Los "errores" en las pagas extras.

Los empresaurios y sus "asesorías Pepe" se pueden "equivocar" en el contrato, en las nóminas, en los finiquitos y en la finalización de la relación laboral (enlaces al final). En consecuencia, también pueden "equivocarse" con las pagas extras, tanto cuando se cobran aparte como cuando no. Los siguientes serían algunos de esos "errores" posibles:

Prorratear mal . Algunos trabajadores no cobran aparte las pagas extras sino que las cobran prorrateadas (repartidas) a lo largo de todo el año. Por ejemplo, un trabajador que tuviera derecho a dos pagas extras de 1.200€ y las cobrara prorrateadas, tendría que cobrar 200€ cada mes de prorrateo. De forma que al final del año cobrara 200*12 = 2.400€, es decir lo mismo que si las hubiera cobrado aparte. Si este trabajador cobrara 150€ en vez de 200€ por ese concepto, estaría cobrando menos de pagas extras de lo que le correspondería, aunque la parte ordinaria de la nómina estuviera bien.

Prorrateo prohibido . Es un hecho que muchos trabajadores prefieren cobrar las pagas extras aparte porque así les parece como que cobran más o porque así su papa empresario ahorra por ellos. Cosas ambas completamente absurdas e inmaduras (enlaces al final). Pues bien, en algunos casos la empresa tiene la obligación de abonar aparte las pagas extras, es decir que tiene prohibido pagarlas prorrateadas. Hasta podría darse el caso de que el trabajador no solo las cobrara aparte desde el momento en que demandara al efecto sino que también cobrara las del último año como si no se las hubieran pagado prorrateadas; es decir cobrar las pagas extras del último año dos veces. Hay que recordar que a la empresa la puedes demandar por cuestiones económicas también después de que te echen o de que te vayas voluntariamente.

Faltan pagas extras . Muchos trabajadores dan por sentado que solo hay dos pagas extras al año (verano y navidad). Pero resulta que en algunos casos hay 3. ¿Que la "asesoría Pepe" de tu empresaurio no lo sabía y solo te pagan 2? Ese no seria tu problema sino de tu empresaurio, porque en un caso así te debería una paga extra exactamente igual y también la podrías reclamar después de irte o de que te echaran, siempre que no se te pasara el plazo.

Importe incorrecto . Este digamos que es el problema principal, porque una paga extra no tiene que tener necesariamente el mismo importe que una paga ordinaria. Depende del caso, de los complementos que se cobren, etc. Si el importe de la paga extra estuviera mal calculado a favor del empresaurio, entonces estarías cobrando menos tanto si las cobraras aparte como si las cobraras prorrateadas.

Discordancia con la base de cotización. En las nóminas ordinarias de los trabajadores se indica siempre lo que cobran de pagas extras, aunque las cobren aparte. El "error" sería que, según las nóminas ordinarias, al trabajador le tuvieran que pagar aparte X euros de pagas extras, pero luego le pagaran realmente menos cantidad en las nóminas de las pagas extras.

Como es obvio, por encima de estos errores de nóminas están los errores principales, que son "equivocarse" en el contrato y en el convenio. Por ejemplo, es posible que tus nóminas de auxiliar administrativo de oficinas y despachos de Burgos estén perfectamente hechas, tanto las ordinarias como las extraordinarias. Pero si el convenio obligatorio (los empresaurios no pueden escogerlo) fuera otro con mejores tablas salariales y/o no fueras auxiliar administrativo sino jefe de ventas, entonces podrías tener derecho a un salario muy superior. En cuyo caso no se trataría de que algunas de tus nóminas estuvieran mal en algunas cosas sino que directamente estarían todas completamente mal, porque las habrían hecho con un salario anual inferior por "equivocarse" de convenio y/o de clasificación profesional.

