajador también tiene armas "ilegales" igual que el empresaurio. ¿Que me puteas, señor empresaurio, para que me vaya gratis? Pues yo trabajo como el culo y llego tarde hasta que no puedas aguantar más y me despidas y mientras te lo piensas sigo cobrando, cotizando y aumentando la indemnización y lo que me dure el paro. ¿Que no quiero que me eches? Pues tú tampoco quieres que denuncie a Inspección de Trabajo tus ilegalidades laborales con los demás trabajadores y menos aún tus ilegalidades fiscales ante Inspección de Hacienda.

Claro que algún "me pueden..." de los que luego no hace nada dirá que no es culpa suya porque "no soy abogao" y por eso no se sabe lo de los despidos procedentes, improcedentes o nulos. O que no entiende la nómina y no sabe ni lo que cobra sino solo lo que le ingresan, que no es lo mismo. O que no sabe cuáles son sus jornadas máximas, porque la jornada puede tener un límite anual, pero también diario, semanal o incluso mensual o trimestral, según el caso. O que no sabe ni cuál es su convenio. O que no sabe ni que existen los convenios. O que ni sabe ni siquiera que "la Ley" básica y principal de todos los trabajadores es el Estatuto de los Trabajadores, quién lo iba a sospechar con ese nombre tan raro. El "me pueden..." dice que "le engañan" porque no sabe. Pues muy bien, estupendo argumento. Pero es que resulta que lo que sabe o no sabe cada uno es siempre responsabilidad de uno mismo. Quien conduce se tiene que saber el código de la circulación. A quien trabaje más le valdrá conocer las normas básicas del Estatuto de los Trabajadores. ¿Que es un rollo? Pues peor para quien no se las sepa y para toda la vida y mejor para sus jefes y para toda la vida.

Artículos relacionados: