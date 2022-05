La reforma laboral no se puede esquivar contratando por ETT o empresa multiservicios.

Todos los laboreros sabéis ya de sobra que la última reforma laboral de Yolanda Díaz limita mucho las posibilidades de que las empresas hagan contratos temporales en vez de indefinidos y sobre todo aumenta mucho las sanciones de Inspección de Trabajo por hacer contratos temporales cuando deberían ser indefinidos. De hecho, en los últimos meses ha aumentado la contratación indefinida hasta niveles nunca antes conocidos. Pero los empresaurios siguen empeñados en hacer contratos temporales en vez de indefinidos, en la mayoría de los casos por dos razones.

La primera razón es sencillamente para no beneficiar al trabajador. Quien niegue o desconozca este elemento es que desconoce totalmente la realidad laboral del empresauriado hispánico. Pronto publicaremos un nuevo artículo desarrollando este tema. Pero la segunda razón es aún más poderosa, ya que no solo afecta a los empresaurios sino también a los empresarios. Esta razón sería, a las que en Laboro llamamos “ cárnicas ” porque queremos y porque podemos.

Supongamos que Manolo el del bar quiere contratar a Toñi la camarera para las tareas normales de su negocio. Pero en la tele ha visto que ya no le puede hacer un contrato temporal sino que tiene que ser indefinido. Sobre todo, Pepe el de la “Asesoría Pepe” le confirma que además le podrían meter hasta 10.000€ de sanción por cada trabajador temporal incorrecto que hubiera tenido en los últimos 4 años. Entonces a Manolo se le ocurre la que él cree la solución: pues no la contrato yo directamente sino a través de una ETT o cárnica. Manolo se va a preguntar y le dicen que no hay problema ninguno porque la reforma laboral no ha prohibido ni las ETT ni las subcontrataciones y que todo es legal. Así que Manolo contrata a Toñi por la ETT o por la cárnica o incluso son estas las que le buscan camarera temporal. En resumen, Manolo se cree que contratando temporales por ETT o por empresas multiservicios se evita la obligación de hacer contratos indefinidos de la nueva reforma laboral. Porque por lo visto Yolanda Díaz es tonta y los listos son los dueños de esa franquicia de ETT o de esa cárnica, porque les ponían un regular-bien en los deberes de la FP de auxiliar administrativo.

Pero obviamente no es legal. Los trabajadores os tendrías que aprender esta frase tan sencilla: Si fuera ilegal que la empresa os hiciera directamente contrato temporal en vez de indefinido, también sería ilegal que os lo hiciera a través de una ETT o de una cárnica o de cualquier otro tipo de intermediario. Sería hasta más ilegal aún, ya que a la ilegalidad de haberos hecho temporal en vez de indefinido le sumarían la cesión ilegal de trabajadores. Por lo que la Inspección tendría más motivos de sanción y esta podría aumentar.

Recordad que la nueva reforma laboral ha definido que solo existen unas causas determinadas que justifican que el contrato sea temporal en vez de indefinido. Si no se dan esas causas, no se dan ni haciendo el contrato directamente ni con Perico ni con Juanito. Estando en un caso así, procedería demanda de contrato indefinido si aún no os hubieran echado de la empresa; o bien demanda por despido si ya os hubieran echado. Para saber si estuvierais o no en el caso, disponéis del servicio de consultas laborales privadas, sin tener que decir el nombre de la empresa.

El problema para la empresa, pero no para el trabajador, es que el marrón de la empresa con el trabajador sería para la empresa si pasara algo; no para la ETT o la cárnica, porque en estos casos hay cesión ilegal de trabajadores. Es decir que el verdadero empleador no es la ETT ni la cárnica, aunque diga eso en el contrato, sino que el verdadero empleador de Toñi la camarera es y siempre fue Manolo el del bar. Por tanto, a por quien iría legalmente Toñi sería a por Manolo, en caso de que la echaran o incluso antes de echarla. Sería a Manolo a quien Toñi le podría exigir contrato indefinido y por tanto sería Manolo el responsable de un despido improcedente, de un accidente de trabajo, de una deuda salarial… Porque la cesión ilegal permite que el trabajador elija contrato indefinido con la ETT/cárnica o con la empresa "cliente". En Laboro no hemos conocido jamás ningún caso de un trabajador que lo quiera con la ETT, por razones obvias.

La reforma laboral ha reducido muchísimo el mercado legal de las ETT y sobre todo de las cárnicas. Viven de alquilar trabajadores temporales, por lo que si ahora hay menos posibilidades de hacer contratos temporales legales, hay menos posibilidades de negocio legal. Pero ojo, que las posibilidades de negocio ilegal no se reducen ni con esta reforma laboral ni con ninguna otra reforma de cualquier materia. Es decir que si la ETT o la cárnica le cuentan a Manolo que con ellos es legal lo que con él es ilegal y Manolo se lo cree, ancha es Castilla. Firma aquí, Manolo, nos pagas esto cada mes y como pase algo te comes tú el marrón. Al trabajador le da igual porque no tiene menos sino que tiena más razones para demandar hasta después de que le echen. A la ETT/cárnica le da igual porque quien se come el despido o deuda es la empresa cliente. A quien no le da lo mismo es a la empresa. Empresarios, que sabemos que nos leéis, tened cuidado con los cuentistas de las ETT y de las cárnicas. Tened por seguro que lo mejor para la empresa y para el trabajador es lo legal. Lo ilegal es el negocio de otros, pero no es vuestro negocio.