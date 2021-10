La verdadera razón de que el PSOE ponga problemas a la nueva reforma laboral.

Lo primero que hay que dejar claro es que la nueva reforma laboral de la que hablamos es favorable a los trabajadores y es la que propuso Yolanda Díaz en términos concretos poco antes del pasado verano. En Laboro publicamos una serie de artículos resumiendo esa propuesta y sobre todo explicando cuáles serían sus efectos (enlaces al final). La reforma se limita a eliminar o reducir algunos de los efectos perjudiciales para los trabajadores de la reforma laboral de 2012 del PP. Aunque también incluye un aspecto extraordinariamente novedoso, que nunca ha existido, que es la nulidad del despido por finalizar un contrato temporal en fraude. Ante esta nueva reforma, los hechos son los siguientes:

El PSOE nunca ha propuesto nada concreto respecto a la nueva reforma. Solo términos genéricos en los que cabe todo o no cabe nada, según se mire. Como derogar solo “los aspectos más lesivos” de la reforma laboral del PP de 2012 o crear un “nuevo estatuto de los trabajadores del siglo XXI”. Humo y nada más que humo.

El PSOE nunca ha hecho una reforma laboral favorable a los trabajadores cuando formaba gobierno en solitario . De hecho, realizó varias reformas laborales contra los intereses de los trabajadores. Basta con comprobar los hechos históricos publicados en el BOE. En Laboro publicamos hace tiempo otro artículo explicándolo.

. De hecho, realizó varias reformas laborales contra los intereses de los trabajadores. Basta con comprobar los hechos históricos publicados en el BOE. En Laboro publicamos hace tiempo otro artículo explicándolo. El PSOE nunca subió el salario mínimo más que unas migajas cuando formaba gobierno en solitario.

De estos hechos cabe deducir más que razonablemente que. Hechos son amores y una cosa es predicar y otra dar trigo en el BOE, que es lo único que cuenta y no puede borrarse. El movimiento se demuestra andando y en lo laboral el PSOE nunca ha andado hacia adelante sino que incluso ha andado hacia atrás.

Pero si el PSOE no aprobara la reforma laboral de Yolanda Díaz, el Gobierno podría caer más pronto que tarde. Porque si no lo hiciera no solo se podría encontrar con la dimisión de los ministros de Unidas Podemos empezando por la de Yolanda Díaz sino también con que no le votaran los presupuestos del Estado de 2022, cuya aprobación sería imposible sin ese voto.

Por lo que también cabe deducir más que razonablemente que si el PSOE aprobara la reforma laboral de Yolanda Díaz, no se iba a creer nadie que esa reforma la hubiera hecho el PSOE sino que todo el mundo tendría más que claro que la habría hecho Yolanda Díaz y UP a pesar del PSOE. Lo tendrían claro hasta en el PP, C’s y Vox, que empezarían a hablar de reforma comunista impuesta por los socios de Sánchez que quieren romper España. Es decir que los españoles de izquierdas dirían que sería una reforma buena gracias a YD+UP y los de derechas dirían que sería una reforma mala por culpa del PSOE+YD+UP. Pero nadie diría razonablemente que fuera una reforma buena gracias al PSOE a no ser que pretendieran que se rieran de él o que viviera de la teta del PSOE directa o indirectamente en cualquiera de sus ramificaciones y derivadas.

No hay que olvidar el hecho de que en las últimas elecciones autonómicas de Madrid el PSOE fue ampliamente superado por la suma Más Madrid+Podemos+IU. 610.000 votos frente a 880.000. Más del 40% de diferencia. Por lo que de nuevo cabría imaginarse razonablemente que el PSOE podría perder muchísimos votos de izquierda en las próximas elecciones generales si Yolanda Díaz consiguiera una candidatura más o menos conjunta y aún encima tras haber conseguido la primera reforma laboral claramente favorable a los trabajadores de la democracia. Obviamente nunca se puede saber, pero ese es otro problema del PSOE, que no puede saber que sí pero tampoco puede saber que no.

En conclusión, el PSOE no está poniendo problemas para aprobar la reforma laboral porque Europa diga que no, porque tal cosa no sucede. Tampoco está poniendo problemas porque los empresarios se vayan a enfadar, ya que no les quedaría otra que aguantarse porque aún con la reforma se seguirían llevando la parte del león y simplemente los trabajadores estarían un poco menos mal que en el 2012 pero peor que en el 2010. Tampoco está poniendo problemas por cuestiones de medallas o quién sale en la foto de la firma. Tampoco está poniendo problemas para aprobar la reforma laboral por considerarla perjudicial para la economía española. El PSOE está poniendo problemas para aprobar la reforma laboral simplemente por su propio interés político o más bien interés electoral a corto plazo. Para no promocionar la figura de Yolanda Díaz, ni más ni menos. El PSOE claramente prefiere que las próximas elecciones las gane la derecha con tal de no perder el liderazgo en votos de la izquierda, porque de esa forma seguiría siendo la alternativa de gobierno. Lo prefiere mil veces antes que sea la izquierda quien gane pero sin el liderazgo del PSOE. El PSOE ya votó para que Rajoy fuera presidente y ese es otro hecho que no puede borrarse, conque qué podría extrañar si viniera del partido "de izquierda" que junto con su "sindicato" UGT han sido y son los auténticos quintacolumnistas de las derechas y de la patronal desde 1977.

Los españoles de derechas más perspicaces, como muchos grandes empresarios, votan al PSOE y no al PP ni a C's ni a Vox. Porque es la mejor forma de asegurarse que se siga haciendo política económica de derechas, que es la que de verdad les importa. A ellos qué más les da que aprueben la eutanasia si ellos se la podrían pagar igual en el extranjero si no la hubieran aprobado. A ellos qué más les da que dejen cambiar el orden de los apellidos de los hijos de los demás o que den charlas sobre diversidad sexual en los colegios a los que no van sus hijos. A ellos qué más les daría una reforma laboral del PSOE que solo consistiera en cambiar la palabra trabajador por la chorrada "persona trabajadora".

Artículos relacionados: